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В 15 населенных пунктах Белгородского района произошло отключение света - РИА Новости, 12.06.2024
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23:41 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/svet-1952453199.html
В 15 населенных пунктах Белгородского района произошло отключение света
В 15 населенных пунктах Белгородского района произошло отключение света - РИА Новости, 12.06.2024
В 15 населенных пунктах Белгородского района произошло отключение света
Аварийное отключение электроэнергии произошло в 15 населенных пунктах Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T23:41
2024-06-12T23:41
происшествия
белгородский район
белгородская область
октябрьский
вячеслав гладков
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Аварийное отключение электроэнергии произошло в 15 населенных пунктах Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Временно без света остаются поселки Октябрьский, Малиновка и Политотдельский, села Бехлевка, Отрадное, Красный Октябрь, Варваровка, Соловьёвка, Толоконное, Петровка, Веселая Лопань, Долбино, Головино, хутора Угрим и Водяной", - говорится в сообщении. Губернатор отметил, что аварийные бригады начнут устранять последствия после согласования с министерством обороны РФ.
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белгородский район
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происшествия, белгородский район, белгородская область, октябрьский, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородский район, Белгородская область, Октябрьский, Вячеслав Гладков
В 15 населенных пунктах Белгородского района произошло отключение света

Гладков: в 15 населенных пунктах Белгородского района отключили свет

© Pixabay / ehendelЛампочка
Лампочка - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© Pixabay / ehendel
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Аварийное отключение электроэнергии произошло в 15 населенных пунктах Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«
"Временно без света остаются поселки Октябрьский, Малиновка и Политотдельский, села Бехлевка, Отрадное, Красный Октябрь, Варваровка, Соловьёвка, Толоконное, Петровка, Веселая Лопань, Долбино, Головино, хутора Угрим и Водяной", - говорится в сообщении.
Губернатор отметил, что аварийные бригады начнут устранять последствия после согласования с министерством обороны РФ.
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ПроисшествияБелгородский районБелгородская областьОктябрьскийВячеслав Гладков
 
 
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