https://ria.ru/20240612/svet-1952453199.html

В 15 населенных пунктах Белгородского района произошло отключение света

В 15 населенных пунктах Белгородского района произошло отключение света - РИА Новости, 12.06.2024

В 15 населенных пунктах Белгородского района произошло отключение света

Аварийное отключение электроэнергии произошло в 15 населенных пунктах Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T23:41

2024-06-12T23:41

2024-06-12T23:41

происшествия

белгородский район

белгородская область

октябрьский

вячеслав гладков

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Аварийное отключение электроэнергии произошло в 15 населенных пунктах Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Временно без света остаются поселки Октябрьский, Малиновка и Политотдельский, села Бехлевка, Отрадное, Красный Октябрь, Варваровка, Соловьёвка, Толоконное, Петровка, Веселая Лопань, Долбино, Головино, хутора Угрим и Водяной", - говорится в сообщении. Губернатор отметил, что аварийные бригады начнут устранять последствия после согласования с министерством обороны РФ.

https://ria.ru/20240612/miny-1952315501.html

белгородский район

белгородская область

октябрьский

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происшествия, белгородский район, белгородская область, октябрьский, вячеслав гладков