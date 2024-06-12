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В 15 населенных пунктах Белгородского района произошло отключение света
В 15 населенных пунктах Белгородского района произошло отключение света - РИА Новости, 12.06.2024
В 15 населенных пунктах Белгородского района произошло отключение света
Аварийное отключение электроэнергии произошло в 15 населенных пунктах Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T23:41
2024-06-12T23:41
2024-06-12T23:41
происшествия
белгородский район
белгородская область
октябрьский
вячеслав гладков
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Аварийное отключение электроэнергии произошло в 15 населенных пунктах Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Временно без света остаются поселки Октябрьский, Малиновка и Политотдельский, села Бехлевка, Отрадное, Красный Октябрь, Варваровка, Соловьёвка, Толоконное, Петровка, Веселая Лопань, Долбино, Головино, хутора Угрим и Водяной", - говорится в сообщении. Губернатор отметил, что аварийные бригады начнут устранять последствия после согласования с министерством обороны РФ.
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белгородский район
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Происшествия, Белгородский район, Белгородская область, Октябрьский, Вячеслав Гладков
В 15 населенных пунктах Белгородского района произошло отключение света
Гладков: в 15 населенных пунктах Белгородского района отключили свет