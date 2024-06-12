https://ria.ru/20240612/sumy-1952323014.html

Подполье сообщило о взрывах в Сумах

Подполье сообщило о взрывах в Сумах - РИА Новости, 12.06.2024

Подполье сообщило о взрывах в Сумах

Взрыв произошел рано утром в Сумах в районе индустриального парка, где находятся несколько заводов с железнодорожными ветками и складские помещения, сообщил РИА РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T08:39

2024-06-12T08:39

2024-06-12T08:39

специальная военная операция на украине

сумы

сергей лебедев

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824695749_0:314:3072:2042_1920x0_80_0_0_12ab0707b9ac69e6b696bb21d19ce00e.jpg

ДОНЕЦК, 12 июн – РИА Новости. Взрыв произошел рано утром в Сумах в районе индустриального парка, где находятся несколько заводов с железнодорожными ветками и складские помещения, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "В 4:05 в городе Сумы был слышен взрыв. Наши товарищи из Сум сообщают, что взрыв был со стороны северного пригорода, в направлении Индустриального парка", - сказал Лебедев. Он уточнил, что известно о том, что в том же месте находится несколько подстанций, машиностроительный завод, завод утяжеленных труб и насосное производство. "На территорию каждого из названных предприятий заходят железнодорожные ветки, и имеются большие складские помещения", - отметил Лебедев.

https://ria.ru/20240411/kherson-1939257648.html

сумы

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сумы, сергей лебедев, в мире