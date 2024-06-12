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Подполье сообщило о взрывах в Сумах - РИА Новости, 12.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:39 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/sumy-1952323014.html
Подполье сообщило о взрывах в Сумах
Подполье сообщило о взрывах в Сумах - РИА Новости, 12.06.2024
Подполье сообщило о взрывах в Сумах
Взрыв произошел рано утром в Сумах в районе индустриального парка, где находятся несколько заводов с железнодорожными ветками и складские помещения, сообщил РИА РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T08:39
2024-06-12T08:39
специальная военная операция на украине
сумы
сергей лебедев
в мире
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ДОНЕЦК, 12 июн – РИА Новости. Взрыв произошел рано утром в Сумах в районе индустриального парка, где находятся несколько заводов с железнодорожными ветками и складские помещения, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "В 4:05 в городе Сумы был слышен взрыв. Наши товарищи из Сум сообщают, что взрыв был со стороны северного пригорода, в направлении Индустриального парка", - сказал Лебедев. Он уточнил, что известно о том, что в том же месте находится несколько подстанций, машиностроительный завод, завод утяжеленных труб и насосное производство. "На территорию каждого из названных предприятий заходят железнодорожные ветки, и имеются большие складские помещения", - отметил Лебедев.
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сумы, сергей лебедев, в мире
Специальная военная операция на Украине, Сумы, Сергей Лебедев, В мире
Подполье сообщило о взрывах в Сумах

Подполье: в Сумах в районе индустриального парка прогремел взрыв

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 12 июн – РИА Новости. Взрыв произошел рано утром в Сумах в районе индустриального парка, где находятся несколько заводов с железнодорожными ветками и складские помещения, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"В 4:05 в городе Сумы был слышен взрыв. Наши товарищи из Сум сообщают, что взрыв был со стороны северного пригорода, в направлении Индустриального парка", - сказал Лебедев. Он уточнил, что известно о том, что в том же месте находится несколько подстанций, машиностроительный завод, завод утяжеленных труб и насосное производство.
"На территорию каждого из названных предприятий заходят железнодорожные ветки, и имеются большие складские помещения", - отметил Лебедев.
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Специальная военная операция на УкраинеСумыСергей ЛебедевВ мире
 
 
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