https://ria.ru/20240612/sumy-1952323014.html
Подполье сообщило о взрывах в Сумах
Подполье сообщило о взрывах в Сумах - РИА Новости, 12.06.2024
Подполье сообщило о взрывах в Сумах
Взрыв произошел рано утром в Сумах в районе индустриального парка, где находятся несколько заводов с железнодорожными ветками и складские помещения, сообщил РИА РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T08:39
2024-06-12T08:39
2024-06-12T08:39
специальная военная операция на украине
сумы
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 12 июн – РИА Новости. Взрыв произошел рано утром в Сумах в районе индустриального парка, где находятся несколько заводов с железнодорожными ветками и складские помещения, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "В 4:05 в городе Сумы был слышен взрыв. Наши товарищи из Сум сообщают, что взрыв был со стороны северного пригорода, в направлении Индустриального парка", - сказал Лебедев. Он уточнил, что известно о том, что в том же месте находится несколько подстанций, машиностроительный завод, завод утяжеленных труб и насосное производство. "На территорию каждого из названных предприятий заходят железнодорожные ветки, и имеются большие складские помещения", - отметил Лебедев.
https://ria.ru/20240411/kherson-1939257648.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сумы, сергей лебедев, в мире
Специальная военная операция на Украине, Сумы, Сергей Лебедев, В мире
Подполье сообщило о взрывах в Сумах
Подполье: в Сумах в районе индустриального парка прогремел взрыв