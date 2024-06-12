Российские студенческие отряды открыли летний трудовой сезон
Российские студенческие отряды открыли летний трудовой сезон в 82 регионах
Студенческий отряд во Владивостоке. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Российские студенческие отряды (РСО) открыли летний трудовой сезон 12 июня в 82 регионах РФ, сообщили в пресс-службе организации.
"Стало хорошей традицией 12 июня, в День России, давать официальный старт трудовому сезону студенческих отрядов по всей стране. В этом году сотни тысяч студентов и подростков в составе отрядов будут работать в различных отраслях экономики. Как и на протяжении всей 65-летней истории, молодые люди продолжают трудиться на благо страны, вносить свой вклад в нашу экономическую и технологическую независимость. Как и раньше, студенты едут не только за получением трудового опыта и заработной платой. Для молодых людей также важны дружба, романтика, возможность увидеть страну и проявить себя. И все это они находят в студенческих отрядах", - приводит пресс-служба слова первого заместителя председателя комитета Госдумы по молодёжной политике, председателя правления Российских студенческих отрядов Михаила Киселёва.
Отмечается, что летом 2024 года в трудовой сезон студенческих отрядов выйдут несколько сотен тысяч человек, это студенты высших и средних образовательных организаций, а также подростки в возрасте от 14 лет.
"Молодые люди будут трудоустроены в ведущие компании и госкорпорации страны: холдинг "РЖД", объекты Газпрома, Росатома, Оргэнергостроя, Россети, в группу компаний Эконивы, проведут лето в Артеке и Орлёнке, отеле Mriya Resort & Spa в Крыму и др. В этом году Российские студенческие отряды организуют около 100 трудовых проектов, более 40 из которых имеют статус всероссийских", - рассказали в РСО.
Уточняется, что работа будет организована по направлениям: строительные, педагогические, сервисные, сельскохозяйственные отряды, отряды железнодорожного транспорта и другие.