Рейтинг@Mail.ru
Источник назвал мотив открывшего стрельбу под Калугой мужчины - РИА Новости, 12.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:19 12.06.2024 (обновлено: 23:20 12.06.2024)
https://ria.ru/20240612/strelba-1952451454.html
Источник назвал мотив открывшего стрельбу под Калугой мужчины
Источник назвал мотив открывшего стрельбу под Калугой мужчины - РИА Новости, 12.06.2024
Источник назвал мотив открывшего стрельбу под Калугой мужчины
Мужчина, открывший стрельбу под Калугой, пытался ограбить проезжавший мимо автомобиль, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T23:19
2024-06-12T23:20
происшествия
калуга
оптина пустынь
калужская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153169/43/1531694355_561:673:3005:2048_1920x0_80_0_0_aa496c0c586bfb32575be8d2175977a1.jpg
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Мужчина, открывший стрельбу под Калугой, пытался ограбить проезжавший мимо автомобиль, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.О том, что неизвестный открыл стрельбу у монастыря Оптина пустынь в Калужской области, ранее сообщало правительство региона. По его данным, легкую травму получила женщина, стрелявшего ищут."Предварительно, мужчина остановил автомобиль с целью ограбления", - сказал собеседник агентства.Наместник монастыря епископ Можайский Иосиф (Королев) сообщали РИА Новости, что в самом Введенском ставропигиальном мужском монастыре Оптина пустынь в Калужской области не было ни стрельбы, ни пострадавших.
https://ria.ru/20240606/strelyavshiy-1951087043.html
калуга
оптина пустынь
калужская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153169/43/1531694355_274:0:3005:2048_1920x0_80_0_0_82aeb9a595ad4e1265d288750f036f26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, калуга, оптина пустынь, калужская область
Происшествия, Калуга, Оптина пустынь, Калужская область
Источник назвал мотив открывшего стрельбу под Калугой мужчины

Мужчина, открывший стрельбу под Калугой, хотел ограбить проезжавшую мимо машину

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Мужчина, открывший стрельбу под Калугой, пытался ограбить проезжавший мимо автомобиль, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
О том, что неизвестный открыл стрельбу у монастыря Оптина пустынь в Калужской области, ранее сообщало правительство региона. По его данным, легкую травму получила женщина, стрелявшего ищут.
«
"Предварительно, мужчина остановил автомобиль с целью ограбления", - сказал собеседник агентства.
Наместник монастыря епископ Можайский Иосиф (Королев) сообщали РИА Новости, что в самом Введенском ставропигиальном мужском монастыре Оптина пустынь в Калужской области не было ни стрельбы, ни пострадавших.
Мужчина, открывший стрельбу в Бибирево, в зале суда. 6 июня 2024
Стрелявший из окна в Бибирево заявил, что ружье "лежало без дела"
6 июня, 17:09
 
ПроисшествияКалугаОптина пустыньКалужская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала