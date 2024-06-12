https://ria.ru/20240612/strelba-1952451454.html

Источник назвал мотив открывшего стрельбу под Калугой мужчины

Источник назвал мотив открывшего стрельбу под Калугой мужчины - РИА Новости, 12.06.2024

Источник назвал мотив открывшего стрельбу под Калугой мужчины

Мужчина, открывший стрельбу под Калугой, пытался ограбить проезжавший мимо автомобиль, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T23:19

2024-06-12T23:19

2024-06-12T23:20

происшествия

калуга

оптина пустынь

калужская область

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Мужчина, открывший стрельбу под Калугой, пытался ограбить проезжавший мимо автомобиль, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.О том, что неизвестный открыл стрельбу у монастыря Оптина пустынь в Калужской области, ранее сообщало правительство региона. По его данным, легкую травму получила женщина, стрелявшего ищут."Предварительно, мужчина остановил автомобиль с целью ограбления", - сказал собеседник агентства.Наместник монастыря епископ Можайский Иосиф (Королев) сообщали РИА Новости, что в самом Введенском ставропигиальном мужском монастыре Оптина пустынь в Калужской области не было ни стрельбы, ни пострадавших.

https://ria.ru/20240606/strelyavshiy-1951087043.html

калуга

оптина пустынь

калужская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, калуга, оптина пустынь, калужская область