https://ria.ru/20240612/strelba-1952451454.html
Источник назвал мотив открывшего стрельбу под Калугой мужчины
Источник назвал мотив открывшего стрельбу под Калугой мужчины - РИА Новости, 12.06.2024
Источник назвал мотив открывшего стрельбу под Калугой мужчины
Мужчина, открывший стрельбу под Калугой, пытался ограбить проезжавший мимо автомобиль, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T23:19
2024-06-12T23:19
2024-06-12T23:20
происшествия
калуга
оптина пустынь
калужская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153169/43/1531694355_561:673:3005:2048_1920x0_80_0_0_aa496c0c586bfb32575be8d2175977a1.jpg
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Мужчина, открывший стрельбу под Калугой, пытался ограбить проезжавший мимо автомобиль, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.О том, что неизвестный открыл стрельбу у монастыря Оптина пустынь в Калужской области, ранее сообщало правительство региона. По его данным, легкую травму получила женщина, стрелявшего ищут."Предварительно, мужчина остановил автомобиль с целью ограбления", - сказал собеседник агентства.Наместник монастыря епископ Можайский Иосиф (Королев) сообщали РИА Новости, что в самом Введенском ставропигиальном мужском монастыре Оптина пустынь в Калужской области не было ни стрельбы, ни пострадавших.
https://ria.ru/20240606/strelyavshiy-1951087043.html
калуга
оптина пустынь
калужская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153169/43/1531694355_274:0:3005:2048_1920x0_80_0_0_82aeb9a595ad4e1265d288750f036f26.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, калуга, оптина пустынь, калужская область
Происшествия, Калуга, Оптина пустынь, Калужская область
Источник назвал мотив открывшего стрельбу под Калугой мужчины
Мужчина, открывший стрельбу под Калугой, хотел ограбить проезжавшую мимо машину