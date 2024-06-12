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СМИ: США приближаются к небывалой природной катастрофе
СМИ: США приближаются к небывалой природной катастрофе - РИА Новости, 12.06.2024
СМИ: США приближаются к небывалой природной катастрофе
США могут серьезно пострадать из-за угрожающего им девятибалльного землетрясения и цунами высотой 30 метров, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование ученых. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T21:37
2024-06-12T21:37
2024-06-12T21:37
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. США могут серьезно пострадать из-за угрожающего им девятибалльного землетрясения и цунами высотой 30 метров, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование ученых."Подводная линия разлома вдоль западного побережья США может спровоцировать мегаземлетрясение — еще более разрушительное, чем ожидаемая "большая встряска" в Калифорнии", — говорится в публикации.Отмечается, что разлом в этом регионе не представляет собой одну сплошную полосу, как большинство других, а разделяется на четыре сегмента. Это открытие сулит гигантскую катастрофу, поскольку тектонические плиты могут "наехать" друг на друга, нагнетая давление с риском мощного землетрясения в девять балловПо мнению ученых, такой катаклизм способен вызвать цунами высотой до 30 метров и более, а также лишить жизни более 10 000 человек. Власти предполагают, что после подобного стихийного бедствия будет большое количество дополнительных смертей из-за болезней от трупного яда, загрязненной воды и разливов химикатов из коммерческих, промышленных и бытовых источников.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша
СМИ: США приближаются к небывалой природной катастрофе
Daily Mail: США грозит девятибалльное землетрясение и цунами высотой 30 метров
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости.
США могут серьезно пострадать из-за угрожающего им девятибалльного землетрясения и цунами высотой 30 метров, пишет Daily Mail
со ссылкой на исследование ученых.
«
"Подводная линия разлома вдоль западного побережья США может спровоцировать мегаземлетрясение — еще более разрушительное, чем ожидаемая "большая встряска" в Калифорнии", — говорится в публикации.
Отмечается, что разлом в этом регионе не представляет собой одну сплошную полосу, как большинство других, а разделяется на четыре сегмента. Это открытие сулит гигантскую катастрофу, поскольку тектонические плиты могут "наехать" друг на друга, нагнетая давление с риском мощного землетрясения в девять баллов
По мнению ученых, такой катаклизм способен вызвать цунами высотой до 30 метров и более, а также лишить жизни более 10 000 человек. Власти предполагают, что после подобного стихийного бедствия будет большое количество дополнительных смертей из-за болезней от трупного яда, загрязненной воды и разливов химикатов из коммерческих, промышленных и бытовых источников.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>