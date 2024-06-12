https://ria.ru/20240612/ssha-1952434169.html

"Риск ударов". В США сделали заявление из-за российской АПЛ у Кубы

"Риск ударов". В США сделали заявление из-за российской АПЛ у Кубы - РИА Новости, 12.06.2024

"Риск ударов". В США сделали заявление из-за российской АПЛ у Кубы

США должны способствовать деэскалации конфликта на Украине после отправки российской атомной подлодки "Казань" в порт Гаваны, заявил отставной американский... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T20:41

2024-06-12T20:41

2024-06-12T22:13

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. США должны способствовать деэскалации конфликта на Украине после отправки российской атомной подлодки "Казань" в порт Гаваны, заявил отставной американский подполковник Дэниел Дэвис в эфире Nation News. Фрагмент выступления опубликован на YouTube-канале офицера."Лучшим шагом сейчас для нас будет деэскалация конфликта. Давайте посадим Россию и Украину за стол переговоров, а не будем распространять конфликт и увеличивать риск ударов вне зоны боевых действий", — сказал эксперт, отвечая на вопрос, что делать США в связи с отправкой кораблей ВМФ России на Кубу.Дэвис заявил, что Вашингтон не располагает информацией о том, есть ли ядерное оружие на борту субмарины. Как отметил офицер, любой просчет и недопонимание между Штатами и Россией сейчас могут привести к еще большему напряжению в отношениях.Ранее в порт Гаваны вошли российская атомная подлодка "Казань", фрегат "Адмирал Горшков", танкер-снабженец "Академик Пашин" и спасательный буксир ВМФ "Николай Чикер".Разнородная тактическая группа из четырех судов, включая суда обеспечения, которые накануне отрабатывали в Атлантике применение высокоточного ракетного оружия, с 12 по 17 июня посетит порт Гаваны с официальным визитом. В планах российских моряков — встречи с командованием ВМФ Кубы и губернатором Гаваны, посещение исторических и культурных мест.

https://ria.ru/20240612/ukraina-1952422401.html

https://ria.ru/20240612/voyska-1952411773.html

https://ria.ru/20240612/srazhenie-1952405085.html

гавана

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куба

украина

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в мире, гавана, россия, куба, украина, сша