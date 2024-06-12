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В Киеве спрогнозировали, к чему приведет "генеральное сражение" с Россией
В Киеве спрогнозировали, к чему приведет "генеральное сражение" с Россией - РИА Новости, 12.06.2024
В Киеве спрогнозировали, к чему приведет "генеральное сражение" с Россией
Конфликт на Украине начнет затухать после "генерального сражения", заявил экс-полковник СБУ Олег Стариков в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T17:33
2024-06-12T17:33
2024-06-12T17:33
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Конфликт на Украине начнет затухать после "генерального сражения", заявил экс-полковник СБУ Олег Стариков в своем блоге на YouTube."Я уверен, что осенью действительно все перейдет в затухание именно вооруженной борьбы. Перед затуханием <…> я сказал, что в августе-сентябре будет что-то, какое-то военное событие, которое я называю генеральным сражением", — спрогнозировал эксперт.По его мнению, все разведывательные признаки говорят от том, что в зоне специальной операции может начаться крупная операция, после которой боестолкновения сведутся к минимуму."Эскалационная составляющая пойдет вниз", — резюмировал Стариков.В конце мая министр обороны России Андрей Белоусов рассказал, что Украина в мае этого года потеряла более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения. Он также отметил, что западные государства, поставляя Киеву оружие, передавая разведывательные данные и осуществляя подготовку украинских солдат, затягивают вооруженный конфликт в этой стране.
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в мире, киев, украина, россия, олег стариков, андрей белоусов, служба безопасности украины
В мире, Киев, Украина, Россия, Олег Стариков, Андрей Белоусов, Служба безопасности Украины
В Киеве спрогнозировали, к чему приведет "генеральное сражение" с Россией
Экс-полковник СБУ: после генерального сражения с ВС РФ конфликт начнет затухать