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СМИ: от Блинкена потребовали объяснений о списке "трампистов и коммунистов" - РИА Новости, 12.06.2024
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23:16 12.06.2024 (обновлено: 23:17 12.06.2024)
https://ria.ru/20240612/spisok-1952451252.html
СМИ: от Блинкена потребовали объяснений о списке "трампистов и коммунистов"
СМИ: от Блинкена потребовали объяснений о списке "трампистов и коммунистов" - РИА Новости, 12.06.2024
СМИ: от Блинкена потребовали объяснений о списке "трампистов и коммунистов"
Американский сенатор от Республиканской партии Джеймс Дэвид Вэнс и член палаты представителей республиканец Мэтт Гетц требуют ответов от госсекретаря США Энтони РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T23:16
2024-06-12T23:17
в мире
украина
сша
россия
энтони блинкен
рон пол
дональд трамп
нато
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Американский сенатор от Республиканской партии Джеймс Дэвид Вэнс и член палаты представителей республиканец Мэтт Гетц требуют ответов от госсекретаря США Энтони Блинкена в связи с публикацией украинской медиа компанией TEXTY, связанной с американским правительством, списка "трампистов и коммунистов", сообщает телеканал Fox News. "Сенатор-республиканец от штата Огайо Дж. Д. Вэнс и член палаты представителей республиканец Мэтт Гетц требуют ответов от госсекретаря Энтони Блинкена в связи с некоммерческой организацией (НКО), связанной с госдепартаментом (США - ред.), которая опубликовала список американцев, названных "трампистами и коммунистами" за их сопротивление предоставлению большего количества американских денежных средств", - говорится в публикации на сайте телеканала. По его информации, законодатели написали Блинкену письмо, в котором указали, что эта статья - "оправдание, чтобы очернить огромную группу американцев, которые скептично настроены по отношению к помощи Украине в той или иной форме" и "список врагов". На прошлой неделе TEXTY, связанная с американским правительством, опубликовала список людей и организаций, выступающих против продолжения выделения Вашингтоном новой поддержки Киеву, включив в него бывшего хозяина Белого дома Дональда Трампа и ряд влиятельных конгрессменов. Как информирует на своем сайте Институт Рона Пола за мир и процветание, в перечень попало 391 физическое лицо и 76 организаций. Среди фигурантов списка числятся, в частности, журналист Такер Карлсон, предприниматель Илон Маск, психолог Джордан Петерсон, бывший конгрессмен Рон Пол и политическая активистка Медея Бенджамин. Помимо них в список попали экс-президент США Дональд Трамп, неоднократно критично высказывавшийся о перспективах дальнейшей финансовой помощи Украине, а также члены Конгресса Марджори Тейлор Грин, Пол Госар, Рэнд Пол, Анна Паулина Луна и Энди Биггс. Публикация данного перечня спровоцировала критику в Вашингтоне. Так, директор института Рона Пола Дэниел Макадамс, который также попал в данный список, заявил, что тот призван "очернить" американских политиков, журналистов и других влиятельных лиц как якобы агентов влияния России. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240522/gruziya-1947767057.html
https://ria.ru/20240612/kongressmen-1952438477.html
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в мире, украина, сша, россия, энтони блинкен, рон пол, дональд трамп, нато
В мире, Украина, США, Россия, Энтони Блинкен, Рон Пол, Дональд Трамп, НАТО
СМИ: от Блинкена потребовали объяснений о списке "трампистов и коммунистов"

Fox News: от Блинкена потребовали объяснений о списке "трампистов и коммунистов"

© AP Photo / Andrew HarnikГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Американский сенатор от Республиканской партии Джеймс Дэвид Вэнс и член палаты представителей республиканец Мэтт Гетц требуют ответов от госсекретаря США Энтони Блинкена в связи с публикацией украинской медиа компанией TEXTY, связанной с американским правительством, списка "трампистов и коммунистов", сообщает телеканал Fox News.
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"Сенатор-республиканец от штата Огайо Дж. Д. Вэнс и член палаты представителей республиканец Мэтт Гетц требуют ответов от госсекретаря Энтони Блинкена в связи с некоммерческой организацией (НКО), связанной с госдепартаментом (США - ред.), которая опубликовала список американцев, названных "трампистами и коммунистами" за их сопротивление предоставлению большего количества американских денежных средств", - говорится в публикации на сайте телеканала.
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По его информации, законодатели написали Блинкену письмо, в котором указали, что эта статья - "оправдание, чтобы очернить огромную группу американцев, которые скептично настроены по отношению к помощи Украине в той или иной форме" и "список врагов".
На прошлой неделе TEXTY, связанная с американским правительством, опубликовала список людей и организаций, выступающих против продолжения выделения Вашингтоном новой поддержки Киеву, включив в него бывшего хозяина Белого дома Дональда Трампа и ряд влиятельных конгрессменов. Как информирует на своем сайте Институт Рона Пола за мир и процветание, в перечень попало 391 физическое лицо и 76 организаций. Среди фигурантов списка числятся, в частности, журналист Такер Карлсон, предприниматель Илон Маск, психолог Джордан Петерсон, бывший конгрессмен Рон Пол и политическая активистка Медея Бенджамин.
Помимо них в список попали экс-президент США Дональд Трамп, неоднократно критично высказывавшийся о перспективах дальнейшей финансовой помощи Украине, а также члены Конгресса Марджори Тейлор Грин, Пол Госар, Рэнд Пол, Анна Паулина Луна и Энди Биггс. Публикация данного перечня спровоцировала критику в Вашингтоне. Так, директор института Рона Пола Дэниел Макадамс, который также попал в данный список, заявил, что тот призван "очернить" американских политиков, журналистов и других влиятельных лиц как якобы агентов влияния России.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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