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"На много миллионов". Кевин Спейси сделал признание со слезами на глазах - РИА Новости, 12.06.2024
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15:31 12.06.2024 (обновлено: 17:04 12.06.2024)
https://ria.ru/20240612/speysi-1952376239.html
"На много миллионов". Кевин Спейси сделал признание со слезами на глазах
"На много миллионов". Кевин Спейси сделал признание со слезами на глазах - РИА Новости, 12.06.2024
"На много миллионов". Кевин Спейси сделал признание со слезами на глазах
Голливудский актер Кевин Спейси, в прошлом году оправданный по обвинениям о сексуальных домогательствах, рассказал, что находится на грани банкротства из-за... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T15:31
2024-06-12T17:04
балтимор
великобритания
лондон
кевин спейси
в мире
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Голливудский актер Кевин Спейси, в прошлом году оправданный по обвинениям о сексуальных домогательствах, рассказал, что находится на грани банкротства из-за многомиллионных долгов за судебные издержки. "На много миллионов", — сказал он, едва сдерживая слезы, в интервью журналисту Пирсу Моргану.Так Спейси ответил на уточняющий вопрос, после того как рассказал, что у него все еще "много судебных счетов", которые он не может оплатить.Актер признался, что несколько раз был на грани того, чтобы объявить о банкротстве, но ему удавалось избежать этого. При этом сейчас его дом в Балтиморе из-за долгов лишен права выкупа и продается на аукционе, а сам он не уверен, где будет жить дальше. В мае 2022 года власти Великобритании предъявили Спейси обвинения в сексуальных домогательствах к четырем мужчинам, но в июле 2023 года телеканал Sky News сообщал, что суд присяжных в Лондоне вынес решение об оправдании актера по этому делу. Сам он заявлял, что "его мир рухнул", когда против него выдвинули обвинения в домогательствах: он лишился работы и своей репутации. Газета The Telegraph пишет, что несмотря на снятые обвинения, двукратный обладатель премии "Оскар" с 2017 года фактически находится в черном списке кино- и театральной индустрии.
https://ria.ru/20230930/speysi-1899583905.html
https://ria.ru/20240315/prigovor-1933294819.html
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балтимор, великобритания, лондон, кевин спейси, в мире
Балтимор, Великобритания, Лондон, Кевин Спейси, В мире
"На много миллионов". Кевин Спейси сделал признание со слезами на глазах

Актер Кевин Спейси заявил, что находится на грани банкротства из-за долгов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАктер Кевин Спейси
Актер Кевин Спейси - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Актер Кевин Спейси. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Голливудский актер Кевин Спейси, в прошлом году оправданный по обвинениям о сексуальных домогательствах, рассказал, что находится на грани банкротства из-за многомиллионных долгов за судебные издержки.
"На много миллионов", — сказал он, едва сдерживая слезы, в интервью журналисту Пирсу Моргану.
Актер Кевин Спейси - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
Кевина Спейси вновь обвинили в домогательстве, пишут СМИ
30 сентября 2023, 05:45
Так Спейси ответил на уточняющий вопрос, после того как рассказал, что у него все еще "много судебных счетов", которые он не может оплатить.
Актер признался, что несколько раз был на грани того, чтобы объявить о банкротстве, но ему удавалось избежать этого. При этом сейчас его дом в Балтиморе из-за долгов лишен права выкупа и продается на аукционе, а сам он не уверен, где будет жить дальше.
В мае 2022 года власти Великобритании предъявили Спейси обвинения в сексуальных домогательствах к четырем мужчинам, но в июле 2023 года телеканал Sky News сообщал, что суд присяжных в Лондоне вынес решение об оправдании актера по этому делу. Сам он заявлял, что "его мир рухнул", когда против него выдвинули обвинения в домогательствах: он лишился работы и своей репутации.
Газета The Telegraph пишет, что несмотря на снятые обвинения, двукратный обладатель премии "Оскар" с 2017 года фактически находится в черном списке кино- и театральной индустрии.
Кадр из сериала Игра в кальмара
Актера из "Игры в кальмара" осудили за сексуальные домогательства
15 марта, 16:57
 
БалтиморВеликобританияЛондонКевин СпейсиВ мире
 
 
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