https://ria.ru/20240612/speysi-1952376239.html
"На много миллионов". Кевин Спейси сделал признание со слезами на глазах
"На много миллионов". Кевин Спейси сделал признание со слезами на глазах - РИА Новости, 12.06.2024
"На много миллионов". Кевин Спейси сделал признание со слезами на глазах
Голливудский актер Кевин Спейси, в прошлом году оправданный по обвинениям о сексуальных домогательствах, рассказал, что находится на грани банкротства из-за... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T15:31
2024-06-12T15:31
2024-06-12T17:04
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Голливудский актер Кевин Спейси, в прошлом году оправданный по обвинениям о сексуальных домогательствах, рассказал, что находится на грани банкротства из-за многомиллионных долгов за судебные издержки. "На много миллионов", — сказал он, едва сдерживая слезы, в интервью журналисту Пирсу Моргану.Так Спейси ответил на уточняющий вопрос, после того как рассказал, что у него все еще "много судебных счетов", которые он не может оплатить.Актер признался, что несколько раз был на грани того, чтобы объявить о банкротстве, но ему удавалось избежать этого. При этом сейчас его дом в Балтиморе из-за долгов лишен права выкупа и продается на аукционе, а сам он не уверен, где будет жить дальше. В мае 2022 года власти Великобритании предъявили Спейси обвинения в сексуальных домогательствах к четырем мужчинам, но в июле 2023 года телеканал Sky News сообщал, что суд присяжных в Лондоне вынес решение об оправдании актера по этому делу. Сам он заявлял, что "его мир рухнул", когда против него выдвинули обвинения в домогательствах: он лишился работы и своей репутации. Газета The Telegraph пишет, что несмотря на снятые обвинения, двукратный обладатель премии "Оскар" с 2017 года фактически находится в черном списке кино- и театральной индустрии.
https://ria.ru/20230930/speysi-1899583905.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
балтимор, великобритания, лондон, кевин спейси, в мире
Балтимор, Великобритания, Лондон, Кевин Спейси, В мире
"На много миллионов". Кевин Спейси сделал признание со слезами на глазах
Актер Кевин Спейси заявил, что находится на грани банкротства из-за долгов
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Голливудский актер Кевин Спейси, в прошлом году оправданный по обвинениям о сексуальных домогательствах, рассказал, что находится на грани банкротства из-за многомиллионных долгов за судебные издержки.
"На много миллионов", — сказал он, едва сдерживая слезы, в интервью журналисту Пирсу Моргану.
Так Спейси ответил на уточняющий вопрос, после того как рассказал, что у него все еще "много судебных счетов", которые он не может оплатить.
Актер признался, что несколько раз был на грани того, чтобы объявить о банкротстве, но ему удавалось избежать этого. При этом сейчас его дом в Балтиморе
из-за долгов лишен права выкупа и продается на аукционе, а сам он не уверен, где будет жить дальше.
В мае 2022 года власти Великобритании
предъявили Спейси обвинения в сексуальных домогательствах к четырем мужчинам, но в июле 2023 года телеканал Sky News сообщал, что суд присяжных в Лондоне
вынес решение об оправдании актера по этому делу. Сам он заявлял, что "его мир рухнул", когда против него выдвинули обвинения в домогательствах: он лишился работы и своей репутации.
Газета The Telegraph пишет, что несмотря на снятые обвинения, двукратный обладатель премии "Оскар" с 2017 года фактически находится в черном списке кино- и театральной индустрии.