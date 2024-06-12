https://ria.ru/20240612/speysi-1952376239.html

"На много миллионов". Кевин Спейси сделал признание со слезами на глазах

"На много миллионов". Кевин Спейси сделал признание со слезами на глазах - РИА Новости, 12.06.2024

"На много миллионов". Кевин Спейси сделал признание со слезами на глазах

Голливудский актер Кевин Спейси, в прошлом году оправданный по обвинениям о сексуальных домогательствах, рассказал, что находится на грани банкротства из-за... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T15:31

2024-06-12T15:31

2024-06-12T17:04

балтимор

великобритания

лондон

кевин спейси

в мире

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Голливудский актер Кевин Спейси, в прошлом году оправданный по обвинениям о сексуальных домогательствах, рассказал, что находится на грани банкротства из-за многомиллионных долгов за судебные издержки. "На много миллионов", — сказал он, едва сдерживая слезы, в интервью журналисту Пирсу Моргану.Так Спейси ответил на уточняющий вопрос, после того как рассказал, что у него все еще "много судебных счетов", которые он не может оплатить.Актер признался, что несколько раз был на грани того, чтобы объявить о банкротстве, но ему удавалось избежать этого. При этом сейчас его дом в Балтиморе из-за долгов лишен права выкупа и продается на аукционе, а сам он не уверен, где будет жить дальше. В мае 2022 года власти Великобритании предъявили Спейси обвинения в сексуальных домогательствах к четырем мужчинам, но в июле 2023 года телеканал Sky News сообщал, что суд присяжных в Лондоне вынес решение об оправдании актера по этому делу. Сам он заявлял, что "его мир рухнул", когда против него выдвинули обвинения в домогательствах: он лишился работы и своей репутации. Газета The Telegraph пишет, что несмотря на снятые обвинения, двукратный обладатель премии "Оскар" с 2017 года фактически находится в черном списке кино- и театральной индустрии.

https://ria.ru/20230930/speysi-1899583905.html

https://ria.ru/20240315/prigovor-1933294819.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

балтимор, великобритания, лондон, кевин спейси, в мире