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Подполье сообщило об ударах по Полтавской области - РИА Новости, 12.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:00 12.06.2024 (обновлено: 12:48 12.06.2024)
https://ria.ru/20240612/spetsoperatsiya-1952320439.html
Подполье сообщило об ударах по Полтавской области
Подполье сообщило об ударах по Полтавской области - РИА Новости, 12.06.2024
Подполье сообщило об ударах по Полтавской области
В Миргороде в Полтавской области Украины зафиксировали прилет в районе штаба авиационной дивизии, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T08:00
2024-06-12T12:48
специальная военная операция на украине
полтавская область
украина
в мире
сергей лебедев
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. В Миргороде в Полтавской области Украины зафиксировали прилет в районе штаба авиационной дивизии, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на местных жителей.&quot;Город Миргород Полтавской области в начале четвертого утра получил прилет в стороне Промышленного микрорайона. Местные жители сообщают, что удар пришелся в стороне штаба 831-й авиационной дивизии&quot;, — сказал собеседник агентства.По его словам, в сторону штаба после удара последовали около десятка машин скорой помощи "с мигалками и без сирен".В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240611/proklyatie-1952072522.html
https://ria.ru/20240610/podpole-1951942892.html
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полтавская область, украина, в мире, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, Полтавская область, Украина, В мире, Сергей Лебедев
Подполье сообщило об ударах по Полтавской области

Подполье сообщило об ударах в Миргороде Полтавской области

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Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. В Миргороде в Полтавской области Украины зафиксировали прилет в районе штаба авиационной дивизии, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на местных жителей.
«

"Город Миргород Полтавской области в начале четвертого утра получил прилет в стороне Промышленного микрорайона. Местные жители сообщают, что удар пришелся в стороне штаба 831-й авиационной дивизии", — сказал собеседник агентства.

Изображение сгенерировано ИИ
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По его словам, в сторону штаба после удара последовали около десятка машин скорой помощи "с мигалками и без сирен".
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеПолтавская областьУкраинаВ миреСергей Лебедев
 
 
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