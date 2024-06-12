https://ria.ru/20240612/spetsoperatsiya-1952320439.html
Подполье сообщило об ударах по Полтавской области
Подполье сообщило об ударах по Полтавской области - РИА Новости, 12.06.2024
Подполье сообщило об ударах по Полтавской области
В Миргороде в Полтавской области Украины зафиксировали прилет в районе штаба авиационной дивизии, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T08:00
2024-06-12T08:00
2024-06-12T12:48
специальная военная операция на украине
полтавская область
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. В Миргороде в Полтавской области Украины зафиксировали прилет в районе штаба авиационной дивизии, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на местных жителей."Город Миргород Полтавской области в начале четвертого утра получил прилет в стороне Промышленного микрорайона. Местные жители сообщают, что удар пришелся в стороне штаба 831-й авиационной дивизии", — сказал собеседник агентства.По его словам, в сторону штаба после удара последовали около десятка машин скорой помощи "с мигалками и без сирен".В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240611/proklyatie-1952072522.html
https://ria.ru/20240610/podpole-1951942892.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
полтавская область, украина, в мире, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, Полтавская область, Украина, В мире, Сергей Лебедев
Подполье сообщило об ударах по Полтавской области
Подполье сообщило об ударах в Миргороде Полтавской области