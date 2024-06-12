https://ria.ru/20240612/spetsoperatsiya-1952320439.html

Подполье сообщило об ударах по Полтавской области

Подполье сообщило об ударах по Полтавской области - РИА Новости, 12.06.2024

Подполье сообщило об ударах по Полтавской области

В Миргороде в Полтавской области Украины зафиксировали прилет в районе штаба авиационной дивизии, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T08:00

2024-06-12T08:00

2024-06-12T12:48

специальная военная операция на украине

полтавская область

украина

в мире

сергей лебедев

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. В Миргороде в Полтавской области Украины зафиксировали прилет в районе штаба авиационной дивизии, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на местных жителей."Город Миргород Полтавской области в начале четвертого утра получил прилет в стороне Промышленного микрорайона. Местные жители сообщают, что удар пришелся в стороне штаба 831-й авиационной дивизии", — сказал собеседник агентства.По его словам, в сторону штаба после удара последовали около десятка машин скорой помощи "с мигалками и без сирен".В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240611/proklyatie-1952072522.html

https://ria.ru/20240610/podpole-1951942892.html

полтавская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

полтавская область, украина, в мире, сергей лебедев