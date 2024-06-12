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Российские военные уничтожили две десантные лодки ВСУ - РИА Новости, 12.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:34 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/spetsoperatsiya-1952315327.html
Российские военные уничтожили две десантные лодки ВСУ
Российские военные уничтожили две десантные лодки ВСУ - РИА Новости, 12.06.2024
Российские военные уничтожили две десантные лодки ВСУ
Российские военные уничтожили у села Днепряны в Херсонской области две украинские десантные лодки с экипажами и личным составом общей численность около взвода,... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T06:34
2024-06-12T06:34
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
россия
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ГЕНИЧЕСК, 12 июн - РИА Новости. Российские военные уничтожили у села Днепряны в Херсонской области две украинские десантные лодки с экипажами и личным составом общей численность около взвода, сообщил РИА Новости боец группировки войск "Днепр" ВС РФ с позывным "Малой". "ВСУ была предпринята попытка высадится на стороне Днепрян, но наши войска достойно их встретили и у них не получилось высадиться. Наши встретили (их) - и АГСами накрыли, и минометами", - рассказал "Малой". По словам военного, десант противника был уничтожен полностью. Численность ликвидированного подразделение противника приблизительно равнялась взводу.
https://ria.ru/20240612/ukraina-1952313885.html
херсонская область
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херсонская область , вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Россия
Российские военные уничтожили две десантные лодки ВСУ

Боец группировки "Днепр": российские военные уничтожили две десантные лодки ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий работает по позициям ВСУ из АГС-30
Военнослужащий работает по позициям ВСУ из АГС-30 - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий работает по позициям ВСУ из АГС-30. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 12 июн - РИА Новости. Российские военные уничтожили у села Днепряны в Херсонской области две украинские десантные лодки с экипажами и личным составом общей численность около взвода, сообщил РИА Новости боец группировки войск "Днепр" ВС РФ с позывным "Малой".
"ВСУ была предпринята попытка высадится на стороне Днепрян, но наши войска достойно их встретили и у них не получилось высадиться. Наши встретили (их) - и АГСами накрыли, и минометами", - рассказал "Малой".
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По словам военного, десант противника был уничтожен полностью. Численность ликвидированного подразделение противника приблизительно равнялась взводу.
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасностьРоссия
 
 
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