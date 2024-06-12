https://ria.ru/20240612/spetsoperatsiya-1952315327.html

Российские военные уничтожили две десантные лодки ВСУ

Российские военные уничтожили две десантные лодки ВСУ - РИА Новости, 12.06.2024

Российские военные уничтожили две десантные лодки ВСУ

Российские военные уничтожили у села Днепряны в Херсонской области две украинские десантные лодки с экипажами и личным составом общей численность около взвода,... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T06:34

2024-06-12T06:34

2024-06-12T06:34

специальная военная операция на украине

херсонская область

вооруженные силы рф

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ГЕНИЧЕСК, 12 июн - РИА Новости. Российские военные уничтожили у села Днепряны в Херсонской области две украинские десантные лодки с экипажами и личным составом общей численность около взвода, сообщил РИА Новости боец группировки войск "Днепр" ВС РФ с позывным "Малой". "ВСУ была предпринята попытка высадится на стороне Днепрян, но наши войска достойно их встретили и у них не получилось высадиться. Наши встретили (их) - и АГСами накрыли, и минометами", - рассказал "Малой". По словам военного, десант противника был уничтожен полностью. Численность ликвидированного подразделение противника приблизительно равнялась взводу.

https://ria.ru/20240612/ukraina-1952313885.html

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херсонская область , вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, россия