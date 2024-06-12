https://ria.ru/20240612/spa-1952421434.html

Зеленский приехал в Саудовскую Аравию

Зеленский приехал в Саудовскую Аравию - РИА Новости, 13.06.2024

Зеленский приехал в Саудовскую Аравию

Владимир Зеленский прибыл с визитом в Саудовскую Аравию в среду, сообщило саудовское информационное агентство SPA. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-12T19:13

2024-06-12T19:13

2024-06-13T00:22

в мире

саудовская аравия

украина

джидда

владимир зеленский

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КАИР, 12 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский прибыл с визитом в Саудовскую Аравию в среду, сообщило саудовское информационное агентство SPA. "Владимир Зеленский и сопровождающая его делегация прибыли сегодня в Джидду с визитом", — передает агентство.В аэропорту Джидды Зеленского встречали в том числе госминистр и советник по нацбезопасности Саудовской Аравии Мусаид бен Мухаммед аль-Айбан, послы Украины в КСА и Саудовской Аравии на Украине. Ранее в июне СМИ сообщали со ссылкой на дипломатические источники в королевстве, что Саудовская Аравия не будет принимать участие в мирной конференции по Украине, которая пройдет 15-16 июня в Швейцарии, в связи с тем, что на ней не будет представлена Россия.

https://ria.ru/20240602/konferentsiya-1950032087.html

саудовская аравия

украина

джидда

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в мире, саудовская аравия, украина, джидда, владимир зеленский