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Зеленский приехал в Саудовскую Аравию - РИА Новости, 13.06.2024
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19:13 12.06.2024 (обновлено: 00:22 13.06.2024)
https://ria.ru/20240612/spa-1952421434.html
Зеленский приехал в Саудовскую Аравию
Зеленский приехал в Саудовскую Аравию - РИА Новости, 13.06.2024
Зеленский приехал в Саудовскую Аравию
Владимир Зеленский прибыл с визитом в Саудовскую Аравию в среду, сообщило саудовское информационное агентство SPA. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-12T19:13
2024-06-13T00:22
в мире
саудовская аравия
украина
джидда
владимир зеленский
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КАИР, 12 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский прибыл с визитом в Саудовскую Аравию в среду, сообщило саудовское информационное агентство SPA. &quot;Владимир Зеленский и сопровождающая его делегация прибыли сегодня в Джидду с визитом&quot;, — передает агентство.В аэропорту Джидды Зеленского встречали в том числе госминистр и советник по нацбезопасности Саудовской Аравии Мусаид бен Мухаммед аль-Айбан, послы Украины в КСА и Саудовской Аравии на Украине. Ранее в июне СМИ сообщали со ссылкой на дипломатические источники в королевстве, что Саудовская Аравия не будет принимать участие в мирной конференции по Украине, которая пройдет 15-16 июня в Швейцарии, в связи с тем, что на ней не будет представлена Россия.
https://ria.ru/20240602/konferentsiya-1950032087.html
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в мире, саудовская аравия, украина, джидда, владимир зеленский
В мире, Саудовская Аравия, Украина, Джидда, Владимир Зеленский
Зеленский приехал в Саудовскую Аравию

Зеленский прилетел в Джидду в Саудовской Аравии

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 12 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский прибыл с визитом в Саудовскую Аравию в среду, сообщило саудовское информационное агентство SPA.
«

"Владимир Зеленский и сопровождающая его делегация прибыли сегодня в Джидду с визитом", — передает агентство.

В аэропорту Джидды Зеленского встречали в том числе госминистр и советник по нацбезопасности Саудовской Аравии Мусаид бен Мухаммед аль-Айбан, послы Украины в КСА и Саудовской Аравии на Украине.
Ранее в июне СМИ сообщали со ссылкой на дипломатические источники в королевстве, что Саудовская Аравия не будет принимать участие в мирной конференции по Украине, которая пройдет 15-16 июня в Швейцарии, в связи с тем, что на ней не будет представлена Россия.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
СМИ: Саудовская Аравия отказалась от участия в конференции по Украине
2 июня, 17:22
 
В миреСаудовская АравияУкраинаДжиддаВладимир Зеленский
 
 
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