https://ria.ru/20240612/sluzhba-1952352524.html

В Германии предложили ввести обязательную военную службу для женщин

В Германии предложили ввести обязательную военную службу для женщин - РИА Новости, 12.06.2024

В Германии предложили ввести обязательную военную службу для женщин

В Германии необходимо ввести обязательную военную службу для женщин, пишет газета Zeit со ссылкой на некоторых немецких политиков, выступивших с этой... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T13:04

2024-06-12T13:04

2024-06-12T13:45

в мире

германия

хдс/хсс

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. В Германии необходимо ввести обязательную военную службу для женщин, пишет газета Zeit со ссылкой на некоторых немецких политиков, выступивших с этой инициативой."Я думаю, что в наше время мы больше не можем делать различия между полами", — заявил заместитель председателя фракции блока ХДС/ХСС в бундестаге Йохан Вадефуль.Он отметил, что военная служба для женщин должна начаться как можно скорее. Кроме того, эксперт ХДС Серап Гюлер также выступил с аналогичной инициативой.Всеобщая воинская обязанность в ФРГ была отменена с 1 июля 2011 года. В конце мая сообщалось, что Писториус представил президиуму Социал-демократической партии (СДПГ) свое видение развития бундесвера. По данным Spiegel, возвращения всеобщего воинского призыва его концепция не подразумевает - речь идет, скорее, о создании системы стимулов для молодых людей идти служить в бундесвер. К таковым стимулам относятся, например, возможность бесплатного получения водительских прав, упрощенного доступа к образовательным программам и скидки на погашение студенческих кредитов.

https://ria.ru/20240612/pomosch-1952336849.html

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в мире, германия, хдс/хсс