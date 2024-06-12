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В Германии предложили ввести обязательную военную службу для женщин - РИА Новости, 12.06.2024
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13:04 12.06.2024 (обновлено: 13:45 12.06.2024)
https://ria.ru/20240612/sluzhba-1952352524.html
В Германии предложили ввести обязательную военную службу для женщин
В Германии предложили ввести обязательную военную службу для женщин - РИА Новости, 12.06.2024
В Германии предложили ввести обязательную военную службу для женщин
В Германии необходимо ввести обязательную военную службу для женщин, пишет газета Zeit со ссылкой на некоторых немецких политиков, выступивших с этой... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T13:04
2024-06-12T13:45
в мире
германия
хдс/хсс
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. В Германии необходимо ввести обязательную военную службу для женщин, пишет газета Zeit со ссылкой на некоторых немецких политиков, выступивших с этой инициативой."Я думаю, что в наше время мы больше не можем делать различия между полами", — заявил заместитель председателя фракции блока ХДС/ХСС в бундестаге Йохан Вадефуль.Он отметил, что военная служба для женщин должна начаться как можно скорее. Кроме того, эксперт ХДС Серап Гюлер также выступил с аналогичной инициативой.Всеобщая воинская обязанность в ФРГ была отменена с 1 июля 2011 года. В конце мая сообщалось, что Писториус представил президиуму Социал-демократической партии (СДПГ) свое видение развития бундесвера. По данным Spiegel, возвращения всеобщего воинского призыва его концепция не подразумевает - речь идет, скорее, о создании системы стимулов для молодых людей идти служить в бундесвер. К таковым стимулам относятся, например, возможность бесплатного получения водительских прав, упрощенного доступа к образовательным программам и скидки на погашение студенческих кредитов.
https://ria.ru/20240612/pomosch-1952336849.html
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в мире, германия, хдс/хсс
В мире, Германия, ХДС/ХСС
В Германии предложили ввести обязательную военную службу для женщин

Zeit: в Германии призывают ввести обязательную военную службу для женщин

© AP Photo / Markus SchreiberОфицеры Бундесвера
Офицеры Бундесвера - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Офицеры Бундесвера . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. В Германии необходимо ввести обязательную военную службу для женщин, пишет газета Zeit со ссылкой на некоторых немецких политиков, выступивших с этой инициативой.
"Я думаю, что в наше время мы больше не можем делать различия между полами", — заявил заместитель председателя фракции блока ХДС/ХСС в бундестаге Йохан Вадефуль.
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Он отметил, что военная служба для женщин должна начаться как можно скорее. Кроме того, эксперт ХДС Серап Гюлер также выступил с аналогичной инициативой.
Всеобщая воинская обязанность в ФРГ была отменена с 1 июля 2011 года. В конце мая сообщалось, что Писториус представил президиуму Социал-демократической партии (СДПГ) свое видение развития бундесвера. По данным Spiegel, возвращения всеобщего воинского призыва его концепция не подразумевает - речь идет, скорее, о создании системы стимулов для молодых людей идти служить в бундесвер. К таковым стимулам относятся, например, возможность бесплатного получения водительских прав, упрощенного доступа к образовательным программам и скидки на погашение студенческих кредитов.
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