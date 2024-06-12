https://ria.ru/20240612/shor-1952453857.html

Шор рассказал, что доказывают санкции США против Гуцул

Шор рассказал, что доказывают санкции США против Гуцул - РИА Новости, 12.06.2024

Шор рассказал, что доказывают санкции США против Гуцул

Лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор заявил, что санкции со стороны США против главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T23:50

2024-06-12T23:50

2024-06-12T23:50

в мире

сша

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гагаузия

евгения гуцул

илан шор

андриан канду

евросоюз

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КИШИНЕВ, 12 июн - РИА Новости. Лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор заявил, что санкции со стороны США против главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул доказывают, что она все делает правильно. "Хочу сказать уверенно от всей нашей команды: "Нас бьют — мы крепчаем". Санкции США — это знак качества, символ того, что мы все правильно делали, делаем и будем делать", - написал Шор в своем Telegram-канале. Министерство финансов Соединенный Штатов сообщило в среду, что в санкционные списки людей, связанных с Россией, добавлено более 30 человек, среди которых и Евгения Гуцул. Сама Гуцул заявила, что не видит смысла бояться санкций. По его словам, для американцев есть только два вида молдавских политиков: или слуга, или враг. "Евгения Гуцул нашла возможность помочь гражданам Гагаузии без и даже вопреки США. Теперь они решили ее мочить, чтобы другим не повадно было, - пояснил Шор. В январе 2024 года Служба информации и безопасности Молдавии представила санкционный список лиц и компаний, включив в него политиков, чиновников, известных бизнесменов, общественных деятелей, обвинив их в сотрудничестве с лицами, подпавшими под санкции ЕС. В список вошли более 550 имен и названий. Среди физических лиц указаны глава Гагаузии Евгения Гуцул, кандидат в мэры Бельц на осенних выборах Арина Коршикова, депутаты парламента от партии "Шор", бывший спикер парламента Молдавии Андриан Канду. При этом составители явно пользовались устаревшими сведениями: в число попавших под санкции был включен и бывший руководитель агентства Sputnik Moldova Владимир Новосадюк, который скончался в 2021 году.

https://ria.ru/20240612/gutsul-1952443980.html

https://ria.ru/20240612/gutsul-1952415401.html

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гагаузия

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в мире, сша, молдавия, гагаузия, евгения гуцул, илан шор, андриан канду, евросоюз, санкции в отношении россии