Шор рассказал, что доказывают санкции США против Гуцул
Шор: санкции США против Гуцул доказывают, что она все делает правильно
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛидер оппозиционного в Молдавии политического блока "Победа" Илан Шор
Лидер оппозиционного в Молдавии политического блока "Победа" Илан Шор . Архивное фото
КИШИНЕВ, 12 июн - РИА Новости. Лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор заявил, что санкции со стороны США против главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул доказывают, что она все делает правильно.
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"Хочу сказать уверенно от всей нашей команды: "Нас бьют — мы крепчаем". Санкции США — это знак качества, символ того, что мы все правильно делали, делаем и будем делать", - написал Шор в своем Telegram-канале.
Министерство финансов Соединенный Штатов сообщило в среду, что в санкционные списки людей, связанных с Россией, добавлено более 30 человек, среди которых и Евгения Гуцул. Сама Гуцул заявила, что не видит смысла бояться санкций.
По его словам, для американцев есть только два вида молдавских политиков: или слуга, или враг.
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"Евгения Гуцул нашла возможность помочь гражданам Гагаузии без и даже вопреки США. Теперь они решили ее мочить, чтобы другим не повадно было, - пояснил Шор.
В январе 2024 года Служба информации и безопасности Молдавии представила санкционный список лиц и компаний, включив в него политиков, чиновников, известных бизнесменов, общественных деятелей, обвинив их в сотрудничестве с лицами, подпавшими под санкции ЕС. В список вошли более 550 имен и названий. Среди физических лиц указаны глава Гагаузии Евгения Гуцул, кандидат в мэры Бельц на осенних выборах Арина Коршикова, депутаты парламента от партии "Шор", бывший спикер парламента Молдавии Андриан Канду. При этом составители явно пользовались устаревшими сведениями: в число попавших под санкции был включен и бывший руководитель агентства Sputnik Moldova Владимир Новосадюк, который скончался в 2021 году.