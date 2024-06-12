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Шор рассказал, что доказывают санкции США против Гуцул - РИА Новости, 12.06.2024
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23:50 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/shor-1952453857.html
Шор рассказал, что доказывают санкции США против Гуцул
Шор рассказал, что доказывают санкции США против Гуцул - РИА Новости, 12.06.2024
Шор рассказал, что доказывают санкции США против Гуцул
Лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор заявил, что санкции со стороны США против главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T23:50
2024-06-12T23:50
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КИШИНЕВ, 12 июн - РИА Новости. Лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор заявил, что санкции со стороны США против главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул доказывают, что она все делает правильно. "Хочу сказать уверенно от всей нашей команды: "Нас бьют — мы крепчаем". Санкции США — это знак качества, символ того, что мы все правильно делали, делаем и будем делать", - написал Шор в своем Telegram-канале. Министерство финансов Соединенный Штатов сообщило в среду, что в санкционные списки людей, связанных с Россией, добавлено более 30 человек, среди которых и Евгения Гуцул. Сама Гуцул заявила, что не видит смысла бояться санкций. По его словам, для американцев есть только два вида молдавских политиков: или слуга, или враг. "Евгения Гуцул нашла возможность помочь гражданам Гагаузии без и даже вопреки США. Теперь они решили ее мочить, чтобы другим не повадно было, - пояснил Шор. В январе 2024 года Служба информации и безопасности Молдавии представила санкционный список лиц и компаний, включив в него политиков, чиновников, известных бизнесменов, общественных деятелей, обвинив их в сотрудничестве с лицами, подпавшими под санкции ЕС. В список вошли более 550 имен и названий. Среди физических лиц указаны глава Гагаузии Евгения Гуцул, кандидат в мэры Бельц на осенних выборах Арина Коршикова, депутаты парламента от партии "Шор", бывший спикер парламента Молдавии Андриан Канду. При этом составители явно пользовались устаревшими сведениями: в число попавших под санкции был включен и бывший руководитель агентства Sputnik Moldova Владимир Новосадюк, который скончался в 2021 году.
https://ria.ru/20240612/gutsul-1952443980.html
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в мире, сша, молдавия, гагаузия, евгения гуцул, илан шор, андриан канду, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, США, Молдавия, Гагаузия, Евгения Гуцул, Илан Шор, Андриан Канду, Евросоюз, Санкции в отношении России
Шор рассказал, что доказывают санкции США против Гуцул

Шор: санкции США против Гуцул доказывают, что она все делает правильно

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛидер оппозиционного в Молдавии политического блока "Победа" Илан Шор
Лидер оппозиционного в Молдавии политического блока Победа Илан Шор - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Лидер оппозиционного в Молдавии политического блока "Победа" Илан Шор . Архивное фото
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КИШИНЕВ, 12 июн - РИА Новости. Лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор заявил, что санкции со стороны США против главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул доказывают, что она все делает правильно.
«
"Хочу сказать уверенно от всей нашей команды: "Нас бьют — мы крепчаем". Санкции США — это знак качества, символ того, что мы все правильно делали, делаем и будем делать", - написал Шор в своем Telegram-канале.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
Евгения Гуцул прокомментировала свое попадание в санкционный список США
Вчера, 22:06
Министерство финансов Соединенный Штатов сообщило в среду, что в санкционные списки людей, связанных с Россией, добавлено более 30 человек, среди которых и Евгения Гуцул. Сама Гуцул заявила, что не видит смысла бояться санкций.
По его словам, для американцев есть только два вида молдавских политиков: или слуга, или враг.
«
"Евгения Гуцул нашла возможность помочь гражданам Гагаузии без и даже вопреки США. Теперь они решили ее мочить, чтобы другим не повадно было, - пояснил Шор.
В январе 2024 года Служба информации и безопасности Молдавии представила санкционный список лиц и компаний, включив в него политиков, чиновников, известных бизнесменов, общественных деятелей, обвинив их в сотрудничестве с лицами, подпавшими под санкции ЕС. В список вошли более 550 имен и названий. Среди физических лиц указаны глава Гагаузии Евгения Гуцул, кандидат в мэры Бельц на осенних выборах Арина Коршикова, депутаты парламента от партии "Шор", бывший спикер парламента Молдавии Андриан Канду. При этом составители явно пользовались устаревшими сведениями: в число попавших под санкции был включен и бывший руководитель агентства Sputnik Moldova Владимир Новосадюк, который скончался в 2021 году.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
Премьер Молдавии объяснил санкции США против Гуцул "гибридными действиями"
Вчера, 18:31
 
В миреСШАМолдавияГагаузияЕвгения ГуцулИлан ШорАндриан КандуЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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