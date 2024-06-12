https://ria.ru/20240612/sheremetevo-1952437604.html

Шереметьево работает штатно, несмотря на "мегаливень" в Москве

Шереметьево работает штатно, несмотря на "мегаливень" в Москве - РИА Новости, 12.06.2024

Шереметьево работает штатно, несмотря на "мегаливень" в Москве

Аэропорт "Шереметьево" работает штатно, ливни в Москве не повлияли на отправку рейсов, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T21:06

2024-06-12T21:06

2024-06-12T21:06

москва

россия

евгений тишковец

шереметьево (аэропорт)

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Аэропорт "Шереметьево" работает штатно, ливни в Москве не повлияли на отправку рейсов, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. В День России в Москве идет ливень. Ожидается, что выпадет половина всей июньской нормы, вероятны сильные грозы и град, ранее сообщал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Аэропорт "Шереметьево" работает штатно", - сообщил представитель авиагавани.

https://ria.ru/20240612/groza-1952385250.html

москва

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, россия, евгений тишковец, шереметьево (аэропорт)