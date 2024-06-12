https://ria.ru/20240612/sheremetevo-1952437604.html
Шереметьево работает штатно, несмотря на "мегаливень" в Москве
Шереметьево работает штатно, несмотря на "мегаливень" в Москве - РИА Новости, 12.06.2024
Шереметьево работает штатно, несмотря на "мегаливень" в Москве
Аэропорт "Шереметьево" работает штатно, ливни в Москве не повлияли на отправку рейсов, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T21:06
2024-06-12T21:06
2024-06-12T21:06
москва
россия
евгений тишковец
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Аэропорт "Шереметьево" работает штатно, ливни в Москве не повлияли на отправку рейсов, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. В День России в Москве идет ливень. Ожидается, что выпадет половина всей июньской нормы, вероятны сильные грозы и град, ранее сообщал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Аэропорт "Шереметьево" работает штатно", - сообщил представитель авиагавани.
https://ria.ru/20240612/groza-1952385250.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, евгений тишковец, шереметьево (аэропорт)
Москва, Россия, Евгений Тишковец, Шереметьево (аэропорт)
Шереметьево работает штатно, несмотря на "мегаливень" в Москве
Аэропорт "Шереметьево" работает штатно, ливни не повлияли на отправку рейсов