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Шереметьево работает штатно, несмотря на "мегаливень" в Москве - РИА Новости, 12.06.2024
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21:06 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/sheremetevo-1952437604.html
Шереметьево работает штатно, несмотря на "мегаливень" в Москве
Шереметьево работает штатно, несмотря на "мегаливень" в Москве - РИА Новости, 12.06.2024
Шереметьево работает штатно, несмотря на "мегаливень" в Москве
Аэропорт "Шереметьево" работает штатно, ливни в Москве не повлияли на отправку рейсов, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T21:06
2024-06-12T21:06
москва
россия
евгений тишковец
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Аэропорт "Шереметьево" работает штатно, ливни в Москве не повлияли на отправку рейсов, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. В День России в Москве идет ливень. Ожидается, что выпадет половина всей июньской нормы, вероятны сильные грозы и град, ранее сообщал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Аэропорт "Шереметьево" работает штатно", - сообщил представитель авиагавани.
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москва, россия, евгений тишковец, шереметьево (аэропорт)
Москва, Россия, Евгений Тишковец, Шереметьево (аэропорт)
Шереметьево работает штатно, несмотря на "мегаливень" в Москве

Аэропорт "Шереметьево" работает штатно, ливни не повлияли на отправку рейсов

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкПассажиры в аэропорту Шереметьево
Пассажиры в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Пассажиры в аэропорту Шереметьево. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Аэропорт "Шереметьево" работает штатно, ливни в Москве не повлияли на отправку рейсов, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.
В День России в Москве идет ливень. Ожидается, что выпадет половина всей июньской нормы, вероятны сильные грозы и град, ранее сообщал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Аэропорт "Шереметьево" работает штатно", - сообщил представитель авиагавани.
Мегаливень в Москве - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
В Москве началась гроза
Вчера, 16:17
 
МоскваРоссияЕвгений ТишковецШереметьево (аэропорт)
 
 
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