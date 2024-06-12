https://ria.ru/20240612/sevastopol-1952308442.html
Силы ПВО отразили ракетную атаку на Севастополь
Силы ПВО отразили ракетную атаку на Севастополь - РИА Новости, 12.06.2024
Силы ПВО отразили ракетную атаку на Севастополь
Ракетная атака отражена над Севастополем, все воздушные цели уничтожены высоко в небе, большая часть над акваторией, сообщил в Telegram-канале губернатор... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T03:20
2024-06-12T03:20
2024-06-12T03:39
специальная военная операция на украине
севастополь
безопасность
россия
михаил развожаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945779121_0:197:3072:1925_1920x0_80_0_0_7253750581533eefad60ae494a1615bf.jpg
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Ракетная атака отражена над Севастополем, все воздушные цели уничтожены высоко в небе, большая часть над акваторией, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев."Отражение ракетной атаки завершено. Все воздушные цели уничтожены высоко в небе, большая часть над акваторией. В настоящее время в службу 112 поступают сообщения об упавших осколках в районе улицы Комбрига Потапова и в районе Юхариной балки. По оперативной информации спасательной службы повреждений объектов нет. Никто из людей не пострадал", — говорится в сообщении.Развожаев отметил, что тип сбитых ракет устанавливается, несдетонировавших суббоеприпасов в данный момент не обнаружено. Спасательные службы, по его словам, продолжают работу."Напоминаю всем: к суббоеприпасам и осколкам нельзя подходить и, тем более, их нельзя поднимать! Об опасных находках сразу сообщайте по номеру 112. Спасательные службы оперативно реагируют на все сообщения и выезжают на место", — добавил губернатор.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Севастополе действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20240611/spetsoperatsiya-1952296728.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
севастополь
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945779121_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_d2489c6f1b9468082e13e58d08414f37.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, безопасность, россия, михаил развожаев
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Безопасность, Россия, Михаил Развожаев
Силы ПВО отразили ракетную атаку на Севастополь
Развожаев заявил об отражении атаки над Севастополь, все цели уничтожены