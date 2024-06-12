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Силы ПВО отразили ракетную атаку на Севастополь - РИА Новости, 12.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
03:20 12.06.2024 (обновлено: 03:39 12.06.2024)
https://ria.ru/20240612/sevastopol-1952308442.html
Силы ПВО отразили ракетную атаку на Севастополь
Силы ПВО отразили ракетную атаку на Севастополь - РИА Новости, 12.06.2024
Силы ПВО отразили ракетную атаку на Севастополь
Ракетная атака отражена над Севастополем, все воздушные цели уничтожены высоко в небе, большая часть над акваторией, сообщил в Telegram-канале губернатор... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T03:20
2024-06-12T03:39
специальная военная операция на украине
севастополь
безопасность
россия
михаил развожаев
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Ракетная атака отражена над Севастополем, все воздушные цели уничтожены высоко в небе, большая часть над акваторией, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев."Отражение ракетной атаки завершено. Все воздушные цели уничтожены высоко в небе, большая часть над акваторией. В настоящее время в службу 112 поступают сообщения об упавших осколках в районе улицы Комбрига Потапова и в районе Юхариной балки. По оперативной информации спасательной службы повреждений объектов нет. Никто из людей не пострадал", — говорится в сообщении.Развожаев отметил, что тип сбитых ракет устанавливается, несдетонировавших суббоеприпасов в данный момент не обнаружено. Спасательные службы, по его словам, продолжают работу."Напоминаю всем: к суббоеприпасам и осколкам нельзя подходить и, тем более, их нельзя поднимать! Об опасных находках сразу сообщайте по номеру 112. Спасательные службы оперативно реагируют на все сообщения и выезжают на место", — добавил губернатор.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Севастополе действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20240611/spetsoperatsiya-1952296728.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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севастополь, безопасность, россия, михаил развожаев
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Безопасность, Россия, Михаил Развожаев
Силы ПВО отразили ракетную атаку на Севастополь

Развожаев заявил об отражении атаки над Севастополь, все цели уничтожены

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Работа ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Ракетная атака отражена над Севастополем, все воздушные цели уничтожены высоко в небе, большая часть над акваторией, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.
"Отражение ракетной атаки завершено. Все воздушные цели уничтожены высоко в небе, большая часть над акваторией. В настоящее время в службу 112 поступают сообщения об упавших осколках в районе улицы Комбрига Потапова и в районе Юхариной балки. По оперативной информации спасательной службы повреждений объектов нет. Никто из людей не пострадал", — говорится в сообщении.
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Развожаев отметил, что тип сбитых ракет устанавливается, несдетонировавших суббоеприпасов в данный момент не обнаружено. Спасательные службы, по его словам, продолжают работу.
"Напоминаю всем: к суббоеприпасам и осколкам нельзя подходить и, тем более, их нельзя поднимать! Об опасных находках сразу сообщайте по номеру 112. Спасательные службы оперативно реагируют на все сообщения и выезжают на место", — добавил губернатор.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Севастополе действует желтый уровень террористической опасности.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСевастопольБезопасностьРоссияМихаил Развожаев
 
 
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