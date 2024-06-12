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Путин ратифицировал протоколы о реструктуризации долгов Сербии - РИА Новости, 12.06.2024
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09:49 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/serbiya-1952329562.html
Путин ратифицировал протоколы о реструктуризации долгов Сербии
Путин ратифицировал протоколы о реструктуризации долгов Сербии - РИА Новости, 12.06.2024
Путин ратифицировал протоколы о реструктуризации долгов Сербии
Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации четырех протоколов, создающих правовую основу для реструктуризации долгов Сербии перед Россией по... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T09:49
2024-06-12T09:49
экономика
россия
сербия
югославия
владимир путин
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации четырех протоколов, создающих правовую основу для реструктуризации долгов Сербии перед Россией по ряду межправительственных соглашений. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Протоколы подписаны в Москве 13 ноября 2023 года и в Белграде 21 ноября 2023 года. Они вносят изменения в соглашения о предоставлении Россией Сербии государственных экспортных кредитов от 11 января 2013 года и от 19 октября 2019 года, финансового кредита (от 10 апреля 2013 года), а также об урегулировании задолженности Сербии перед РФ по обязательствам бывшей Югославии (от 10 и 17 марта 2021 года). Протоколы оформляют договоренности сторон о погашении задолженности Сербии перед Россией со сроком оплаты с марта 2022 по март 2023 года, с отсрочкой платежей без начисления штрафных или каких-либо иных дополнительных процентов в случае ее погашения в полном объеме. По состоянию на 1 сентября 2023 года сербская сторона выполнила это условие. Причем платежи осуществлялись по договоренности двух стран в российских рублях. Необходимость подписания протоколов возникла из-за проблем с платежами в недружественных валютах в рамках обслуживания долгов Сербии, пояснял замглавы Минфина РФ Владимир Колычев. В связи с этим стороны перешли на расчеты в рублях. Подлежавшая оплате в период с 1 марта 2022 года до даты подписания протоколов задолженность Сербии по экспортным кредитам составляла 102,231 миллиона долларов и 1,944 миллиона евро, по финансовому кредиту - 38,33 миллиона долларов, по обязательствам Югославии – 2,96 миллиона долларов. Протоколы вступают в силу с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении сторонами необходимых внутригосударственных процедур.
https://ria.ru/20231214/vuchich-1915905565.html
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экономика, россия, сербия, югославия, владимир путин, владимир колычев
Экономика, Россия, Сербия, Югославия, Владимир Путин, Владимир Колычев
Путин ратифицировал протоколы о реструктуризации долгов Сербии

Путин подписал закон о ратификации протоколов о реструктуризации долгов Сербии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации четырех протоколов, создающих правовую основу для реструктуризации долгов Сербии перед Россией по ряду межправительственных соглашений. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Протоколы подписаны в Москве 13 ноября 2023 года и в Белграде 21 ноября 2023 года. Они вносят изменения в соглашения о предоставлении Россией Сербии государственных экспортных кредитов от 11 января 2013 года и от 19 октября 2019 года, финансового кредита (от 10 апреля 2013 года), а также об урегулировании задолженности Сербии перед РФ по обязательствам бывшей Югославии (от 10 и 17 марта 2021 года).
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Протоколы оформляют договоренности сторон о погашении задолженности Сербии перед Россией со сроком оплаты с марта 2022 по март 2023 года, с отсрочкой платежей без начисления штрафных или каких-либо иных дополнительных процентов в случае ее погашения в полном объеме. По состоянию на 1 сентября 2023 года сербская сторона выполнила это условие. Причем платежи осуществлялись по договоренности двух стран в российских рублях.
Необходимость подписания протоколов возникла из-за проблем с платежами в недружественных валютах в рамках обслуживания долгов Сербии, пояснял замглавы Минфина РФ Владимир Колычев. В связи с этим стороны перешли на расчеты в рублях.
Подлежавшая оплате в период с 1 марта 2022 года до даты подписания протоколов задолженность Сербии по экспортным кредитам составляла 102,231 миллиона долларов и 1,944 миллиона евро, по финансовому кредиту - 38,33 миллиона долларов, по обязательствам Югославии – 2,96 миллиона долларов.
Протоколы вступают в силу с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении сторонами необходимых внутригосударственных процедур.
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ЭкономикаРоссияСербияЮгославияВладимир ПутинВладимир Колычев
 
 
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