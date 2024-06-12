https://ria.ru/20240612/sanktsii-1952454198.html

Новые санкции США вновь нанесут удар по репутации доллара, считает эксперт

Новые санкции США вновь нанесут удар по репутации доллара, считает эксперт - РИА Новости, 12.06.2024

Новые санкции США вновь нанесут удар по репутации доллара, считает эксперт

Новые санкции США нанесут очередной удар по репутации доллара, продолжая снижать его значимость в качестве международного средства платежа и резервной валюты,... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T23:53

2024-06-12T23:53

2024-06-12T23:53

экономика

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россия

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максим осадчий

владимир путин

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Новые санкции США нанесут очередной удар по репутации доллара, продолжая снижать его значимость в качестве международного средства платежа и резервной валюты, прокомментировал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. "Эти новые санкции нанесут очередной удар по репутации американской валюты и будут способствовать дальнейшему снижению популярности доллара как средства международных расчетов и как основной резервной валюты", - отмечает эксперт. Об этом же на прошлой неделе говорил и президент РФ Владимир Путин. По его словам, США своими руками убивают доллар, что побуждает переходить на национальные валюты. На этом фоне, по мнению эксперта, позиции юаня на международном валютном рынке еще более укрепятся. Так, на российском рынке безналичной валюты безналичные доллар и евро в уже в существенной степени вытеснены юанем, добавляет он. "Кроме того, санкции против Московской биржи и НКЦ ожидали уже в сентябре 2022 года, российский рынок имел достаточно времени чтобы подготовиться к ним и минимизировать ущерб от этих санкций", - заключил эксперт. Введенные сегодня очередные антироссийские санкции США затронули более 300 физических и юридических лиц в России, Азии, на Ближнем Востоке, в Европе и Африке, заявил американский минфин.

https://ria.ru/20240612/ekspert-1952424477.html

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экономика, сша, россия, азия, максим осадчий, владимир путин, московская биржа