https://ria.ru/20240612/sanktsii-1952442557.html

В Госдуме оценили влияние санкций на экономику России

В Госдуме оценили влияние санкций на экономику России - РИА Новости, 12.06.2024

В Госдуме оценили влияние санкций на экономику России

Санкции могут стимулировать реформы в экономике РФ, в условиях ограничений мы более усиленно развиваем отечественное производство и инновации, сказал РИА... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T21:47

2024-06-12T21:47

2024-06-12T21:47

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Санкции могут стимулировать реформы в экономике РФ, в условиях ограничений мы более усиленно развиваем отечественное производство и инновации, сказал РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Белик. "Санкции также могут стимулировать внутренние изменения и реформы в нашей экономике. В условиях ограничений, мы более усиленно развиваем отечественное производство и инновации, что способствует модернизации нашей экономики", - сказал Белик РИА Новости. США в среду обновили санкционный список в отношении России, в него вошли компании, связанные с IT и авиацией, а также Казанское опытное КБ, концерн радиостроения "Вега", НПО "Поиск, сообщил минфин США. По его мнению, санкции сыграли в негатив тем, кто их ввел, а Россию лишь подтолкнул к новым возможностям для роста и развития, а также к снижению зависимости от внешних факторов. "Эти санкции исчисляются тысячами, и новые не смогут уже как-то серьезно повлиять на нашу экономику, которая имеет иммунитет к таким действиям. А на политику или позицию нашего руководства не смогут повлиять уж точно", - добавил депутат. По мнению Белика, Россия обладает достаточной экономической стабильностью и резервами, чтобы справиться с любыми негативными последствиями. "Поверьте, наша промышленность позволит нам поддерживать экономический рост в условиях этих искусственных ограничений. Европа и США - это не весь мир. И нашим западным коллегам стоит уже наконец-то это усвоить", - заключил он.

https://ria.ru/20240612/zakharova-1952410299.html

https://ria.ru/20240612/ekspert-1952424477.html

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экономика, россия, европа, сша, дмитрий белик, госдума рф