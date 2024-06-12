В Госдуме оценили влияние санкций на экономику России
Депутат Белик: в условиях ограничений Россия развивает свое производство
Здание Государственной Думы РФ . Архивное фото
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Санкции могут стимулировать реформы в экономике РФ, в условиях ограничений мы более усиленно развиваем отечественное производство и инновации, сказал РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Белик.
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"Санкции также могут стимулировать внутренние изменения и реформы в нашей экономике. В условиях ограничений, мы более усиленно развиваем отечественное производство и инновации, что способствует модернизации нашей экономики", - сказал Белик РИА Новости.
США в среду обновили санкционный список в отношении России, в него вошли компании, связанные с IT и авиацией, а также Казанское опытное КБ, концерн радиостроения "Вега", НПО "Поиск, сообщил минфин США.
По его мнению, санкции сыграли в негатив тем, кто их ввел, а Россию лишь подтолкнул к новым возможностям для роста и развития, а также к снижению зависимости от внешних факторов.
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"Эти санкции исчисляются тысячами, и новые не смогут уже как-то серьезно повлиять на нашу экономику, которая имеет иммунитет к таким действиям. А на политику или позицию нашего руководства не смогут повлиять уж точно", - добавил депутат.
По мнению Белика, Россия обладает достаточной экономической стабильностью и резервами, чтобы справиться с любыми негативными последствиями.
"Поверьте, наша промышленность позволит нам поддерживать экономический рост в условиях этих искусственных ограничений. Европа и США - это не весь мир. И нашим западным коллегам стоит уже наконец-то это усвоить", - заключил он.