Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме оценили влияние санкций на экономику России - РИА Новости, 12.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:47 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/sanktsii-1952442557.html
В Госдуме оценили влияние санкций на экономику России
В Госдуме оценили влияние санкций на экономику России - РИА Новости, 12.06.2024
В Госдуме оценили влияние санкций на экономику России
Санкции могут стимулировать реформы в экономике РФ, в условиях ограничений мы более усиленно развиваем отечественное производство и инновации, сказал РИА... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T21:47
2024-06-12T21:47
экономика
россия
европа
сша
дмитрий белик
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948622346_0:0:3620:2037_1920x0_80_0_0_a722822a79980a5e8a9c2787e0f82145.jpg
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Санкции могут стимулировать реформы в экономике РФ, в условиях ограничений мы более усиленно развиваем отечественное производство и инновации, сказал РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Белик. "Санкции также могут стимулировать внутренние изменения и реформы в нашей экономике. В условиях ограничений, мы более усиленно развиваем отечественное производство и инновации, что способствует модернизации нашей экономики", - сказал Белик РИА Новости. США в среду обновили санкционный список в отношении России, в него вошли компании, связанные с IT и авиацией, а также Казанское опытное КБ, концерн радиостроения "Вега", НПО "Поиск, сообщил минфин США. По его мнению, санкции сыграли в негатив тем, кто их ввел, а Россию лишь подтолкнул к новым возможностям для роста и развития, а также к снижению зависимости от внешних факторов. "Эти санкции исчисляются тысячами, и новые не смогут уже как-то серьезно повлиять на нашу экономику, которая имеет иммунитет к таким действиям. А на политику или позицию нашего руководства не смогут повлиять уж точно", - добавил депутат. По мнению Белика, Россия обладает достаточной экономической стабильностью и резервами, чтобы справиться с любыми негативными последствиями. "Поверьте, наша промышленность позволит нам поддерживать экономический рост в условиях этих искусственных ограничений. Европа и США - это не весь мир. И нашим западным коллегам стоит уже наконец-то это усвоить", - заключил он.
https://ria.ru/20240612/zakharova-1952410299.html
https://ria.ru/20240612/ekspert-1952424477.html
россия
европа
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948622346_427:0:3158:2048_1920x0_80_0_0_0bf4d96376f921b05774c7fca74dbe7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, европа, сша, дмитрий белик, госдума рф
Экономика, Россия, Европа, США, Дмитрий Белик, Госдума РФ
В Госдуме оценили влияние санкций на экономику России

Депутат Белик: в условиях ограничений Россия развивает свое производство

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Санкции могут стимулировать реформы в экономике РФ, в условиях ограничений мы более усиленно развиваем отечественное производство и инновации, сказал РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Белик.
«
"Санкции также могут стимулировать внутренние изменения и реформы в нашей экономике. В условиях ограничений, мы более усиленно развиваем отечественное производство и инновации, что способствует модернизации нашей экономики", - сказал Белик РИА Новости.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
Захарова прокомментировала новые санкции США в отношении России
Вчера, 18:04
США в среду обновили санкционный список в отношении России, в него вошли компании, связанные с IT и авиацией, а также Казанское опытное КБ, концерн радиостроения "Вега", НПО "Поиск, сообщил минфин США.
По его мнению, санкции сыграли в негатив тем, кто их ввел, а Россию лишь подтолкнул к новым возможностям для роста и развития, а также к снижению зависимости от внешних факторов.
«
"Эти санкции исчисляются тысячами, и новые не смогут уже как-то серьезно повлиять на нашу экономику, которая имеет иммунитет к таким действиям. А на политику или позицию нашего руководства не смогут повлиять уж точно", - добавил депутат.
По мнению Белика, Россия обладает достаточной экономической стабильностью и резервами, чтобы справиться с любыми негативными последствиями.
"Поверьте, наша промышленность позволит нам поддерживать экономический рост в условиях этих искусственных ограничений. Европа и США - это не весь мир. И нашим западным коллегам стоит уже наконец-то это усвоить", - заключил он.
Смартфон компании Apple - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
Эксперт раскрыл, как запрет США на оказание IT-услуг повлияет на iPhone
Вчера, 19:35
 
ЭкономикаРоссияЕвропаСШАДмитрий БеликГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала