https://ria.ru/20240612/sanktsii-1952418807.html
В "Движении первых" прокомментировали санкции США против организации
В "Движении первых" прокомментировали санкции США против организации - РИА Новости, 12.06.2024
В "Движении первых" прокомментировали санкции США против организации
Председатель правления российского движения детей и молодежи "Движение первых" Григорий Гуров прокомментировал введение санкций США против движения и заявил,... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T18:59
2024-06-12T18:59
2024-06-12T18:59
сша
россия
григорий гуров
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МОСКВА, 12 июня - РИА Новости. Председатель правления российского движения детей и молодежи "Движение первых" Григорий Гуров прокомментировал введение санкций США против движения и заявил, что в организации делают все правильно. "В День России США ввели санкции против Движения Первых. Для меня это про то, что мы делаем все правильно! Мы поем гимн, мы уважаем свой флаг и своих предков! Мы любим Россию, уважаем соседей и с детства знаем что хорошо, а что плохо! Нам советчики со стороны не нужны! Мы победим!!!" - написал Гуров в своём Telegram-канале. Ранее США в среду обновили санкционный список в отношении России. В санкционный список также включили движение детей и молодежи "Движение первых", сообщило министерство финансов США.
https://ria.ru/20240612/sanktsii-1952418058.html
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сша, россия, григорий гуров
США, Россия, Григорий Гуров
В "Движении первых" прокомментировали санкции США против организации
Глава "Движения первых" о санкциях США против организации: делаем все правильно