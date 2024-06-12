https://ria.ru/20240612/sanktsii-1952418807.html

В "Движении первых" прокомментировали санкции США против организации

В "Движении первых" прокомментировали санкции США против организации - РИА Новости, 12.06.2024

В "Движении первых" прокомментировали санкции США против организации

Председатель правления российского движения детей и молодежи "Движение первых" Григорий Гуров прокомментировал введение санкций США против движения и заявил,... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T18:59

2024-06-12T18:59

2024-06-12T18:59

сша

россия

григорий гуров

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МОСКВА, 12 июня - РИА Новости. Председатель правления российского движения детей и молодежи "Движение первых" Григорий Гуров прокомментировал введение санкций США против движения и заявил, что в организации делают все правильно. "В День России США ввели санкции против Движения Первых. Для меня это про то, что мы делаем все правильно! Мы поем гимн, мы уважаем свой флаг и своих предков! Мы любим Россию, уважаем соседей и с детства знаем что хорошо, а что плохо! Нам советчики со стороны не нужны! Мы победим!!!" - написал Гуров в своём Telegram-канале. Ранее США в среду обновили санкционный список в отношении России. В санкционный список также включили движение детей и молодежи "Движение первых", сообщило министерство финансов США.

https://ria.ru/20240612/sanktsii-1952418058.html

сша

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сша, россия, григорий гуров