Рейтинг@Mail.ru
В "Движении первых" прокомментировали санкции США против организации - РИА Новости, 12.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:59 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/sanktsii-1952418807.html
В "Движении первых" прокомментировали санкции США против организации
В "Движении первых" прокомментировали санкции США против организации - РИА Новости, 12.06.2024
В "Движении первых" прокомментировали санкции США против организации
Председатель правления российского движения детей и молодежи "Движение первых" Григорий Гуров прокомментировал введение санкций США против движения и заявил,... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T18:59
2024-06-12T18:59
сша
россия
григорий гуров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877736765_0:238:3072:1966_1920x0_80_0_0_4454ec7aafd26c2a2b71e18ef7ca8abb.jpg
МОСКВА, 12 июня - РИА Новости. Председатель правления российского движения детей и молодежи "Движение первых" Григорий Гуров прокомментировал введение санкций США против движения и заявил, что в организации делают все правильно. "В День России США ввели санкции против Движения Первых. Для меня это про то, что мы делаем все правильно! Мы поем гимн, мы уважаем свой флаг и своих предков! Мы любим Россию, уважаем соседей и с детства знаем что хорошо, а что плохо! Нам советчики со стороны не нужны! Мы победим!!!" - написал Гуров в своём Telegram-канале. Ранее США в среду обновили санкционный список в отношении России. В санкционный список также включили движение детей и молодежи "Движение первых", сообщило министерство финансов США.
https://ria.ru/20240612/sanktsii-1952418058.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877736765_103:84:2721:2047_1920x0_80_0_0_48a64b32eb28284a6b1aaaeed5f23105.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, григорий гуров
США, Россия, Григорий Гуров
В "Движении первых" прокомментировали санкции США против организации

Глава "Движения первых" о санкциях США против организации: делаем все правильно

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПредседатель правления Российского движения детей и молодежи Григорий Гуров
Председатель правления Российского движения детей и молодежи Григорий Гуров - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Председатель правления Российского движения детей и молодежи Григорий Гуров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июня - РИА Новости. Председатель правления российского движения детей и молодежи "Движение первых" Григорий Гуров прокомментировал введение санкций США против движения и заявил, что в организации делают все правильно.
«
"В День России США ввели санкции против Движения Первых. Для меня это про то, что мы делаем все правильно! Мы поем гимн, мы уважаем свой флаг и своих предков! Мы любим Россию, уважаем соседей и с детства знаем что хорошо, а что плохо! Нам советчики со стороны не нужны! Мы победим!!!" - написал Гуров в своём Telegram-канале.
Ранее США в среду обновили санкционный список в отношении России. В санкционный список также включили движение детей и молодежи "Движение первых", сообщило министерство финансов США.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
В новый список санкций США вошли компании, связанные с IT и авиацией
Вчера, 18:51
 
СШАРоссияГригорий Гуров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала