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В новый список санкций США вошли компании, связанные с IT и авиацией - РИА Новости, 12.06.2024
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18:51 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/sanktsii-1952418058.html
В новый список санкций США вошли компании, связанные с IT и авиацией
В новый список санкций США вошли компании, связанные с IT и авиацией - РИА Новости, 12.06.2024
В новый список санкций США вошли компании, связанные с IT и авиацией
США в среду обновили санкционный список в отношении России, в него вошли компании, связанные с IT и авиацией, а также Казанское опытное КБ, концерн... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T18:51
2024-06-12T18:51
экономика
технологии
сша
россия
согаз
газпром
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. США в среду обновили санкционный список в отношении России, в него вошли компании, связанные с IT и авиацией, а также Казанское опытное КБ, концерн радиостроения "Вега", НПО "Поиск, сообщил минфин США. Помимо перечисленных компаний, в санкционный список попали ​​АО "Русгаздобыча", Научный центр робототехники и кибернетики, страховая компания СОГАЗ, а также "Газпром инвест", институты РАН Высоких температур и Сильноточной электроники, "Уралвагонзавод", проекты "Арктик СПГ 1" и "Арктик СПГ 3", белгородская судоверфь, АО "Мекаминефть", "Дизайн партнер микрочип". В санкционный список также включили Движение детей и молодежи "Первых", сообщило министерство финансов страны. По действующему законодательству, американским гражданам запрещено взаимодействие с подсанкционными компаниями, их имущество на территории США блокируется.
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экономика, технологии, сша, россия, согаз, газпром, санкции в отношении россии
Экономика, Технологии, США, Россия, Согаз, Газпром, Санкции в отношении России
В новый список санкций США вошли компании, связанные с IT и авиацией

Новые санкции США коснулись десятков российских компаний сферы IT, авиации, НИИ

CC BY 2.0 / Paul Savala / Treasury DepartmentЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
CC BY 2.0 / Paul Savala / Treasury Department
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. США в среду обновили санкционный список в отношении России, в него вошли компании, связанные с IT и авиацией, а также Казанское опытное КБ, концерн радиостроения "Вега", НПО "Поиск, сообщил минфин США.
Помимо перечисленных компаний, в санкционный список попали ​​АО "Русгаздобыча", Научный центр робототехники и кибернетики, страховая компания СОГАЗ, а также "Газпром инвест", институты РАН Высоких температур и Сильноточной электроники, "Уралвагонзавод", проекты "Арктик СПГ 1" и "Арктик СПГ 3", белгородская судоверфь, АО "Мекаминефть", "Дизайн партнер микрочип".
В санкционный список также включили Движение детей и молодежи "Первых", сообщило министерство финансов страны.
По действующему законодательству, американским гражданам запрещено взаимодействие с подсанкционными компаниями, их имущество на территории США блокируется.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
США расширили санкционный список против России
2 ноября 2023, 17:11
 
ЭкономикаТехнологииСШАРоссияСогазГазпромСанкции в отношении России
 
 
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