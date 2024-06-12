https://ria.ru/20240612/sanktsii-1952418058.html

В новый список санкций США вошли компании, связанные с IT и авиацией

В новый список санкций США вошли компании, связанные с IT и авиацией - РИА Новости, 12.06.2024

В новый список санкций США вошли компании, связанные с IT и авиацией

США в среду обновили санкционный список в отношении России, в него вошли компании, связанные с IT и авиацией, а также Казанское опытное КБ, концерн... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T18:51

2024-06-12T18:51

2024-06-12T18:51

экономика

технологии

сша

россия

согаз

газпром

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. США в среду обновили санкционный список в отношении России, в него вошли компании, связанные с IT и авиацией, а также Казанское опытное КБ, концерн радиостроения "Вега", НПО "Поиск, сообщил минфин США. Помимо перечисленных компаний, в санкционный список попали ​​АО "Русгаздобыча", Научный центр робототехники и кибернетики, страховая компания СОГАЗ, а также "Газпром инвест", институты РАН Высоких температур и Сильноточной электроники, "Уралвагонзавод", проекты "Арктик СПГ 1" и "Арктик СПГ 3", белгородская судоверфь, АО "Мекаминефть", "Дизайн партнер микрочип". В санкционный список также включили Движение детей и молодежи "Первых", сообщило министерство финансов страны. По действующему законодательству, американским гражданам запрещено взаимодействие с подсанкционными компаниями, их имущество на территории США блокируется.

https://ria.ru/20231102/sanktsii-1907003621.html

сша

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, сша, россия, согаз, газпром, санкции в отношении россии