https://ria.ru/20240612/sanktsii-1952418058.html
В новый список санкций США вошли компании, связанные с IT и авиацией
В новый список санкций США вошли компании, связанные с IT и авиацией - РИА Новости, 12.06.2024
В новый список санкций США вошли компании, связанные с IT и авиацией
США в среду обновили санкционный список в отношении России, в него вошли компании, связанные с IT и авиацией, а также Казанское опытное КБ, концерн... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T18:51
2024-06-12T18:51
2024-06-12T18:51
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газпром
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. США в среду обновили санкционный список в отношении России, в него вошли компании, связанные с IT и авиацией, а также Казанское опытное КБ, концерн радиостроения "Вега", НПО "Поиск, сообщил минфин США. Помимо перечисленных компаний, в санкционный список попали АО "Русгаздобыча", Научный центр робототехники и кибернетики, страховая компания СОГАЗ, а также "Газпром инвест", институты РАН Высоких температур и Сильноточной электроники, "Уралвагонзавод", проекты "Арктик СПГ 1" и "Арктик СПГ 3", белгородская судоверфь, АО "Мекаминефть", "Дизайн партнер микрочип". В санкционный список также включили Движение детей и молодежи "Первых", сообщило министерство финансов страны. По действующему законодательству, американским гражданам запрещено взаимодействие с подсанкционными компаниями, их имущество на территории США блокируется.
https://ria.ru/20231102/sanktsii-1907003621.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, сша, россия, согаз, газпром, санкции в отношении россии
Экономика, Технологии, США, Россия, Согаз, Газпром, Санкции в отношении России
В новый список санкций США вошли компании, связанные с IT и авиацией
Новые санкции США коснулись десятков российских компаний сферы IT, авиации, НИИ