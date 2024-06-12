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США ввели санкции против более 300 физических и юридических лиц - РИА Новости, 12.06.2024
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18:21 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/sanktsii-1952413317.html
США ввели санкции против более 300 физических и юридических лиц
США ввели санкции против более 300 физических и юридических лиц - РИА Новости, 12.06.2024
США ввели санкции против более 300 физических и юридических лиц
Новые антироссийские санкции США затронули более 300 физических и юридических лиц в России, Европе, Азии, на Ближнем Востоке и в Африке, под ограничения попали... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T18:21
2024-06-12T18:21
экономика
космос - риа наука
сша
россия
европа
уралвагонзавод
ао "русские электрические двигатели"
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ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Новые антироссийские санкции США затронули более 300 физических и юридических лиц в России, Европе, Азии, на Ближнем Востоке и в Африке, под ограничения попали заводы, НИИ и НПО из РФ, свидетельствует список американского минфина. Как говорится в новом санкционном списке, под ограничения попали АО "Национальный расчетный депозитарий", "Новатэк-СПГ топливо Кашира", проект "Мурманский СПГ", "Уралредмет" и АО "Большегрузная техника" "Уралвагонзавода", Амурский металургический комбинат, "БАЛТМАШ", Омский НИИ приборостроения, НПО "Иска" и "Импульс", АО "Русские электрические двигатели". Кроме того в санкционные списки добавлены заводы "Киров-Энергомаш" и Муромский машиностроительный завод, АО "Оборонавто", "Оловянная рудная компания", НИИ прикладной химии, АО "Госзнак", ГТ "Морстрой" и КБ "Луч", институты Высоких технологий и Сильноточной электроники РАН. США распространили санкции на страховую компанию "Согаз", а также "Газпром инвест", научный центр робототехники и кибернетики, сообщил минфин. В обновленном списке также под ограничения попали "Белгородская судоверфь", АО "Мекаминефть" и "Дизайн партнер микрочип".
https://ria.ru/20230914/sanktsii-1896365153.html
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экономика, космос - риа наука, сша, россия, европа, уралвагонзавод, ао "русские электрические двигатели"
Экономика, Космос - РИА Наука, США, Россия, Европа, Уралвагонзавод, АО "Русские электрические двигатели"
США ввели санкции против более 300 физических и юридических лиц

Санкции США затронули более 300 физических и юридических лиц в РФ, Европе, Азии

© AP Photo / J. David AkeЗдание министерства финансов США в Вашингтоне
Здание министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© AP Photo / J. David Ake
Здание министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Новые антироссийские санкции США затронули более 300 физических и юридических лиц в России, Европе, Азии, на Ближнем Востоке и в Африке, под ограничения попали заводы, НИИ и НПО из РФ, свидетельствует список американского минфина.
Как говорится в новом санкционном списке, под ограничения попали АО "Национальный расчетный депозитарий", "Новатэк-СПГ топливо Кашира", проект "Мурманский СПГ", "Уралредмет" и АО "Большегрузная техника" "Уралвагонзавода", Амурский металургический комбинат, "БАЛТМАШ", Омский НИИ приборостроения, НПО "Иска" и "Импульс", АО "Русские электрические двигатели".
Кроме того в санкционные списки добавлены заводы "Киров-Энергомаш" и Муромский машиностроительный завод, АО "Оборонавто", "Оловянная рудная компания", НИИ прикладной химии, АО "Госзнак", ГТ "Морстрой" и КБ "Луч", институты Высоких технологий и Сильноточной электроники РАН.
США распространили санкции на страховую компанию "Согаз", а также "Газпром инвест", научный центр робототехники и кибернетики, сообщил минфин.
В обновленном списке также под ограничения попали "Белгородская судоверфь", АО "Мекаминефть" и "Дизайн партнер микрочип".
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
США расширили антироссийские санкции
14 сентября 2023, 17:09
 
ЭкономикаКосмос - РИА НаукаСШАРоссияЕвропаУралвагонзаводАО "Русские электрические двигатели"
 
 
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