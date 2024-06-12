https://ria.ru/20240612/sanktsii-1952413317.html

США ввели санкции против более 300 физических и юридических лиц

США ввели санкции против более 300 физических и юридических лиц - РИА Новости, 12.06.2024

США ввели санкции против более 300 физических и юридических лиц

Новые антироссийские санкции США затронули более 300 физических и юридических лиц в России, Европе, Азии, на Ближнем Востоке и в Африке, под ограничения попали... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T18:21

2024-06-12T18:21

2024-06-12T18:21

экономика

космос - риа наука

сша

россия

европа

уралвагонзавод

ао "русские электрические двигатели"

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ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Новые антироссийские санкции США затронули более 300 физических и юридических лиц в России, Европе, Азии, на Ближнем Востоке и в Африке, под ограничения попали заводы, НИИ и НПО из РФ, свидетельствует список американского минфина. Как говорится в новом санкционном списке, под ограничения попали АО "Национальный расчетный депозитарий", "Новатэк-СПГ топливо Кашира", проект "Мурманский СПГ", "Уралредмет" и АО "Большегрузная техника" "Уралвагонзавода", Амурский металургический комбинат, "БАЛТМАШ", Омский НИИ приборостроения, НПО "Иска" и "Импульс", АО "Русские электрические двигатели". Кроме того в санкционные списки добавлены заводы "Киров-Энергомаш" и Муромский машиностроительный завод, АО "Оборонавто", "Оловянная рудная компания", НИИ прикладной химии, АО "Госзнак", ГТ "Морстрой" и КБ "Луч", институты Высоких технологий и Сильноточной электроники РАН. США распространили санкции на страховую компанию "Согаз", а также "Газпром инвест", научный центр робототехники и кибернетики, сообщил минфин. В обновленном списке также под ограничения попали "Белгородская судоверфь", АО "Мекаминефть" и "Дизайн партнер микрочип".

https://ria.ru/20230914/sanktsii-1896365153.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, космос - риа наука, сша, россия, европа, уралвагонзавод, ао "русские электрические двигатели"