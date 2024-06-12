https://ria.ru/20240612/sanktsii-1952404556.html

США ввели санкции против российской финансовой инфраструктуры

США ввели санкции против российской финансовой инфраструктуры - РИА Новости, 12.06.2024

США ввели санкции против российской финансовой инфраструктуры

США ввели санкции против российской финансовой инфраструктуры, включая Мосбиржу, Национальный клиринговый центр, Национальный расчетный депозитарий, "Российскую РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T17:31

2024-06-12T17:31

2024-06-12T18:10

сша

санкции в отношении россии

в мире

экономика

московская биржа

согаз

национальный клиринговый центр (нкц)

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ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. США ввели санкции против российской финансовой инфраструктуры, включая Мосбиржу, Национальный клиринговый центр, Национальный расчетный депозитарий, "Российскую национальную перестраховочную компанию" и СОГАЗ следует из заявления американского минфина.Как указано в релизе ведомства, в перечень антироссийских санкций внесен ряд организаций, указанный как "российская финансовая инфраструктура". В ней приведена Московская биржа, Национальный клиринговый центр (НКЦ), Национальный расчетный депозитарий (НРД), "Российская национальная перестраховочная компания" (РНПК) и страховое общество СОГАЗ."Московская биржа, НКЦ, НРД, СОГАЗ и РНПК были включены в список в соответствии с исполнительным указом 14024 за осуществление или осуществление в прошлом деятельности в сфере финансовых услуг в Российской Федерации", - указано в пояснении.

https://ria.ru/20240612/bloomberg-1952324317.html

сша

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, санкции в отношении россии, в мире, экономика, московская биржа, согаз, национальный клиринговый центр (нкц)