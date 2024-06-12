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США ввели санкции против российской финансовой инфраструктуры - РИА Новости, 12.06.2024
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17:31 12.06.2024 (обновлено: 18:10 12.06.2024)
https://ria.ru/20240612/sanktsii-1952404556.html
США ввели санкции против российской финансовой инфраструктуры
США ввели санкции против российской финансовой инфраструктуры - РИА Новости, 12.06.2024
США ввели санкции против российской финансовой инфраструктуры
США ввели санкции против российской финансовой инфраструктуры, включая Мосбиржу, Национальный клиринговый центр, Национальный расчетный депозитарий, "Российскую РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T17:31
2024-06-12T18:10
сша
санкции в отношении россии
в мире
экономика
московская биржа
согаз
национальный клиринговый центр (нкц)
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ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. США ввели санкции против российской финансовой инфраструктуры, включая Мосбиржу, Национальный клиринговый центр, Национальный расчетный депозитарий, "Российскую национальную перестраховочную компанию" и СОГАЗ следует из заявления американского минфина.Как указано в релизе ведомства, в перечень антироссийских санкций внесен ряд организаций, указанный как "российская финансовая инфраструктура". В ней приведена Московская биржа, Национальный клиринговый центр (НКЦ), Национальный расчетный депозитарий (НРД), "Российская национальная перестраховочная компания" (РНПК) и страховое общество СОГАЗ."Московская биржа, НКЦ, НРД, СОГАЗ и РНПК были включены в список в соответствии с исполнительным указом 14024 за осуществление или осуществление в прошлом деятельности в сфере финансовых услуг в Российской Федерации", - указано в пояснении.
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сша, санкции в отношении россии, в мире, экономика, московская биржа, согаз, национальный клиринговый центр (нкц)
США, Санкции в отношении России, В мире, Экономика, Московская биржа, Согаз, Национальный клиринговый центр (НКЦ)
США ввели санкции против российской финансовой инфраструктуры

Под санкции США попали финансовые инфраструктуры — Мосбиржа, НКЦ, НРД и СОГАЗ

CC BY 2.0 / Mike / United States Department of the TreasuryЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
CC BY 2.0 / Mike / United States Department of the Treasury
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. США ввели санкции против российской финансовой инфраструктуры, включая Мосбиржу, Национальный клиринговый центр, Национальный расчетный депозитарий, "Российскую национальную перестраховочную компанию" и СОГАЗ следует из заявления американского минфина.
Как указано в релизе ведомства, в перечень антироссийских санкций внесен ряд организаций, указанный как "российская финансовая инфраструктура". В ней приведена Московская биржа, Национальный клиринговый центр (НКЦ), Национальный расчетный депозитарий (НРД), "Российская национальная перестраховочная компания" (РНПК) и страховое общество СОГАЗ.
"Московская биржа, НКЦ, НРД, СОГАЗ и РНПК были включены в список в соответствии с исполнительным указом 14024 за осуществление или осуществление в прошлом деятельности в сфере финансовых услуг в Российской Федерации", - указано в пояснении.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
СМИ: США готовят новый дерзкий план против России
Вчера, 08:59
 
СШАСанкции в отношении РоссииВ миреЭкономикаМосковская биржаСогазНациональный клиринговый центр (НКЦ)
 
 
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