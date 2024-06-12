https://ria.ru/20240612/sanktsii-1952403602.html

США запретили предоставление услуг в сфере IT на территории России

США запретили предоставление услуг в сфере IT на территории России - РИА Новости, 12.06.2024

США запретили предоставление услуг в сфере IT на территории России

США запрещают предоставление услуг в сфере программного обеспечения и IT любому лицу на территории Российской Федерации, говорится в документе американского... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T17:28

2024-06-12T17:28

2024-06-12T17:43

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ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. США запрещают предоставление услуг в сфере программного обеспечения и IT любому лицу на территории Российской Федерации, говорится в документе американского минфина.Как указано в генеральной лицензии, США запрещают предоставление ряда виды деятельности, за исключением случаев, предусмотренных законом, в том числе, при получении лицензии минфина."Экспорт, реэкспорт, продажа или поставка, прямо или косвенно из США или лицом из США услуг по IT консалтингу, проектированию, IT-поддержки или облачных услуг для соответствующего программного обеспечения любому лицу, находящееся на территории Российской Федерации", - говорится в документе.Запрет вступает в силу с 12 сентября 2024 года.

https://ria.ru/20240612/bloomberg-1952324317.html

https://ria.ru/20240604/pobeda-1950406452.html

сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, россия, в мире, санкции в отношении россии, технологии