https://ria.ru/20240612/sanktsii-1952403602.html
США запретили предоставление услуг в сфере IT на территории России
США запретили предоставление услуг в сфере IT на территории России - РИА Новости, 12.06.2024
США запретили предоставление услуг в сфере IT на территории России
США запрещают предоставление услуг в сфере программного обеспечения и IT любому лицу на территории Российской Федерации, говорится в документе американского... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T17:28
2024-06-12T17:28
2024-06-12T17:43
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ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. США запрещают предоставление услуг в сфере программного обеспечения и IT любому лицу на территории Российской Федерации, говорится в документе американского минфина.Как указано в генеральной лицензии, США запрещают предоставление ряда виды деятельности, за исключением случаев, предусмотренных законом, в том числе, при получении лицензии минфина."Экспорт, реэкспорт, продажа или поставка, прямо или косвенно из США или лицом из США услуг по IT консалтингу, проектированию, IT-поддержки или облачных услуг для соответствующего программного обеспечения любому лицу, находящееся на территории Российской Федерации", - говорится в документе.Запрет вступает в силу с 12 сентября 2024 года.
https://ria.ru/20240612/bloomberg-1952324317.html
https://ria.ru/20240604/pobeda-1950406452.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, в мире, санкции в отношении россии, технологии
США, Россия, В мире, Санкции в отношении России, Технологии
США запретили предоставление услуг в сфере IT на территории России
США запретили оказывать услуги в сфере программного обеспечения и IT в России
ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. США запрещают предоставление услуг в сфере программного обеспечения и IT любому лицу на территории Российской Федерации, говорится в документе американского минфина.
Как указано в генеральной лицензии, США запрещают предоставление ряда виды деятельности, за исключением случаев, предусмотренных законом, в том числе, при получении лицензии минфина.
"Экспорт, реэкспорт, продажа или поставка, прямо или косвенно из США или лицом из США услуг по IT консалтингу, проектированию, IT-поддержки или облачных услуг для соответствующего программного обеспечения любому лицу, находящееся на территории Российской Федерации", - говорится в документе.
Запрет вступает в силу с 12 сентября 2024 года.