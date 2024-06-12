Рейтинг@Mail.ru
США запретили предоставление услуг в сфере IT на территории России - РИА Новости, 12.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:28 12.06.2024 (обновлено: 17:43 12.06.2024)
https://ria.ru/20240612/sanktsii-1952403602.html
США запретили предоставление услуг в сфере IT на территории России
США запретили предоставление услуг в сфере IT на территории России - РИА Новости, 12.06.2024
США запретили предоставление услуг в сфере IT на территории России
США запрещают предоставление услуг в сфере программного обеспечения и IT любому лицу на территории Российской Федерации, говорится в документе американского... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T17:28
2024-06-12T17:43
сша
россия
в мире
санкции в отношении россии
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151359/66/1513596657_0:163:1600:1063_1920x0_80_0_0_d9d18ec496716e600a213b6b43d18014.jpg
ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. США запрещают предоставление услуг в сфере программного обеспечения и IT любому лицу на территории Российской Федерации, говорится в документе американского минфина.Как указано в генеральной лицензии, США запрещают предоставление ряда виды деятельности, за исключением случаев, предусмотренных законом, в том числе, при получении лицензии минфина."Экспорт, реэкспорт, продажа или поставка, прямо или косвенно из США или лицом из США услуг по IT консалтингу, проектированию, IT-поддержки или облачных услуг для соответствующего программного обеспечения любому лицу, находящееся на территории Российской Федерации", - говорится в документе.Запрет вступает в силу с 12 сентября 2024 года.
https://ria.ru/20240612/bloomberg-1952324317.html
https://ria.ru/20240604/pobeda-1950406452.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151359/66/1513596657_92:0:1509:1063_1920x0_80_0_0_cb4aa3f73919fbd6b18cd29f18c2d0b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, в мире, санкции в отношении россии, технологии
США, Россия, В мире, Санкции в отношении России, Технологии
США запретили предоставление услуг в сфере IT на территории России

США запретили оказывать услуги в сфере программного обеспечения и IT в России

CC BY 2.0 / Paul Savala / Treasury DepartmentЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
CC BY 2.0 / Paul Savala / Treasury Department
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. США запрещают предоставление услуг в сфере программного обеспечения и IT любому лицу на территории Российской Федерации, говорится в документе американского минфина.
Как указано в генеральной лицензии, США запрещают предоставление ряда виды деятельности, за исключением случаев, предусмотренных законом, в том числе, при получении лицензии минфина.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
СМИ: США готовят новый дерзкий план против России
Вчера, 08:59
"Экспорт, реэкспорт, продажа или поставка, прямо или косвенно из США или лицом из США услуг по IT консалтингу, проектированию, IT-поддержки или облачных услуг для соответствующего программного обеспечения любому лицу, находящееся на территории Российской Федерации", - говорится в документе.
Запрет вступает в силу с 12 сентября 2024 года.
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
"Победа" не откажется от зарубежных рейсов из-за санкций США
4 июня, 14:32
 
СШАРоссияВ миреСанкции в отношении РоссииТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала