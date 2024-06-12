https://ria.ru/20240612/sanktsii-1952401715.html

США расширили санкции против России

США расширили санкции против России - РИА Новости, 12.06.2024

США расширили санкции против России

США добавили более 30 человек в санкционные списки, связанные с Россией, сообщило в среду министерство финансов Соединенный Штатов. РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T17:20

2024-06-12T17:20

2024-06-12T18:10

сша

россия

минфин сша

санкции в отношении россии

санкции

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ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. США добавили более 30 человек в санкционные списки, связанные с Россией, сообщило в среду министерство финансов Соединенный Штатов.В число физических лиц, внесенных в санкционный список, руководитель компании "Ньютон-ИТМ" Дмитрий Алиханов, руководитель проекта международных автомобильных ралли "Шелковый путь" Булат Янборисов, которого Вашингтон связывает с российской разведкой, и его сын, гендиректор ООО "Маяк" Николай Левин, глава ООО "ТАВ" Александр Танчев, Андрей Судаков из крупнейшей российской золотодобывающей компании "Полюс" и другие граждане РФ.Санкции также введены против молдавского политика, главы Гагаузии Евгении Гуцул, в сообщении министерства финансов США указано, что она связана с Иланом Шором.Под вторичные антироссийские санкции также попали ряд граждан КНР, Белоруссии и Южно-Африканской Республики, двое граждан которой попали в список за причастность к действию группы "Вагнер" на территории ЦАР.

https://ria.ru/20240612/bloomberg-1952324317.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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