https://ria.ru/20240612/sanktsii-1952401715.html
США расширили санкции против России
США расширили санкции против России - РИА Новости, 12.06.2024
США расширили санкции против России
США добавили более 30 человек в санкционные списки, связанные с Россией, сообщило в среду министерство финансов Соединенный Штатов. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T17:20
2024-06-12T17:20
2024-06-12T18:10
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ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. США добавили более 30 человек в санкционные списки, связанные с Россией, сообщило в среду министерство финансов Соединенный Штатов.В число физических лиц, внесенных в санкционный список, руководитель компании "Ньютон-ИТМ" Дмитрий Алиханов, руководитель проекта международных автомобильных ралли "Шелковый путь" Булат Янборисов, которого Вашингтон связывает с российской разведкой, и его сын, гендиректор ООО "Маяк" Николай Левин, глава ООО "ТАВ" Александр Танчев, Андрей Судаков из крупнейшей российской золотодобывающей компании "Полюс" и другие граждане РФ.Санкции также введены против молдавского политика, главы Гагаузии Евгении Гуцул, в сообщении министерства финансов США указано, что она связана с Иланом Шором.Под вторичные антироссийские санкции также попали ряд граждан КНР, Белоруссии и Южно-Африканской Республики, двое граждан которой попали в список за причастность к действию группы "Вагнер" на территории ЦАР.
https://ria.ru/20240612/bloomberg-1952324317.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, россия, минфин сша, санкции в отношении россии, санкции
США, Россия, Минфин США, Санкции в отношении России, Санкции
США расширили санкции против России
Минфин США: более 30 человек добавлены в санкционные списки, связанные с Россией
ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости.
США добавили более 30 человек в санкционные списки, связанные с Россией, сообщило
в среду министерство финансов Соединенный Штатов.
В число физических лиц, внесенных в санкционный список, руководитель компании "Ньютон-ИТМ" Дмитрий Алиханов, руководитель проекта международных автомобильных ралли "Шелковый путь" Булат Янборисов, которого Вашингтон связывает с российской разведкой, и его сын, гендиректор ООО "Маяк" Николай Левин, глава ООО "ТАВ" Александр Танчев, Андрей Судаков из крупнейшей российской золотодобывающей компании "Полюс" и другие граждане РФ.
Санкции также введены против молдавского политика, главы Гагаузии Евгении Гуцул, в сообщении министерства финансов США указано, что она связана с Иланом Шором.
Под вторичные антироссийские санкции также попали ряд граждан КНР, Белоруссии и Южно-Африканской Республики, двое граждан которой попали в список за причастность к действию группы "Вагнер" на территории ЦАР.