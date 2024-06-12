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США расширили санкции против России - РИА Новости, 12.06.2024
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17:20 12.06.2024 (обновлено: 18:10 12.06.2024)
https://ria.ru/20240612/sanktsii-1952401715.html
США расширили санкции против России
США расширили санкции против России - РИА Новости, 12.06.2024
США расширили санкции против России
США добавили более 30 человек в санкционные списки, связанные с Россией, сообщило в среду министерство финансов Соединенный Штатов. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T17:20
2024-06-12T18:10
сша
россия
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санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. США добавили более 30 человек в санкционные списки, связанные с Россией, сообщило в среду министерство финансов Соединенный Штатов.В число физических лиц, внесенных в санкционный список, руководитель компании "Ньютон-ИТМ" Дмитрий Алиханов, руководитель проекта международных автомобильных ралли "Шелковый путь" Булат Янборисов, которого Вашингтон связывает с российской разведкой, и его сын, гендиректор ООО "Маяк" Николай Левин, глава ООО "ТАВ" Александр Танчев, Андрей Судаков из крупнейшей российской золотодобывающей компании "Полюс" и другие граждане РФ.Санкции также введены против молдавского политика, главы Гагаузии Евгении Гуцул, в сообщении министерства финансов США указано, что она связана с Иланом Шором.Под вторичные антироссийские санкции также попали ряд граждан КНР, Белоруссии и Южно-Африканской Республики, двое граждан которой попали в список за причастность к действию группы "Вагнер" на территории ЦАР.
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США, Россия, Минфин США, Санкции в отношении России, Санкции
США расширили санкции против России

Минфин США: более 30 человек добавлены в санкционные списки, связанные с Россией

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. США добавили более 30 человек в санкционные списки, связанные с Россией, сообщило в среду министерство финансов Соединенный Штатов.
В число физических лиц, внесенных в санкционный список, руководитель компании "Ньютон-ИТМ" Дмитрий Алиханов, руководитель проекта международных автомобильных ралли "Шелковый путь" Булат Янборисов, которого Вашингтон связывает с российской разведкой, и его сын, гендиректор ООО "Маяк" Николай Левин, глава ООО "ТАВ" Александр Танчев, Андрей Судаков из крупнейшей российской золотодобывающей компании "Полюс" и другие граждане РФ.
Санкции также введены против молдавского политика, главы Гагаузии Евгении Гуцул, в сообщении министерства финансов США указано, что она связана с Иланом Шором.
Под вторичные антироссийские санкции также попали ряд граждан КНР, Белоруссии и Южно-Африканской Республики, двое граждан которой попали в список за причастность к действию группы "Вагнер" на территории ЦАР.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
СМИ: США готовят новый дерзкий план против России
Вчера, 08:59
 
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