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ЕС предлагает ввести санкции против компании "Совкомфлот", пишут СМИ - РИА Новости, 12.06.2024
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00:10 12.06.2024 (обновлено: 00:20 12.06.2024)
https://ria.ru/20240612/sanktsii-1952300162.html
ЕС предлагает ввести санкции против компании "Совкомфлот", пишут СМИ
ЕС предлагает ввести санкции против компании "Совкомфлот", пишут СМИ - РИА Новости, 12.06.2024
ЕС предлагает ввести санкции против компании "Совкомфлот", пишут СМИ
Евросоюз предлагает ввести санкции против российской судоходной компании "Совкомфлот", занимающейся перевозками нефти, передает агентство Блумберг со ссылкой на РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T00:10
2024-06-12T00:20
евросоюз
совкомфлот
в мире
россия
санкции в отношении россии
владимир путин
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Евросоюз предлагает ввести санкции против российской судоходной компании "Совкомфлот", занимающейся перевозками нефти, передает агентство Блумберг со ссылкой на документ."Европейский союз предлагает ввести санкции против российского гиганта "Совкомфлота", занимающегося транспортировкой нефти", - передает агентство.Как отмечается, возможные санкции требуют одобрения всех членов ЕС, и планы могут измениться. Согласно агентству, блок также предлагает ввести санкции против 13 судов, которые, как утверждается, занимаются перевозкой товаров и технологий, якобы используемых в секторе обороны и безопасности, а также транспортировкой нефти и нефтепродуктов, или способствуют расширению энергетического сектора РФ.Ранее высокопоставленный европейский источник заявлял, что ЕС работает над 14-м пакетом санкций против России, в особенности по мерам против обхода действующих ограничений. Издание EUobserver сообщало, что страны ЕС хотят согласовать пакет санкций к июлю.В Москве заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В РФ отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.
https://ria.ru/20240611/sanktsii-1952295127.html
https://ria.ru/20240611/evrosoyuz-1952041569.html
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евросоюз, совкомфлот, в мире, россия, санкции в отношении россии, владимир путин
Евросоюз, Совкомфлот, В мире, Россия, Санкции в отношении России, Владимир Путин
ЕС предлагает ввести санкции против компании "Совкомфлот", пишут СМИ

Bloomberg: ЕС предлагает ввести санкции против российской компании "Совкомфлот"

© Фото : ПАО СовкомфлотТанкер "Проспект Королёва" компании "Совкомфлот"
Танкер Проспект Королёва компании Совкомфлот - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© Фото : ПАО Совкомфлот
Танкер "Проспект Королёва" компании "Совкомфлот". Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Евросоюз предлагает ввести санкции против российской судоходной компании "Совкомфлот", занимающейся перевозками нефти, передает агентство Блумберг со ссылкой на документ.
"Европейский союз предлагает ввести санкции против российского гиганта "Совкомфлота", занимающегося транспортировкой нефти", - передает агентство.
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
Новые санкции США затронут предприятия российского ВПК, заявил Белый дом
Вчера, 22:47
Как отмечается, возможные санкции требуют одобрения всех членов ЕС, и планы могут измениться. Согласно агентству, блок также предлагает ввести санкции против 13 судов, которые, как утверждается, занимаются перевозкой товаров и технологий, якобы используемых в секторе обороны и безопасности, а также транспортировкой нефти и нефтепродуктов, или способствуют расширению энергетического сектора РФ.
Ранее высокопоставленный европейский источник заявлял, что ЕС работает над 14-м пакетом санкций против России, в особенности по мерам против обхода действующих ограничений. Издание EUobserver сообщало, что страны ЕС хотят согласовать пакет санкций к июлю.
В Москве заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В РФ отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
Евросоюз получил отсрочку
Вчера, 08:00
 
ЕвросоюзСовкомфлотВ миреРоссияСанкции в отношении РоссииВладимир Путин
 
 
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