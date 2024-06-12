https://ria.ru/20240612/sanktsii-1952300162.html

ЕС предлагает ввести санкции против компании "Совкомфлот", пишут СМИ

ЕС предлагает ввести санкции против компании "Совкомфлот", пишут СМИ - РИА Новости, 12.06.2024

ЕС предлагает ввести санкции против компании "Совкомфлот", пишут СМИ

Евросоюз предлагает ввести санкции против российской судоходной компании "Совкомфлот", занимающейся перевозками нефти, передает агентство Блумберг со ссылкой на РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T00:10

2024-06-12T00:10

2024-06-12T00:20

евросоюз

совкомфлот

в мире

россия

санкции в отношении россии

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155820/72/1558207294_47:0:753:397_1920x0_80_0_0_03244e5d4d2c25f86fc0af60e543a108.jpg

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Евросоюз предлагает ввести санкции против российской судоходной компании "Совкомфлот", занимающейся перевозками нефти, передает агентство Блумберг со ссылкой на документ."Европейский союз предлагает ввести санкции против российского гиганта "Совкомфлота", занимающегося транспортировкой нефти", - передает агентство.Как отмечается, возможные санкции требуют одобрения всех членов ЕС, и планы могут измениться. Согласно агентству, блок также предлагает ввести санкции против 13 судов, которые, как утверждается, занимаются перевозкой товаров и технологий, якобы используемых в секторе обороны и безопасности, а также транспортировкой нефти и нефтепродуктов, или способствуют расширению энергетического сектора РФ.Ранее высокопоставленный европейский источник заявлял, что ЕС работает над 14-м пакетом санкций против России, в особенности по мерам против обхода действующих ограничений. Издание EUobserver сообщало, что страны ЕС хотят согласовать пакет санкций к июлю.В Москве заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В РФ отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.

https://ria.ru/20240611/sanktsii-1952295127.html

https://ria.ru/20240611/evrosoyuz-1952041569.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

евросоюз, совкомфлот, в мире, россия, санкции в отношении россии, владимир путин