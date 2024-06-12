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В РВИО рассказали о значении Дня России после Крымской весны - РИА Новости, 12.06.2024
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01:04 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/rvio-1952303000.html
В РВИО рассказали о значении Дня России после Крымской весны
В РВИО рассказали о значении Дня России после Крымской весны - РИА Новости, 12.06.2024
В РВИО рассказали о значении Дня России после Крымской весны
Значение праздника Дня России, смысл которого изначально был не очень понятен многим гражданам страны, выросло после Крымской весны и начала СВО – сегодня он... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T01:04
2024-06-12T01:04
общество
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
владимир путин
российское военно-историческое общество (рвио)
день россии
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Значение праздника Дня России, смысл которого изначально был не очень понятен многим гражданам страны, выросло после Крымской весны и начала СВО – сегодня он символизирует в том числе важность защиты Русского мира, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков. Отмечаемый 12 июня День России был учрежден в 1992 году. Изначально праздник назывался День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации, своё нынешнее название получил в 2002 году. "В начале 2000-х годов всего несколько процентов россиян считали праздник Дня России важным для страны. Сегодня это уже намного больше чем половина населения. Особенный скачок интереса произошел как раз после 2014 года, когда Крым возвратился "в родную гавань", и еще больше - после начала СВО и воссоединения с нашими историческими территориями: ДНР, ЛНР, Запорожьем и Херсонской областью", - сказал Мягков. По мнению историка, с тех пор День России приобрёл дополнительный смысл – сейчас праздник символизирует не только суверенитет страны, её конституцию и государственные символы, но и "единство Русского мира, значение сохранения и культурных ценностей". Научный директор РВИО признал, что изначально суть праздничной даты была непонятна многим россиянам, поскольку им было неясно, "от кого же РСФСР стала "независимой" 12 июня 1990 года". Объединяющий праздник Собеседник агентства отметил, что другое важное значения Дня России – примирение и объединение общества, в котором существуют полярные мнения о разных периодах истории страны и развитии её государственности. "Трудно представить, чтобы в СССР на должном уровне и полным осознанием чествовали наши государственные символы, относящиеся ещё к царской и императорской России: двуглавый орёл, наш триколор и те великие события прошлого, которые относятся в том числе к Смутному времени. День России ликвидирует разобщение и примиряет различные эпохи нашей истории, даёт нам более глубокое её понимание", - отметил Мягков. Историк подчеркнул, что сегодня День России должен стать таким же важным праздником и для жителей новых регионов, благодаря чему они могут ещё лучше осознать связь истории своей земли со всей остальной страной. "В настоящий момент, после начала СВО, особенно важно то, что этот праздник должен стать дорогим для жителей наших исторических территорий – Донбасса, Запорожья и Херсонщины. Люди там очень хорошо знают историю своих регионов, которая неразрывно связана со становлением Российской империи, а потом Советского Союза. Сегодня им очень важно почувствовать себя частью нашей великой России", - сказал Мягков. Президент РФ Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области.
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донецкая народная республика
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общество, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, российское военно-историческое общество (рвио), день россии
Общество, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Российское военно-историческое общество (РВИО), День России
В РВИО рассказали о значении Дня России после Крымской весны

Историк Мягков: значение Дня России выросло после Крымской весны и начала СВО

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкРоссийские флаги, установленные на Крымском мосту в Москве
Российские флаги, установленные на Крымском мосту в Москве - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Российские флаги, установленные на Крымском мосту в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Значение праздника Дня России, смысл которого изначально был не очень понятен многим гражданам страны, выросло после Крымской весны и начала СВО – сегодня он символизирует в том числе важность защиты Русского мира, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.
Отмечаемый 12 июня День России был учрежден в 1992 году. Изначально праздник назывался День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации, своё нынешнее название получил в 2002 году.
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"В начале 2000-х годов всего несколько процентов россиян считали праздник Дня России важным для страны. Сегодня это уже намного больше чем половина населения. Особенный скачок интереса произошел как раз после 2014 года, когда Крым возвратился "в родную гавань", и еще больше - после начала СВО и воссоединения с нашими историческими территориями: ДНР, ЛНР, Запорожьем и Херсонской областью", - сказал Мягков.
По мнению историка, с тех пор День России приобрёл дополнительный смысл – сейчас праздник символизирует не только суверенитет страны, её конституцию и государственные символы, но и "единство Русского мира, значение сохранения и культурных ценностей".
Научный директор РВИО признал, что изначально суть праздничной даты была непонятна многим россиянам, поскольку им было неясно, "от кого же РСФСР стала "независимой" 12 июня 1990 года".
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Объединяющий праздник

Собеседник агентства отметил, что другое важное значения Дня России – примирение и объединение общества, в котором существуют полярные мнения о разных периодах истории страны и развитии её государственности.
"Трудно представить, чтобы в СССР на должном уровне и полным осознанием чествовали наши государственные символы, относящиеся ещё к царской и императорской России: двуглавый орёл, наш триколор и те великие события прошлого, которые относятся в том числе к Смутному времени. День России ликвидирует разобщение и примиряет различные эпохи нашей истории, даёт нам более глубокое её понимание", - отметил Мягков.
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Историк подчеркнул, что сегодня День России должен стать таким же важным праздником и для жителей новых регионов, благодаря чему они могут ещё лучше осознать связь истории своей земли со всей остальной страной.
"В настоящий момент, после начала СВО, особенно важно то, что этот праздник должен стать дорогим для жителей наших исторических территорий – Донбасса, Запорожья и Херсонщины. Люди там очень хорошо знают историю своих регионов, которая неразрывно связана со становлением Российской империи, а потом Советского Союза. Сегодня им очень важно почувствовать себя частью нашей великой России", - сказал Мягков.
Президент РФ Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области.
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