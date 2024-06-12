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Россия будет расширять сотрудничество со всеми странами, заявил посол - РИА Новости, 12.06.2024
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03:46 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/rossiya-1952309307.html
Россия будет расширять сотрудничество со всеми странами, заявил посол
Россия будет расширять сотрудничество со всеми странами, заявил посол - РИА Новости, 12.06.2024
Россия будет расширять сотрудничество со всеми странами, заявил посол
Россия готова углублять и расширять сотрудничество со всеми странами при условии взаимного уважения и учета интересов друг друга, заявил во вторник российский... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T03:46
2024-06-12T03:46
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ОТТАВА, 12 июн – РИА Новости. Россия готова углублять и расширять сотрудничество со всеми странами при условии взаимного уважения и учета интересов друг друга, заявил во вторник российский посол в Канаде Олег Степанов. "Россия готова углублять и расширять взаимное и взаимовыгодное сотрудничество со всеми народами на основе взаимного уважения и учета интересов друг друга", - сказал Степанов на приеме в посольстве, приуроченном к празднованию Дня России. При этом дипломат отметил, что Россия переживает "трудный и экзистенциально важный этап своего развития" из-за того, что ряд стран выступают против предложенной Москвой концепции равноправного полицентричного мироустройства. "Они хотят навязать всем остальным однополярное неоколониальное мышление, в рамках которого Устав ООН и международное право подменяются определенными правилами, придуманными неизвестно кем", - добавил глава российской дипмиссии.
https://ria.ru/20240609/oruzhie-1951723985.html
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в мире, россия, канада, москва, олег степанов, оон
В мире, Россия, Канада, Москва, Олег Степанов, ООН
Россия будет расширять сотрудничество со всеми странами, заявил посол

Степанов: Россия будет развивать сотрудничество со всеми при учете интересов

CC BY-SA 4.0 / RogerRockcliffe (cropped) / Посол Олег СтепановПосол России в Канаде Олег Степанов
Посол России в Канаде Олег Степанов - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
CC BY-SA 4.0 / RogerRockcliffe (cropped) / Посол Олег Степанов
Посол России в Канаде Олег Степанов. Архивное фото
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ОТТАВА, 12 июн – РИА Новости. Россия готова углублять и расширять сотрудничество со всеми странами при условии взаимного уважения и учета интересов друг друга, заявил во вторник российский посол в Канаде Олег Степанов.
"Россия готова углублять и расширять взаимное и взаимовыгодное сотрудничество со всеми народами на основе взаимного уважения и учета интересов друг друга", - сказал Степанов на приеме в посольстве, приуроченном к празднованию Дня России.
Изображение сгенерировано ИИ
Россия использует против Запада его же оружие
9 июня, 08:00
При этом дипломат отметил, что Россия переживает "трудный и экзистенциально важный этап своего развития" из-за того, что ряд стран выступают против предложенной Москвой концепции равноправного полицентричного мироустройства.
"Они хотят навязать всем остальным однополярное неоколониальное мышление, в рамках которого Устав ООН и международное право подменяются определенными правилами, придуманными неизвестно кем", - добавил глава российской дипмиссии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
Запад отверг предложения Путина
9 июня, 08:00
 
В миреРоссияКанадаМоскваОлег СтепановООН
 
 
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