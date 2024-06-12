https://ria.ru/20240612/rossiya-1952309307.html

Россия будет расширять сотрудничество со всеми странами, заявил посол

Россия будет расширять сотрудничество со всеми странами, заявил посол - РИА Новости, 12.06.2024

Россия будет расширять сотрудничество со всеми странами, заявил посол

Россия готова углублять и расширять сотрудничество со всеми странами при условии взаимного уважения и учета интересов друг друга, заявил во вторник российский... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T03:46

2024-06-12T03:46

2024-06-12T03:46

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ОТТАВА, 12 июн – РИА Новости. Россия готова углублять и расширять сотрудничество со всеми странами при условии взаимного уважения и учета интересов друг друга, заявил во вторник российский посол в Канаде Олег Степанов. "Россия готова углублять и расширять взаимное и взаимовыгодное сотрудничество со всеми народами на основе взаимного уважения и учета интересов друг друга", - сказал Степанов на приеме в посольстве, приуроченном к празднованию Дня России. При этом дипломат отметил, что Россия переживает "трудный и экзистенциально важный этап своего развития" из-за того, что ряд стран выступают против предложенной Москвой концепции равноправного полицентричного мироустройства. "Они хотят навязать всем остальным однополярное неоколониальное мышление, в рамках которого Устав ООН и международное право подменяются определенными правилами, придуманными неизвестно кем", - добавил глава российской дипмиссии.

https://ria.ru/20240609/oruzhie-1951723985.html

https://ria.ru/20240609/zapad-1951699454.html

россия

канада

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в мире, россия, канада, москва, олег степанов, оон