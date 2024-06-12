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День России - РИА Новости, 12.06.2024
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01:48 12.06.2024
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День России
День России - РИА Новости, 12.06.2024
День России
Государственный праздник День России ежегодно отмечается в Российской Федерации 12 июня. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T01:48
2024-06-12T01:48
справки
россия
рсфср
день россии
единая россия
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Государственный праздник День России ежегодно отмечается в Российской Федерации 12 июня. В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России.Отныне при решении всех вопросов государственной и общественной жизни РСФСР пользовалась всей полнотой власти. В Декларации утверждались равные правовые возможности для всех граждан, политических партий и общественных организаций; принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной властей; необходимость существенного расширения прав автономных республик, областей, округов, краев РСФСР. Важными вехами в укреплении российской государственности стало принятие нового названия страны — Российская Федерация (Россия) — и Конституции РФ. Двенадцатого июня 1991 года состоялись первые в истории страны всенародные прямые открытые выборы президента, на которых одержал победу Борис Ельцин. В мае 1991 года постановлением Верховного Совета РСФСР дата принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации, 12 июня, была объявлена нерабочим днем. В июне 1992 года этот день стал праздничным. Указом президента РФ от 2 июня 1994 года День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации был объявлен государственным праздником России. Официальное название "День России" закрепилось за праздником лишь в 2002 году, когда в силу вступил новый Трудовой кодекс Российской Федерации, в котором были прописаны новые праздничные и выходные дни (статья 112). День России традиционно отмечается массовыми народными гуляньями, спортивными мероприятиями и концертами. В 2003 году главные торжества, посвященные Дню России, впервые прошли на Красной площади столицы. В 2007 году в преддверии праздника активисты молодежных организаций "Единая Россия" и "Молодая Гвардия" впервые провели всероссийскую акцию "Российский триколор", в ходе которой россиянам было вручено более миллиона ленточек цветов национального флага. С этого года акция также стала традицией. Участники другой акции, "Окна России", украшают стекла зданий рисунками, картинками, фотографиями и надписями, посвященными стране и малой родине — своему городу, поселку или деревне. Тематический декор должен быть виден с улицы.Каждый год организаторы запускают разные флешмобы: например, к празднованию Дня России школьники снимают тематические видеоролики, рассказывают в них об интересных местах страны или читают стихи.В День России в Большом Кремлевском дворце проходит торжественная церемония вручения золотых медалей "Герой Труда Российской Федерации" и Государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства, за выдающиеся достижения в гуманитарной, правозащитной и благотворительной деятельности.В 2023 году в День России по всей стране состоялись 3,3 тысячи мероприятий. В концертах, фестивалях и публичных акциях приняли участие свыше 2,3 миллиона человек. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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4.7
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7 495 645-6601
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справки, россия, рсфср, день россии, единая россия
Справки, Россия, РСФСР, День России, Единая Россия

День России

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЖенщина с флагом фотографируется у входа на ВДНХ во время празднования Дня России в Москве
Женщина с флагом фотографируется у входа на ВДНХ во время празднования Дня России в Москве - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Государственный праздник День России ежегодно отмечается в Российской Федерации 12 июня.
В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России.
Отныне при решении всех вопросов государственной и общественной жизни РСФСР пользовалась всей полнотой власти. В Декларации утверждались равные правовые возможности для всех граждан, политических партий и общественных организаций; принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной властей; необходимость существенного расширения прав автономных республик, областей, округов, краев РСФСР.
Важными вехами в укреплении российской государственности стало принятие нового названия страны — Российская Федерация (Россия) — и Конституции РФ.
Двенадцатого июня 1991 года состоялись первые в истории страны всенародные прямые открытые выборы президента, на которых одержал победу Борис Ельцин.
В мае 1991 года постановлением Верховного Совета РСФСР дата принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации, 12 июня, была объявлена нерабочим днем. В июне 1992 года этот день стал праздничным.
Указом президента РФ от 2 июня 1994 года День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации был объявлен государственным праздником России.
Официальное название "День России" закрепилось за праздником лишь в 2002 году, когда в силу вступил новый Трудовой кодекс Российской Федерации, в котором были прописаны новые праздничные и выходные дни (статья 112).
День России традиционно отмечается массовыми народными гуляньями, спортивными мероприятиями и концертами.
В 2003 году главные торжества, посвященные Дню России, впервые прошли на Красной площади столицы.
В 2007 году в преддверии праздника активисты молодежных организаций "Единая Россия" и "Молодая Гвардия" впервые провели всероссийскую акцию "Российский триколор", в ходе которой россиянам было вручено более миллиона ленточек цветов национального флага. С этого года акция также стала традицией.
Участники другой акции, "Окна России", украшают стекла зданий рисунками, картинками, фотографиями и надписями, посвященными стране и малой родине — своему городу, поселку или деревне. Тематический декор должен быть виден с улицы.
Каждый год организаторы запускают разные флешмобы: например, к празднованию Дня России школьники снимают тематические видеоролики, рассказывают в них об интересных местах страны или читают стихи.
В День России в Большом Кремлевском дворце проходит торжественная церемония вручения золотых медалей "Герой Труда Российской Федерации" и Государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства, за выдающиеся достижения в гуманитарной, правозащитной и благотворительной деятельности.
В 2023 году в День России по всей стране состоялись 3,3 тысячи мероприятий. В концертах, фестивалях и публичных акциях приняли участие свыше 2,3 миллиона человек.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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