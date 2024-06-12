https://ria.ru/20240612/roskachestvo-1952316079.html
Роскачество не планирует проверять сигареты
Роскачество не планирует проверять сигареты - РИА Новости, 12.06.2024
Роскачество не планирует проверять сигареты
Роскачество не планирует проводить исследования на рынке сигарет - разве что с точки зрения доказательства их вреда, а вот проверки относительно новых видов... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T07:08
2024-06-12T07:08
2024-06-12T07:08
пмэф-2024
максим протасов
роскачество
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155963/58/1559635880_0:51:3076:1781_1920x0_80_0_0_72f62d75d0ed0a22b1d8080a62cfa4ad.jpg
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Роскачество не планирует проводить исследования на рынке сигарет - разве что с точки зрения доказательства их вреда, а вот проверки относительно новых видов никотиносодержащих продуктов по аналогии с вейпами возможны, рассказал руководитель организации Максим Протасов в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ. Он отметил, что в табачной категории уже было проведено исследование вейпов, нацеленное на то, чтобы посмотреть - насколько исполняются правила торговли, установленные в отношении этой продукции. Оказалось, что более 70% проверенных точек не соблюдали требования по выкладке и продаже вейпов. "Я не думаю, что Роскачество будет заниматься глубоким исследованием иных категорий табака, если только с точки зрения доказательства их вреда. В отношении вейпов и новых видов возникающих никотиносодержащих продуктов мы будем проводить исследования и в отношении вреда здоровью, и в отношении правил выкладки. ... Нам очень не хочется, чтобы даже сокращение потребления сигарет в стране компенсировалось ростом потребления вейпов", - заявил Протасов. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240607/gd-1951351588.html
https://ria.ru/20240531/elektronnye_sigarety-1949728200.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155963/58/1559635880_185:0:2914:2047_1920x0_80_0_0_42ccc9304756a4175a9160d4151f3e76.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
максим протасов, роскачество, россия, общество
ПМЭФ-2024, Максим Протасов, Роскачество, Россия, Общество
Роскачество не планирует проверять сигареты
Протасов: Роскачество не планирует проводить исследования на рынке сигарет
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Роскачество не планирует проводить исследования на рынке сигарет - разве что с точки зрения доказательства их вреда, а вот проверки относительно новых видов никотиносодержащих продуктов по аналогии с вейпами возможны, рассказал руководитель организации Максим Протасов в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ.
Он отметил, что в табачной категории уже было проведено исследование вейпов, нацеленное на то, чтобы посмотреть - насколько исполняются правила торговли, установленные в отношении этой продукции. Оказалось, что более 70% проверенных точек не соблюдали требования по выкладке и продаже вейпов.
"Я не думаю, что Роскачество будет заниматься глубоким исследованием иных категорий табака, если только с точки зрения доказательства их вреда. В отношении вейпов и новых видов возникающих никотиносодержащих продуктов мы будем проводить исследования и в отношении вреда здоровью, и в отношении правил выкладки. ... Нам очень не хочется, чтобы даже сокращение потребления сигарет в стране компенсировалось ростом потребления вейпов", - заявил Протасов.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.