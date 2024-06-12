https://ria.ru/20240612/roskachestvo-1952316079.html

Роскачество не планирует проверять сигареты

Роскачество не планирует проверять сигареты - РИА Новости, 12.06.2024

Роскачество не планирует проверять сигареты

Роскачество не планирует проводить исследования на рынке сигарет - разве что с точки зрения доказательства их вреда, а вот проверки относительно новых видов... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T07:08

2024-06-12T07:08

2024-06-12T07:08

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Роскачество не планирует проводить исследования на рынке сигарет - разве что с точки зрения доказательства их вреда, а вот проверки относительно новых видов никотиносодержащих продуктов по аналогии с вейпами возможны, рассказал руководитель организации Максим Протасов в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ. Он отметил, что в табачной категории уже было проведено исследование вейпов, нацеленное на то, чтобы посмотреть - насколько исполняются правила торговли, установленные в отношении этой продукции. Оказалось, что более 70% проверенных точек не соблюдали требования по выкладке и продаже вейпов. "Я не думаю, что Роскачество будет заниматься глубоким исследованием иных категорий табака, если только с точки зрения доказательства их вреда. В отношении вейпов и новых видов возникающих никотиносодержащих продуктов мы будем проводить исследования и в отношении вреда здоровью, и в отношении правил выкладки. ... Нам очень не хочется, чтобы даже сокращение потребления сигарет в стране компенсировалось ростом потребления вейпов", - заявил Протасов. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240607/gd-1951351588.html

https://ria.ru/20240531/elektronnye_sigarety-1949728200.html

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максим протасов, роскачество, россия, общество