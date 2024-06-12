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Роскачество не планирует проверять сигареты - РИА Новости, 12.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
07:08 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/roskachestvo-1952316079.html
Роскачество не планирует проверять сигареты
Роскачество не планирует проверять сигареты - РИА Новости, 12.06.2024
Роскачество не планирует проверять сигареты
Роскачество не планирует проводить исследования на рынке сигарет - разве что с точки зрения доказательства их вреда, а вот проверки относительно новых видов... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T07:08
2024-06-12T07:08
пмэф-2024
максим протасов
роскачество
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Роскачество не планирует проводить исследования на рынке сигарет - разве что с точки зрения доказательства их вреда, а вот проверки относительно новых видов никотиносодержащих продуктов по аналогии с вейпами возможны, рассказал руководитель организации Максим Протасов в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ. Он отметил, что в табачной категории уже было проведено исследование вейпов, нацеленное на то, чтобы посмотреть - насколько исполняются правила торговли, установленные в отношении этой продукции. Оказалось, что более 70% проверенных точек не соблюдали требования по выкладке и продаже вейпов. "Я не думаю, что Роскачество будет заниматься глубоким исследованием иных категорий табака, если только с точки зрения доказательства их вреда. В отношении вейпов и новых видов возникающих никотиносодержащих продуктов мы будем проводить исследования и в отношении вреда здоровью, и в отношении правил выкладки. ... Нам очень не хочется, чтобы даже сокращение потребления сигарет в стране компенсировалось ростом потребления вейпов", - заявил Протасов. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240607/gd-1951351588.html
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максим протасов, роскачество, россия, общество
ПМЭФ-2024, Максим Протасов, Роскачество, Россия, Общество
Роскачество не планирует проверять сигареты

Протасов: Роскачество не планирует проводить исследования на рынке сигарет

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкПродажа сигарет
Продажа сигарет - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Продажа сигарет. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Роскачество не планирует проводить исследования на рынке сигарет - разве что с точки зрения доказательства их вреда, а вот проверки относительно новых видов никотиносодержащих продуктов по аналогии с вейпами возможны, рассказал руководитель организации Максим Протасов в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ.
Он отметил, что в табачной категории уже было проведено исследование вейпов, нацеленное на то, чтобы посмотреть - насколько исполняются правила торговли, установленные в отношении этой продукции. Оказалось, что более 70% проверенных точек не соблюдали требования по выкладке и продаже вейпов.
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"Я не думаю, что Роскачество будет заниматься глубоким исследованием иных категорий табака, если только с точки зрения доказательства их вреда. В отношении вейпов и новых видов возникающих никотиносодержащих продуктов мы будем проводить исследования и в отношении вреда здоровью, и в отношении правил выкладки. ... Нам очень не хочется, чтобы даже сокращение потребления сигарет в стране компенсировалось ростом потребления вейпов", - заявил Протасов.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
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