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"Причина неизвестна". В Германии удивились странному решению ВСУ
"Причина неизвестна". В Германии удивились странному решению ВСУ - РИА Новости, 12.06.2024
"Причина неизвестна". В Германии удивились странному решению ВСУ
Украинские военные разворачивают компоненты своих систем ПВО слишком близко друг к другу, что делает их уязвимыми для российских ракет, пожаловался немецкий... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T15:47
2024-06-12T15:47
2024-06-12T18:09
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Украинские военные разворачивают компоненты своих систем ПВО слишком близко друг к другу, что делает их уязвимыми для российских ракет, пожаловался немецкий журналист Юлиан Репке на своей странице в социальной сети X."Российские силы уничтожили еще одну украинскую систему ПВО С-300. По какой-то неизвестной причине передвижные и стационарные компоненты этого ЗРК были расположены слишком близко друг к другу, и поэтому две российские баллистические ракеты могут его полностью уничтожить", — написал он.В среду Минобороны сообщило, что российский оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" уничтожил дивизион украинской системы ПВО С-300 в Полтавской области.В конце мая министр обороны Андрей Белоусов рассказал, что Украина в мае этого года потеряла более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения. Он также отметил, что западные страны, поставляя Киеву оружие, передавая разведывательные данные и осуществляя подготовку украинских солдат, эскалируют и затягивают вооруженный конфликт в этой стране.
https://ria.ru/20240612/zelenskiy-1952359681.html
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Ракетный комплекс "Искандер-М" поразил украинский дивизион С-300ПТ в Полтавской области
Ударом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" поражен
дивизион ЗРК С-300ПТ ВСУ в районе населенного пункта Полывяное Полтавской области.
Средствами объективного контроля подтверждено уничтожение двух пусковых установок,
двух радиолокационных станций и кабины боевого управления.
Также на кадрах зафиксирована вторичная детонация.
2024-06-12T15:47
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Германия, Полтавская область, Андрей Белоусов, ЗРК С-300, Украина, В мире, Политика, Вооруженные силы Украины
"Причина неизвестна". В Германии удивились странному решению ВСУ
Репке: ВСУ ставят элементы ПВО близко друг к другу, что делает их уязвимыми