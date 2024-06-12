https://ria.ru/20240612/repke-1952380002.html

"Причина неизвестна". В Германии удивились странному решению ВСУ

"Причина неизвестна". В Германии удивились странному решению ВСУ - РИА Новости, 12.06.2024

"Причина неизвестна". В Германии удивились странному решению ВСУ

Украинские военные разворачивают компоненты своих систем ПВО слишком близко друг к другу, что делает их уязвимыми для российских ракет, пожаловался немецкий... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T15:47

2024-06-12T15:47

2024-06-12T18:09

германия

полтавская область

андрей белоусов

зрк с-300

украина

в мире

политика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Украинские военные разворачивают компоненты своих систем ПВО слишком близко друг к другу, что делает их уязвимыми для российских ракет, пожаловался немецкий журналист Юлиан Репке на своей странице в социальной сети X."Российские силы уничтожили еще одну украинскую систему ПВО С-300. По какой-то неизвестной причине передвижные и стационарные компоненты этого ЗРК были расположены слишком близко друг к другу, и поэтому две российские баллистические ракеты могут его полностью уничтожить", — написал он.В среду Минобороны сообщило, что российский оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" уничтожил дивизион украинской системы ПВО С-300 в Полтавской области.В конце мая министр обороны Андрей Белоусов рассказал, что Украина в мае этого года потеряла более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения. Он также отметил, что западные страны, поставляя Киеву оружие, передавая разведывательные данные и осуществляя подготовку украинских солдат, эскалируют и затягивают вооруженный конфликт в этой стране.

https://ria.ru/20240612/zelenskiy-1952359681.html

https://ria.ru/20240612/vsu-1952340955.html

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Ракетный комплекс "Искандер-М" поразил украинский дивизион С-300ПТ в Полтавской области Ударом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" поражен дивизион ЗРК С-300ПТ ВСУ в районе населенного пункта Полывяное Полтавской области. Средствами объективного контроля подтверждено уничтожение двух пусковых установок, двух радиолокационных станций и кабины боевого управления. Также на кадрах зафиксирована вторичная детонация. 2024-06-12T15:47 true PT0M28S

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германия, полтавская область, андрей белоусов, зрк с-300, украина, в мире, политика, вооруженные силы украины