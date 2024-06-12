https://ria.ru/20240612/ranenye-1952422167.html

Скорая увезла несколько человек с протестной акции в Ереване

Скорая увезла несколько человек с протестной акции в Ереване - РИА Новости, 12.06.2024

Скорая увезла несколько человек с протестной акции в Ереване

Сразу несколько человек с ранениями ног погрузили в автомобили скорой помощи после применения силовиками светошумовых гранат в Ереване, передает корреспондент... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T19:16

2024-06-12T19:16

2024-06-12T19:16

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ЕРЕВАН, 12 июн - РИА Новости. Сразу несколько человек с ранениями ног погрузили в автомобили скорой помощи после применения силовиками светошумовых гранат в Ереване, передает корреспондент РИА Новости. У одного мужчины была ранена нога, его забинтовали другие протестующие. Также были ранены женщина и молодой человек - у всех ранения ног, предположительно, после применения светошумовых гранат.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, ереван, армения