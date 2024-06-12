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Скорая увезла несколько человек с протестной акции в Ереване - РИА Новости, 12.06.2024
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19:16 12.06.2024
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Скорая увезла несколько человек с протестной акции в Ереване
Скорая увезла несколько человек с протестной акции в Ереване - РИА Новости, 12.06.2024
Скорая увезла несколько человек с протестной акции в Ереване
Сразу несколько человек с ранениями ног погрузили в автомобили скорой помощи после применения силовиками светошумовых гранат в Ереване, передает корреспондент... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T19:16
2024-06-12T19:16
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ЕРЕВАН, 12 июн - РИА Новости. Сразу несколько человек с ранениями ног погрузили в автомобили скорой помощи после применения силовиками светошумовых гранат в Ереване, передает корреспондент РИА Новости. У одного мужчины была ранена нога, его забинтовали другие протестующие. Также были ранены женщина и молодой человек - у всех ранения ног, предположительно, после применения светошумовых гранат.
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в мире, ереван, армения
В мире, Ереван, Армения
Скорая увезла несколько человек с протестной акции в Ереване

Несколько человек с ранениями ног увезли на скорой с протестной акции в Ереване

© РИА НовостиУчастники акции с требованием отставки Пашиняна направляются к зданиям парламента и администрации президента в Ереване
Участники акции с требованием отставки Пашиняна направляются к зданиям парламента и администрации президента в Ереване
© РИА Новости
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ЕРЕВАН, 12 июн - РИА Новости. Сразу несколько человек с ранениями ног погрузили в автомобили скорой помощи после применения силовиками светошумовых гранат в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.
У одного мужчины была ранена нога, его забинтовали другие протестующие.
Также были ранены женщина и молодой человек - у всех ранения ног, предположительно, после применения светошумовых гранат.
 
В миреЕреванАрмения
 
 
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