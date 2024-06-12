https://ria.ru/20240612/putin-1952375053.html
Путин пообщался с лауреатами госпремий в неформальной обстановке
Путин пообщался с лауреатами госпремий в неформальной обстановке - РИА Новости, 12.06.2024
Путин пообщался с лауреатами госпремий в неформальной обстановке
Президент России Владимир Путин после церемонии награждения лауреатов госпремий и Героев Труда пообщался с ними в неформальной обстановке. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T15:25
2024-06-12T15:25
2024-06-12T15:25
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин после церемонии награждения лауреатов госпремий и Героев Труда пообщался с ними в неформальной обстановке. "Еще раз поздравляю вас, уже в таком более неформальном контексте, такой неформальной обстановке. Хотя конечно здесь не скажешь о неформальной обстановке, но тем не менее. Зал торжественный", - сказал Путин. Он подарил женщинам букеты цветов, после принесли бокалы шампанского. Церемония вручения госпремий в области науки и технологий, литературы и искусства, а также за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности за 2023 год и золотых медалей Героям Труда по традиции прошла в Кремле в День России. Государственный праздник День России ежегодно отмечается в Российской Федерации 12 июня. В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России.
https://ria.ru/20240612/putin-1952371413.html
https://ria.ru/20240612/putin-1952363424.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, рсфср, владимир путин, государственная премия
Общество, Россия, РСФСР, Владимир Путин, государственная премия
Путин пообщался с лауреатами госпремий в неформальной обстановке
Путин пообщался с лауреатами госпремий и Героями Труда в неформальной обстановке
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин после церемонии награждения лауреатов госпремий и Героев Труда пообщался с ними в неформальной обстановке.
"Еще раз поздравляю вас, уже в таком более неформальном контексте, такой неформальной обстановке. Хотя конечно здесь не скажешь о неформальной обстановке, но тем не менее. Зал торжественный", - сказал Путин.
Он подарил женщинам букеты цветов, после принесли бокалы шампанского.
Церемония вручения госпремий в области науки и технологий, литературы и искусства, а также за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности за 2023 год и золотых медалей Героям Труда по традиции прошла в Кремле в День России.
Государственный праздник День России ежегодно отмечается в Российской Федерации 12 июня. В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР
принял Декларацию о государственном суверенитете России.