https://ria.ru/20240612/putin-1952375053.html

Путин пообщался с лауреатами госпремий в неформальной обстановке

Путин пообщался с лауреатами госпремий в неформальной обстановке - РИА Новости, 12.06.2024

Путин пообщался с лауреатами госпремий в неформальной обстановке

Президент России Владимир Путин после церемонии награждения лауреатов госпремий и Героев Труда пообщался с ними в неформальной обстановке. РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T15:25

2024-06-12T15:25

2024-06-12T15:25

общество

россия

рсфср

владимир путин

государственная премия

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин после церемонии награждения лауреатов госпремий и Героев Труда пообщался с ними в неформальной обстановке. "Еще раз поздравляю вас, уже в таком более неформальном контексте, такой неформальной обстановке. Хотя конечно здесь не скажешь о неформальной обстановке, но тем не менее. Зал торжественный", - сказал Путин. Он подарил женщинам букеты цветов, после принесли бокалы шампанского. Церемония вручения госпремий в области науки и технологий, литературы и искусства, а также за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности за 2023 год и золотых медалей Героям Труда по традиции прошла в Кремле в День России. Государственный праздник День России ежегодно отмечается в Российской Федерации 12 июня. В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России.

https://ria.ru/20240612/putin-1952371413.html

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Дарья Буймова

общество, россия, рсфср, владимир путин, государственная премия