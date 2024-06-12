Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о встрече с военными командирами - РИА Новости, 12.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:20 12.06.2024 (обновлено: 15:49 12.06.2024)
https://ria.ru/20240612/putin-1952373961.html
Путин рассказал о встрече с военными командирами
Путин рассказал о встрече с военными командирами - РИА Новости, 12.06.2024
Путин рассказал о встрече с военными командирами
Военные командиры — это профессионалы, которые отдают себе отчёт в том, что делают и будут делать завтра, заявил президент России Владимир Путин, он также... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T15:20
2024-06-12T15:49
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0c/1952354343_0:127:3072:1854_1920x0_80_0_0_ca005e6d2ff9c1eb004cffb532530bdc.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Военные командиры — это профессионалы, которые отдают себе отчёт в том, что делают и будут делать завтра, заявил президент России Владимир Путин, он также отметил, что вчерашняя встреча с ними произвела на него хорошее впечатление.Путин вечером во вторник провел совещание с участием министра обороны, начальника Генштаба и командующих войсками округов, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Я вчера поздно вечером, практически ночью, встречался со всеми командующими наших группировок. На меня это произвело очень хорошее, позитивное впечатление. Все взрослые, серьёзные, но по возрасту достаточно молодые люди, профессионалы, отдающие полностью себе отчёт в том, что они делают сейчас, что должны делать завтра, послезавтра. Все у них слажено", - сказал Путин в ходе общения с лауреатами госпремий в Кремле.Как сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в совещании с участием президента принимали участие министр обороны Андрей Белоусов, начальник Генштаба Валерий Герасимов, а также командующие войсками округов. Верховному главнокомандующему было доложено о ходе специальной военной операции, а также планах по продолжению военных действий.После общего совещания, как уточнил Песков, президент заслушал участников мероприятия по отдельности, провел отдельные встречи.
https://ria.ru/20240612/putin-1952375053.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0c/1952354343_0:286:2317:2024_1920x0_80_0_0_0149cfff927655ef8ac4a386d0f2bae0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин
Владимир Путин
Путин рассказал о встрече с военными командирами

Путин: военные командиры — профессионалы, отдают себе отчет в том, что делают

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на церемонии вручения Государственных премий Российской Федерации
Президент России Владимир Путин на церемонии вручения Государственных премий Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин на церемонии вручения Государственных премий Российской Федерации
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Военные командиры — это профессионалы, которые отдают себе отчёт в том, что делают и будут делать завтра, заявил президент России Владимир Путин, он также отметил, что вчерашняя встреча с ними произвела на него хорошее впечатление.
Путин вечером во вторник провел совещание с участием министра обороны, начальника Генштаба и командующих войсками округов, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«
"Я вчера поздно вечером, практически ночью, встречался со всеми командующими наших группировок. На меня это произвело очень хорошее, позитивное впечатление. Все взрослые, серьёзные, но по возрасту достаточно молодые люди, профессионалы, отдающие полностью себе отчёт в том, что они делают сейчас, что должны делать завтра, послезавтра. Все у них слажено", - сказал Путин в ходе общения с лауреатами госпремий в Кремле.
Как сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в совещании с участием президента принимали участие министр обороны Андрей Белоусов, начальник Генштаба Валерий Герасимов, а также командующие войсками округов. Верховному главнокомандующему было доложено о ходе специальной военной операции, а также планах по продолжению военных действий.
После общего совещания, как уточнил Песков, президент заслушал участников мероприятия по отдельности, провел отдельные встречи.
Президент России Владимир Путин на церемонии вручения Государственных премий Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
Путин пообщался с лауреатами госпремий в неформальной обстановке
Вчера, 15:25
 
Владимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала