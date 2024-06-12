https://ria.ru/20240612/putin-1952373961.html

Путин рассказал о встрече с военными командирами

Путин рассказал о встрече с военными командирами - РИА Новости, 12.06.2024

Путин рассказал о встрече с военными командирами

Военные командиры — это профессионалы, которые отдают себе отчёт в том, что делают и будут делать завтра, заявил президент России Владимир Путин, он также... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T15:20

2024-06-12T15:20

2024-06-12T15:49

владимир путин

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Военные командиры — это профессионалы, которые отдают себе отчёт в том, что делают и будут делать завтра, заявил президент России Владимир Путин, он также отметил, что вчерашняя встреча с ними произвела на него хорошее впечатление.Путин вечером во вторник провел совещание с участием министра обороны, начальника Генштаба и командующих войсками округов, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Я вчера поздно вечером, практически ночью, встречался со всеми командующими наших группировок. На меня это произвело очень хорошее, позитивное впечатление. Все взрослые, серьёзные, но по возрасту достаточно молодые люди, профессионалы, отдающие полностью себе отчёт в том, что они делают сейчас, что должны делать завтра, послезавтра. Все у них слажено", - сказал Путин в ходе общения с лауреатами госпремий в Кремле.Как сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в совещании с участием президента принимали участие министр обороны Андрей Белоусов, начальник Генштаба Валерий Герасимов, а также командующие войсками округов. Верховному главнокомандующему было доложено о ходе специальной военной операции, а также планах по продолжению военных действий.После общего совещания, как уточнил Песков, президент заслушал участников мероприятия по отдельности, провел отдельные встречи.

https://ria.ru/20240612/putin-1952375053.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин