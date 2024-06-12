Путин рассказал о встрече с военными командирами
Путин: военные командиры — профессионалы, отдают себе отчет в том, что делают
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на церемонии вручения Государственных премий Российской Федерации
Президент России Владимир Путин на церемонии вручения Государственных премий Российской Федерации
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Военные командиры — это профессионалы, которые отдают себе отчёт в том, что делают и будут делать завтра, заявил президент России Владимир Путин, он также отметил, что вчерашняя встреча с ними произвела на него хорошее впечатление.
Путин вечером во вторник провел совещание с участием министра обороны, начальника Генштаба и командующих войсками округов, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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"Я вчера поздно вечером, практически ночью, встречался со всеми командующими наших группировок. На меня это произвело очень хорошее, позитивное впечатление. Все взрослые, серьёзные, но по возрасту достаточно молодые люди, профессионалы, отдающие полностью себе отчёт в том, что они делают сейчас, что должны делать завтра, послезавтра. Все у них слажено", - сказал Путин в ходе общения с лауреатами госпремий в Кремле.
Как сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в совещании с участием президента принимали участие министр обороны Андрей Белоусов, начальник Генштаба Валерий Герасимов, а также командующие войсками округов. Верховному главнокомандующему было доложено о ходе специальной военной операции, а также планах по продолжению военных действий.
После общего совещания, как уточнил Песков, президент заслушал участников мероприятия по отдельности, провел отдельные встречи.