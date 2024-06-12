https://ria.ru/20240612/putin-1952373753.html
В России выросла замечательная плеяда военных командиров, заявил Путин
В России выросла замечательная плеяда военных командиров, заявил Путин - РИА Новости, 12.06.2024
В России выросла замечательная плеяда военных командиров, заявил Путин
В России выросло отличное поколение военных командиров на всех уровнях, заявил Владимир Путин во время общения с лауреатами госпремий в Кремле. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T15:19
2024-06-12T15:19
2024-06-12T16:28
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. В России выросло отличное поколение военных командиров на всех уровнях, заявил Владимир Путин во время общения с лауреатами госпремий в Кремле."У нас выросла замечательная плеяда командиров — и на таком высоком уровне, и на низком. Знаете, чувство, как у нас в народе говорят, "надёги" возникает, когда общаешься с людьми такого уровня и класса", — подчеркнул президент.Сегодня в Кремле проходит церемония вручения госпремий в области науки и технологий, литературы и искусства, а также за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности за 2023 год и золотых медалей Героям Труда.Путин вечером во вторник провел совещание с участием министра обороны, начальника Генштаба и командующих войсками округов. Верховному главнокомандующему доложили о ходе специальной военной операции, а также планах по продолжению военных действий.После общего совещания президент заслушал участников мероприятия, проведя с ними отдельные встречи.
https://ria.ru/20240612/putin-1952372820.html
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россия, владимир путин, дмитрий песков, андрей белоусов, безопасность
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Андрей Белоусов, Безопасность
В России выросла замечательная плеяда военных командиров, заявил Путин
Путин: в России выросла замечательная плеяда военных командиров на всех уровнях