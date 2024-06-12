Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал награждение госпремиями лишь этапом в общей работе - РИА Новости, 12.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:17 12.06.2024 (обновлено: 15:39 12.06.2024)
https://ria.ru/20240612/putin-1952372820.html
Путин назвал награждение госпремиями лишь этапом в общей работе
Путин назвал награждение госпремиями лишь этапом в общей работе - РИА Новости, 12.06.2024
Путин назвал награждение госпремиями лишь этапом в общей работе
Президент РФ Владимир Путин во время неформального общения с лауреатами госпремий отметил, что награждение - это только этап в общей работе, поэтому работать... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T15:17
2024-06-12T15:39
владимир путин
ильдар абдразаков
павел зарубин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0c/1952357340_0:279:3072:2007_1920x0_80_0_0_8965d5134ee8f11e00b7d924714fad12.jpg
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время неформального общения с лауреатами госпремий отметил, что награждение - это только этап в общей работе, поэтому работать надо всем по всем направлениям.Церемония вручения госпремий в Кремле состоялась в среду в Кремле. После нее Путин неформально пообщался с лауреатами. В ходе неформального общения оперный певец Ильдар Абдразаков также признался Путину, что благодаря президенту РФ начал играть в хоккей."Один из награжденных сказал, что он выполнил задачу, но, мне кажется, что сегодняшнее событие, сегодняшнее награждение - это только этап в общей работе. Так что всем нам нужно работать, причем по всем направлениям. Я вас поздравляю", - сказал Путин награжденным, видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина.
https://ria.ru/20240612/putin-1952375053.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0c/1952357340_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e392aca5d6b9f6a47a052723f7437946.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, ильдар абдразаков, павел зарубин, россия
Владимир Путин, Ильдар Абдразаков, Павел Зарубин, Россия
Путин назвал награждение госпремиями лишь этапом в общей работе

Путин: награждение госпремиями — этап, работать надо всем по всем направлениям

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на церемонии вручения Государственных премий Российской Федерации
Президент России Владимир Путин на церемонии вручения Государственных премий Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин на церемонии вручения Государственных премий Российской Федерации
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время неформального общения с лауреатами госпремий отметил, что награждение - это только этап в общей работе, поэтому работать надо всем по всем направлениям.
Церемония вручения госпремий в Кремле состоялась в среду в Кремле. После нее Путин неформально пообщался с лауреатами. В ходе неформального общения оперный певец Ильдар Абдразаков также признался Путину, что благодаря президенту РФ начал играть в хоккей.
"Один из награжденных сказал, что он выполнил задачу, но, мне кажется, что сегодняшнее событие, сегодняшнее награждение - это только этап в общей работе. Так что всем нам нужно работать, причем по всем направлениям. Я вас поздравляю", - сказал Путин награжденным, видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина.
Президент России Владимир Путин на церемонии вручения Государственных премий Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
Путин пообщался с лауреатами госпремий в неформальной обстановке
Вчера, 15:25
 
Владимир ПутинИльдар АбдразаковПавел ЗарубинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала