https://ria.ru/20240612/putin-1952372820.html

Путин назвал награждение госпремиями лишь этапом в общей работе

Путин назвал награждение госпремиями лишь этапом в общей работе - РИА Новости, 12.06.2024

Путин назвал награждение госпремиями лишь этапом в общей работе

Президент РФ Владимир Путин во время неформального общения с лауреатами госпремий отметил, что награждение - это только этап в общей работе, поэтому работать... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T15:17

2024-06-12T15:17

2024-06-12T15:39

владимир путин

ильдар абдразаков

павел зарубин

россия

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время неформального общения с лауреатами госпремий отметил, что награждение - это только этап в общей работе, поэтому работать надо всем по всем направлениям.Церемония вручения госпремий в Кремле состоялась в среду в Кремле. После нее Путин неформально пообщался с лауреатами. В ходе неформального общения оперный певец Ильдар Абдразаков также признался Путину, что благодаря президенту РФ начал играть в хоккей."Один из награжденных сказал, что он выполнил задачу, но, мне кажется, что сегодняшнее событие, сегодняшнее награждение - это только этап в общей работе. Так что всем нам нужно работать, причем по всем направлениям. Я вас поздравляю", - сказал Путин награжденным, видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина.

https://ria.ru/20240612/putin-1952375053.html

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Наталья Макарова

владимир путин, ильдар абдразаков, павел зарубин, россия