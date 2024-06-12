Путин назвал награждение госпремиями лишь этапом в общей работе
Путин: награждение госпремиями — этап, работать надо всем по всем направлениям
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на церемонии вручения Государственных премий Российской Федерации
Президент России Владимир Путин на церемонии вручения Государственных премий Российской Федерации
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время неформального общения с лауреатами госпремий отметил, что награждение - это только этап в общей работе, поэтому работать надо всем по всем направлениям.
Церемония вручения госпремий в Кремле состоялась в среду в Кремле. После нее Путин неформально пообщался с лауреатами. В ходе неформального общения оперный певец Ильдар Абдразаков также признался Путину, что благодаря президенту РФ начал играть в хоккей.
"Один из награжденных сказал, что он выполнил задачу, но, мне кажется, что сегодняшнее событие, сегодняшнее награждение - это только этап в общей работе. Так что всем нам нужно работать, причем по всем направлениям. Я вас поздравляю", - сказал Путин награжденным, видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина.