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Путин призвал прислушиваться к профессионалам - РИА Новости, 12.06.2024
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15:07 12.06.2024 (обновлено: 15:28 12.06.2024)
https://ria.ru/20240612/putin-1952371413.html
Путин призвал прислушиваться к профессионалам
Путин призвал прислушиваться к профессионалам - РИА Новости, 12.06.2024
Путин призвал прислушиваться к профессионалам
Задача власти - прислушиваться к профессионалам, которые формируют повестку дня, и вовремя их поддерживать, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T15:07
2024-06-12T15:28
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Задача власти - прислушиваться к профессионалам, которые формируют повестку дня, и вовремя их поддерживать, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства после официальной церемонии награждения лауреатов госпремий и Героев труда в Кремле встретился с ними в неформальной обстановке."Я искренне говорю: такие люди как вы формируете повестку развития. Ни одному ни премьеру, ни президенту в голову не придет что-то сформулировать так, как вы это делаете. Наша задача только - прислушаться к этим рекомендациям и поддержать их вовремя. Так что я вас ещё раз поздравляю и желаю вам удачи", - сказал Путин в ходе общения с награжденными.Он отметил, что когда читаешь материалы о достижениях лауреатов, понимаешь, какая красивая и интересная у них жизнь, "наполненная событиями, эмоциями, деятельностью"."Прямо погружаешься - и не оторваться. Просто с интересом. Причём в самых разных областях", - признался Путин.
https://ria.ru/20240612/putin-1952375053.html
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общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия
Путин призвал прислушиваться к профессионалам

Путин: власть должна прислушиваться к профессионалам и вовремя их поддерживать

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на церемонии вручения Государственных премий Российской Федерации
Президент России Владимир Путин на церемонии вручения Государственных премий Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин на церемонии вручения Государственных премий Российской Федерации
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Задача власти - прислушиваться к профессионалам, которые формируют повестку дня, и вовремя их поддерживать, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства после официальной церемонии награждения лауреатов госпремий и Героев труда в Кремле встретился с ними в неформальной обстановке.
Президент России Владимир Путин на церемонии вручения Государственных премий Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
Путин пообщался с лауреатами госпремий в неформальной обстановке
Вчера, 15:25
"Я искренне говорю: такие люди как вы формируете повестку развития. Ни одному ни премьеру, ни президенту в голову не придет что-то сформулировать так, как вы это делаете. Наша задача только - прислушаться к этим рекомендациям и поддержать их вовремя. Так что я вас ещё раз поздравляю и желаю вам удачи", - сказал Путин в ходе общения с награжденными.
Он отметил, что когда читаешь материалы о достижениях лауреатов, понимаешь, какая красивая и интересная у них жизнь, "наполненная событиями, эмоциями, деятельностью".
"Прямо погружаешься - и не оторваться. Просто с интересом. Причём в самых разных областях", - признался Путин.
Президент России Владимир Путин на церемонии вручения Государственных премий Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
Путин рассказал, как читал материалы о достижениях лауреатов госпремий
Вчера, 14:21
 
ОбществоВладимир ПутинРоссия
 
 
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