https://ria.ru/20240612/putin-1952371413.html

Путин призвал прислушиваться к профессионалам

Путин призвал прислушиваться к профессионалам - РИА Новости, 12.06.2024

Путин призвал прислушиваться к профессионалам

Задача власти - прислушиваться к профессионалам, которые формируют повестку дня, и вовремя их поддерживать, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T15:07

2024-06-12T15:07

2024-06-12T15:28

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Задача власти - прислушиваться к профессионалам, которые формируют повестку дня, и вовремя их поддерживать, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства после официальной церемонии награждения лауреатов госпремий и Героев труда в Кремле встретился с ними в неформальной обстановке."Я искренне говорю: такие люди как вы формируете повестку развития. Ни одному ни премьеру, ни президенту в голову не придет что-то сформулировать так, как вы это делаете. Наша задача только - прислушаться к этим рекомендациям и поддержать их вовремя. Так что я вас ещё раз поздравляю и желаю вам удачи", - сказал Путин в ходе общения с награжденными.Он отметил, что когда читаешь материалы о достижениях лауреатов, понимаешь, какая красивая и интересная у них жизнь, "наполненная событиями, эмоциями, деятельностью"."Прямо погружаешься - и не оторваться. Просто с интересом. Причём в самых разных областях", - признался Путин.

https://ria.ru/20240612/putin-1952375053.html

https://ria.ru/20240612/putin-1952363424.html

россия

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Дарья Буймова

общество, владимир путин, россия