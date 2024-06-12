https://ria.ru/20240612/putin-1952371413.html
Путин призвал прислушиваться к профессионалам
Путин призвал прислушиваться к профессионалам - РИА Новости, 12.06.2024
Путин призвал прислушиваться к профессионалам
Задача власти - прислушиваться к профессионалам, которые формируют повестку дня, и вовремя их поддерживать, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T15:07
2024-06-12T15:07
2024-06-12T15:28
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Задача власти - прислушиваться к профессионалам, которые формируют повестку дня, и вовремя их поддерживать, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства после официальной церемонии награждения лауреатов госпремий и Героев труда в Кремле встретился с ними в неформальной обстановке."Я искренне говорю: такие люди как вы формируете повестку развития. Ни одному ни премьеру, ни президенту в голову не придет что-то сформулировать так, как вы это делаете. Наша задача только - прислушаться к этим рекомендациям и поддержать их вовремя. Так что я вас ещё раз поздравляю и желаю вам удачи", - сказал Путин в ходе общения с награжденными.Он отметил, что когда читаешь материалы о достижениях лауреатов, понимаешь, какая красивая и интересная у них жизнь, "наполненная событиями, эмоциями, деятельностью"."Прямо погружаешься - и не оторваться. Просто с интересом. Причём в самых разных областях", - признался Путин.
https://ria.ru/20240612/putin-1952375053.html
https://ria.ru/20240612/putin-1952363424.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия
Путин призвал прислушиваться к профессионалам
Путин: власть должна прислушиваться к профессионалам и вовремя их поддерживать
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Задача власти - прислушиваться к профессионалам, которые формируют повестку дня, и вовремя их поддерживать, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства после официальной церемонии награждения лауреатов госпремий и Героев труда в Кремле встретился с ними в неформальной обстановке.
"Я искренне говорю: такие люди как вы формируете повестку развития. Ни одному ни премьеру, ни президенту в голову не придет что-то сформулировать так, как вы это делаете. Наша задача только - прислушаться к этим рекомендациям и поддержать их вовремя. Так что я вас ещё раз поздравляю и желаю вам удачи", - сказал Путин в ходе общения с награжденными.
Он отметил, что когда читаешь материалы о достижениях лауреатов, понимаешь, какая красивая и интересная у них жизнь, "наполненная событиями, эмоциями, деятельностью".
"Прямо погружаешься - и не оторваться. Просто с интересом. Причём в самых разных областях", - признался Путин.