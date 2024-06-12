Рейтинг@Mail.ru
Глава "Комитета семей воинов Отечества" передала Путину платок с Катюшей - РИА Новости, 12.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:47 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/putin-1952367888.html
Глава "Комитета семей воинов Отечества" передала Путину платок с Катюшей
Глава "Комитета семей воинов Отечества" передала Путину платок с Катюшей - РИА Новости, 12.06.2024
Глава "Комитета семей воинов Отечества" передала Путину платок с Катюшей
Глава "Комитета семей воинов Отечества" Юлия Белехова рассказала, что передала для президента РФ Владимира Путина платок с изображением Катюши, олицетворяющей... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T14:47
2024-06-12T14:47
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0c/1952354499_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0a84a0d2275021a02a1920b35cbcca00.jpg
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Глава "Комитета семей воинов Отечества" Юлия Белехова рассказала, что передала для президента РФ Владимира Путина платок с изображением Катюши, олицетворяющей русскую женщину. Путин на церемонии вручения госпремий в Кремле в среду вручил Белеховой госпремию за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности. "Поскольку "Комитет семей воинов Отечества" - это семья, то без подарка не приходят. Поэтому до мероприятия переделали в музей для вас платок, который называется Катюша, где изображена Катюша, которая умеет ждать, которая умеет верить, которая умеет любить, которая олицетворяет русскую женщину - яркую, сильную настоящую. С Днем России", - сказала Белехова Путину во время церемонии. Путин в ходе выступления отметил, что созданный по инициативе Белеховой "Комитет семей воинов Отечества", который объединил военнослужащих и их родственников с сотней волонтеров и реальными делами, заслужил авторитет в обществе. "За полтора года работы комитет доставил в прифронтовые зоны более шести тысяч тонн гуманитарной помощи, взял под свое крыло ветеранов специальной военной операции и их семьи. Юлия Александровна не только общественный деятель, но и мама шестерых детей. Один из сыновей – участник специальной военной операции. Безусловно, вызывает огромное уважение, что она отдает столько времени и сил общественной и правозащитной работе", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20240507/putin-1944499654.html
https://ria.ru/20240202/putin-1925130285.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0c/1952354499_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f4aeb2af10c8544b85acb16e90ae4b1c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Глава "Комитета семей воинов Отечества" передала Путину платок с Катюшей

Юлия Белехова подарила Путину платок с Катюшей, олицетворяющей русскую женщину

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на церемонии вручения Государственных премий Российской Федерации
Президент России Владимир Путин на церемонии вручения Государственных премий Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин на церемонии вручения Государственных премий Российской Федерации
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Глава "Комитета семей воинов Отечества" Юлия Белехова рассказала, что передала для президента РФ Владимира Путина платок с изображением Катюши, олицетворяющей русскую женщину.
Путин на церемонии вручения госпремий в Кремле в среду вручил Белеховой госпремию за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности.
Подарок Рошаля Путину
Рошаль подарил Путину книгу со своими философскими зарисовками
7 мая, 18:39
"Поскольку "Комитет семей воинов Отечества" - это семья, то без подарка не приходят. Поэтому до мероприятия переделали в музей для вас платок, который называется Катюша, где изображена Катюша, которая умеет ждать, которая умеет верить, которая умеет любить, которая олицетворяет русскую женщину - яркую, сильную настоящую. С Днем России", - сказала Белехова Путину во время церемонии.
Путин в ходе выступления отметил, что созданный по инициативе Белеховой "Комитет семей воинов Отечества", который объединил военнослужащих и их родственников с сотней волонтеров и реальными делами, заслужил авторитет в обществе.
"За полтора года работы комитет доставил в прифронтовые зоны более шести тысяч тонн гуманитарной помощи, взял под свое крыло ветеранов специальной военной операции и их семьи. Юлия Александровна не только общественный деятель, но и мама шестерых детей. Один из сыновей – участник специальной военной операции. Безусловно, вызывает огромное уважение, что она отдает столько времени и сил общественной и правозащитной работе", - подчеркнул Путин.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
Путин подарил девочке из Тулы компьютер и медведя, а сам получил зайчика
2 февраля, 21:42
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала