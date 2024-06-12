https://ria.ru/20240612/putin-1952367888.html

Глава "Комитета семей воинов Отечества" передала Путину платок с Катюшей

Глава "Комитета семей воинов Отечества" передала Путину платок с Катюшей - РИА Новости, 12.06.2024

Глава "Комитета семей воинов Отечества" передала Путину платок с Катюшей

Глава "Комитета семей воинов Отечества" Юлия Белехова рассказала, что передала для президента РФ Владимира Путина платок с изображением Катюши, олицетворяющей... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T14:47

2024-06-12T14:47

2024-06-12T14:47

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Глава "Комитета семей воинов Отечества" Юлия Белехова рассказала, что передала для президента РФ Владимира Путина платок с изображением Катюши, олицетворяющей русскую женщину. Путин на церемонии вручения госпремий в Кремле в среду вручил Белеховой госпремию за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности. "Поскольку "Комитет семей воинов Отечества" - это семья, то без подарка не приходят. Поэтому до мероприятия переделали в музей для вас платок, который называется Катюша, где изображена Катюша, которая умеет ждать, которая умеет верить, которая умеет любить, которая олицетворяет русскую женщину - яркую, сильную настоящую. С Днем России", - сказала Белехова Путину во время церемонии. Путин в ходе выступления отметил, что созданный по инициативе Белеховой "Комитет семей воинов Отечества", который объединил военнослужащих и их родственников с сотней волонтеров и реальными делами, заслужил авторитет в обществе. "За полтора года работы комитет доставил в прифронтовые зоны более шести тысяч тонн гуманитарной помощи, взял под свое крыло ветеранов специальной военной операции и их семьи. Юлия Александровна не только общественный деятель, но и мама шестерых детей. Один из сыновей – участник специальной военной операции. Безусловно, вызывает огромное уважение, что она отдает столько времени и сил общественной и правозащитной работе", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20240507/putin-1944499654.html

https://ria.ru/20240202/putin-1925130285.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, владимир путин