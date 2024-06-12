https://ria.ru/20240612/putin-1952363424.html

Путин рассказал, как читал материалы о достижениях лауреатов госпремий

Путин рассказал, как читал материалы о достижениях лауреатов госпремий - РИА Новости, 12.06.2024

Путин рассказал, как читал материалы о достижениях лауреатов госпремий

Президент России Владимир Путин рассказал, что не мог оторваться от чтения материалов о достижении лауреатов госпремий. РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T14:21

2024-06-12T14:21

2024-06-12T14:21

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что не мог оторваться от чтения материалов о достижении лауреатов госпремий. Глава государства после награждения лауреатов госпремий в Кремле рассказал, что при знакомстве с "материалами мероприятий подобного рода" так или иначе "погружаешься в информацию, которая связана с деятельностью, с жизненными достижениями" в работе лауреатов и награжденных. "Хочу поделиться с вами своими впечатлениями на этот счет. Вот когда начинаешь все это читать, то все это смотрится, как какая-то приключенческая литература, я говорю совершенно искренне. Потому что невозможно оторваться от чтения того, что и как делали, к чему пришли и чего добились такие люди, как наши сегодняшние лауреаты и награжденные, и они сами, вот те, кто сегодня здесь присутствуют на данном сегодняшнем нашем мероприятии", - отметил глава государства. Ранее в Кремле прошло награждение Героев Труда и вручение госпремий в области науки и технологий, литературы и искусства, а также за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности за 2023 год. Награды вручил президент России Владимир Путин.

https://ria.ru/20240612/putin-1952359532.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, общество