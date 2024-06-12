https://ria.ru/20240612/putin-1952363245.html

Путин заявил, что решить масштабные задачи можно только сообща

Путин заявил, что решить масштабные задачи можно только сообща - РИА Новости, 12.06.2024

Путин заявил, что решить масштабные задачи можно только сообща

Перед Россией стоят масштабные задачи, которые можно решить только объединившись и действуя сообща, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T14:20

2024-06-12T14:20

2024-06-12T14:20

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 12 июня - РИА Новости. Перед Россией стоят масштабные задачи, которые можно решить только объединившись и действуя сообща, заявил президент России Владимир Путин. "Решить масштабные задачи, которые стоят перед нашей страной, можно только вместе, только сообща, и огромную роль здесь играет личный пример талантливых, умных, успешных людей, готовых сделать все, что в их силах ради общего блага", - сказал Путин на церемонии вручения госпремий в Кремле.

https://ria.ru/20240612/putin-1952359532.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, общество