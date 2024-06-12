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Путин заявил, что решить масштабные задачи можно только сообща - РИА Новости, 12.06.2024
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14:20 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/putin-1952363245.html
Путин заявил, что решить масштабные задачи можно только сообща
Путин заявил, что решить масштабные задачи можно только сообща - РИА Новости, 12.06.2024
Путин заявил, что решить масштабные задачи можно только сообща
Перед Россией стоят масштабные задачи, которые можно решить только объединившись и действуя сообща, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T14:20
2024-06-12T14:20
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 12 июня - РИА Новости. Перед Россией стоят масштабные задачи, которые можно решить только объединившись и действуя сообща, заявил президент России Владимир Путин. "Решить масштабные задачи, которые стоят перед нашей страной, можно только вместе, только сообща, и огромную роль здесь играет личный пример талантливых, умных, успешных людей, готовых сделать все, что в их силах ради общего блага", - сказал Путин на церемонии вручения госпремий в Кремле.
https://ria.ru/20240612/putin-1952359532.html
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин заявил, что решить масштабные задачи можно только сообща

Путин: решить масштабные задачи можно только объединившись и действуя сообща

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на церемонии вручения Государственных премий Российской Федерации
Президент России Владимир Путин на церемонии вручения Государственных премий Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин на церемонии вручения Государственных премий Российской Федерации
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июня - РИА Новости. Перед Россией стоят масштабные задачи, которые можно решить только объединившись и действуя сообща, заявил президент России Владимир Путин.
"Решить масштабные задачи, которые стоят перед нашей страной, можно только вместе, только сообща, и огромную роль здесь играет личный пример талантливых, умных, успешных людей, готовых сделать все, что в их силах ради общего блага", - сказал Путин на церемонии вручения госпремий в Кремле.
Президент России Владимир Путин на церемонии вручения Государственных премий Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
Путин призвал не мешать людям, которые верят в будущее России
13:56
 
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