https://ria.ru/20240612/putin-1952363245.html
Путин заявил, что решить масштабные задачи можно только сообща
Путин заявил, что решить масштабные задачи можно только сообща - РИА Новости, 12.06.2024
Путин заявил, что решить масштабные задачи можно только сообща
Перед Россией стоят масштабные задачи, которые можно решить только объединившись и действуя сообща, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T14:20
2024-06-12T14:20
2024-06-12T14:20
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 12 июня - РИА Новости. Перед Россией стоят масштабные задачи, которые можно решить только объединившись и действуя сообща, заявил президент России Владимир Путин. "Решить масштабные задачи, которые стоят перед нашей страной, можно только вместе, только сообща, и огромную роль здесь играет личный пример талантливых, умных, успешных людей, готовых сделать все, что в их силах ради общего блага", - сказал Путин на церемонии вручения госпремий в Кремле.
https://ria.ru/20240612/putin-1952359532.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин заявил, что решить масштабные задачи можно только сообща
Путин: решить масштабные задачи можно только объединившись и действуя сообща
МОСКВА, 12 июня - РИА Новости. Перед Россией стоят масштабные задачи, которые можно решить только объединившись и действуя сообща, заявил президент России Владимир Путин.
"Решить масштабные задачи, которые стоят перед нашей страной, можно только вместе, только сообща, и огромную роль здесь играет личный пример талантливых, умных, успешных людей, готовых сделать все, что в их силах ради общего блага", - сказал Путин на церемонии вручения госпремий в Кремле.