https://ria.ru/20240612/putin-1952359532.html

Путин призвал не мешать людям, которые верят в будущее России

Путин призвал не мешать людям, которые верят в будущее России - РИА Новости, 12.06.2024

Путин призвал не мешать людям, которые верят в будущее России

Задача государственных органов России не мешать людям, которые верят в будущее России, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что выдающиеся граждане... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T13:56

2024-06-12T13:56

2024-06-12T13:56

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Задача государственных органов России не мешать людям, которые верят в будущее России, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что выдающиеся граждане определят повестку развития страны. "Задача государственных органов - не мешать таким людям, как вы. Замечать то, что вы делаете, поддержать. Но повестку развития определяют как раз такие люди, как вы. Причем во всех областях жизнедеятельности государства", - сказал Путин на церемонии вручения госпремий в Кремле.

https://ria.ru/20231101/putin-1906611280.html

россия

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Дарья Буймова

россия, владимир путин, общество