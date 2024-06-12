https://ria.ru/20240612/putin-1952359532.html
Путин призвал не мешать людям, которые верят в будущее России
Путин призвал не мешать людям, которые верят в будущее России - РИА Новости, 12.06.2024
Путин призвал не мешать людям, которые верят в будущее России
Задача государственных органов России не мешать людям, которые верят в будущее России, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что выдающиеся граждане... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T13:56
2024-06-12T13:56
2024-06-12T13:56
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Задача государственных органов России не мешать людям, которые верят в будущее России, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что выдающиеся граждане определят повестку развития страны. "Задача государственных органов - не мешать таким людям, как вы. Замечать то, что вы делаете, поддержать. Но повестку развития определяют как раз такие люди, как вы. Причем во всех областях жизнедеятельности государства", - сказал Путин на церемонии вручения госпремий в Кремле.
https://ria.ru/20231101/putin-1906611280.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин призвал не мешать людям, которые верят в будущее России
Путин: госорганы не должны мешать людям, которые верят в будущее России
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Задача государственных органов России не мешать людям, которые верят в будущее России, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что выдающиеся граждане определят повестку развития страны.
"Задача государственных органов - не мешать таким людям, как вы. Замечать то, что вы делаете, поддержать. Но повестку развития определяют как раз такие люди, как вы. Причем во всех областях жизнедеятельности государства", - сказал Путин на церемонии вручения госпремий в Кремле.