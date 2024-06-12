Путин отметил важность выпуска атомных ракетоносцев на "Севмаше"
Путин: "Севмаш" выпускает ракетоносцы, обеспечивающие надежность ядерной триады
© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкТоржественная церемония спуска на воду атомного ракетного крейсера четвёртого поколения "Красноярск" по усовершенствованному проекту "Ясень-М"
Торжественная церемония спуска на воду атомного ракетного крейсера четвёртого поколения "Красноярск" по усовершенствованному проекту "Ясень-М". Архивное фото
МОСКВА, 12 июня - РИА Новости. Атомные ракетоносцы, которые выпускает "Севмаш", обеспечивают надежность и боевые возможности ядерной триады России, заявил президент РФ Владимир Путин.
Это предприятие ("Севмаш" - ред.) выпускает атомные ракетоносцы нового поколения, которые обеспечивают надежность и высочайшие боевые возможности ядерной триады России", - сказал Путин, награждая гендиректора производственного объединения "Севмаш" Михаила Будниченко.
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11 декабря 2023, 15:19