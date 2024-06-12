https://ria.ru/20240612/putin-1952358961.html

Путин отметил важность выпуска атомных ракетоносцев на "Севмаше"

Путин отметил важность выпуска атомных ракетоносцев на "Севмаше" - РИА Новости, 12.06.2024

Путин отметил важность выпуска атомных ракетоносцев на "Севмаше"

Атомные ракетоносцы, которые выпускает "Севмаш", обеспечивают надежность и боевые возможности ядерной триады России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T13:52

2024-06-12T13:52

2024-06-12T13:52

безопасность

россия

владимир путин

михаил будниченко

севмаш

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МОСКВА, 12 июня - РИА Новости. Атомные ракетоносцы, которые выпускает "Севмаш", обеспечивают надежность и боевые возможности ядерной триады России, заявил президент РФ Владимир Путин. Это предприятие ("Севмаш" - ред.) выпускает атомные ракетоносцы нового поколения, которые обеспечивают надежность и высочайшие боевые возможности ядерной триады России", - сказал Путин, награждая гендиректора производственного объединения "Севмаш" Михаила Будниченко.

https://ria.ru/20231211/putin-1915093002.html

россия

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Дарья Буймова

безопасность, россия, владимир путин, михаил будниченко, севмаш