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Путин отметил важность выпуска атомных ракетоносцев на "Севмаше" - РИА Новости, 12.06.2024
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13:52 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/putin-1952358961.html
Путин отметил важность выпуска атомных ракетоносцев на "Севмаше"
Путин отметил важность выпуска атомных ракетоносцев на "Севмаше" - РИА Новости, 12.06.2024
Путин отметил важность выпуска атомных ракетоносцев на "Севмаше"
Атомные ракетоносцы, которые выпускает "Севмаш", обеспечивают надежность и боевые возможности ядерной триады России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T13:52
2024-06-12T13:52
безопасность
россия
владимир путин
михаил будниченко
севмаш
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МОСКВА, 12 июня - РИА Новости. Атомные ракетоносцы, которые выпускает "Севмаш", обеспечивают надежность и боевые возможности ядерной триады России, заявил президент РФ Владимир Путин. Это предприятие ("Севмаш" - ред.) выпускает атомные ракетоносцы нового поколения, которые обеспечивают надежность и высочайшие боевые возможности ядерной триады России", - сказал Путин, награждая гендиректора производственного объединения "Севмаш" Михаила Будниченко.
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безопасность, россия, владимир путин, михаил будниченко, севмаш
Безопасность, Россия, Владимир Путин, Михаил Будниченко, Севмаш
Путин отметил важность выпуска атомных ракетоносцев на "Севмаше"

Путин: "Севмаш" выпускает ракетоносцы, обеспечивающие надежность ядерной триады

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкТоржественная церемония спуска на воду атомного ракетного крейсера четвёртого поколения "Красноярск" по усовершенствованному проекту "Ясень-М"
Торжественная церемония спуска на воду атомного ракетного крейсера четвёртого поколения Красноярск по усовершенствованному проекту Ясень-М - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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Торжественная церемония спуска на воду атомного ракетного крейсера четвёртого поколения "Красноярск" по усовершенствованному проекту "Ясень-М". Архивное фото
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МОСКВА, 12 июня - РИА Новости. Атомные ракетоносцы, которые выпускает "Севмаш", обеспечивают надежность и боевые возможности ядерной триады России, заявил президент РФ Владимир Путин.
Это предприятие ("Севмаш" - ред.) выпускает атомные ракетоносцы нового поколения, которые обеспечивают надежность и высочайшие боевые возможности ядерной триады России", - сказал Путин, награждая гендиректора производственного объединения "Севмаш" Михаила Будниченко.
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БезопасностьРоссияВладимир ПутинМихаил БудниченкоСевмаш
 
 
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