https://ria.ru/20240612/putin-1952350766.html

Путин назвал науку основой для решения многих задач

Путин назвал науку основой для решения многих задач - РИА Новости, 12.06.2024

Путин назвал науку основой для решения многих задач

Наука и ее новаторские походы - это основа для решения многих задач, которые стоят сегодня перед Россией, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T12:51

2024-06-12T12:51

2024-06-12T12:51

наука

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0c/1736750303_0:1256:2047:2407_1920x0_80_0_0_95c63d854ce5d1134b8940b46e744e83.jpg

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Наука и ее новаторские походы - это основа для решения многих задач, которые стоят сегодня перед Россией, заявил президент РФ Владимир Путин. "Сегодня, на ответственном, рубежном этапе именно наука, ее новаторские подходы являются основной для решения многих масштабных задач, которые стоят перед нашей страной", - отметил Путин на церемонии вручения госпремий в Кремле.

https://ria.ru/20240205/putin-1925492858.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин