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Путин назвал науку основой для решения многих задач - РИА Новости, 12.06.2024
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Наука
 
12:51 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/putin-1952350766.html
Путин назвал науку основой для решения многих задач
Путин назвал науку основой для решения многих задач - РИА Новости, 12.06.2024
Путин назвал науку основой для решения многих задач
Наука и ее новаторские походы - это основа для решения многих задач, которые стоят сегодня перед Россией, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T12:51
2024-06-12T12:51
наука
россия
владимир путин
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Наука и ее новаторские походы - это основа для решения многих задач, которые стоят сегодня перед Россией, заявил президент РФ Владимир Путин. "Сегодня, на ответственном, рубежном этапе именно наука, ее новаторские подходы являются основной для решения многих масштабных задач, которые стоят перед нашей страной", - отметил Путин на церемонии вручения госпремий в Кремле.
https://ria.ru/20240205/putin-1925492858.html
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россия, владимир путин
Наука, Россия, Владимир Путин
Путин назвал науку основой для решения многих задач

Путин: наука и ее походы являются основой для решения масштабных задач

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Наука и ее новаторские походы - это основа для решения многих задач, которые стоят сегодня перед Россией, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сегодня, на ответственном, рубежном этапе именно наука, ее новаторские подходы являются основной для решения многих масштабных задач, которые стоят перед нашей страной", - отметил Путин на церемонии вручения госпремий в Кремле.
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