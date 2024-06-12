https://ria.ru/20240612/putin-1952350766.html
Путин назвал науку основой для решения многих задач
Путин назвал науку основой для решения многих задач - РИА Новости, 12.06.2024
Путин назвал науку основой для решения многих задач
Наука и ее новаторские походы - это основа для решения многих задач, которые стоят сегодня перед Россией, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T12:51
2024-06-12T12:51
2024-06-12T12:51
наука
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0c/1736750303_0:1256:2047:2407_1920x0_80_0_0_95c63d854ce5d1134b8940b46e744e83.jpg
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Наука и ее новаторские походы - это основа для решения многих задач, которые стоят сегодня перед Россией, заявил президент РФ Владимир Путин. "Сегодня, на ответственном, рубежном этапе именно наука, ее новаторские подходы являются основной для решения многих масштабных задач, которые стоят перед нашей страной", - отметил Путин на церемонии вручения госпремий в Кремле.
https://ria.ru/20240205/putin-1925492858.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0c/1736750303_0:1314:2047:2849_1920x0_80_0_0_06db8546af7e5759c81d8a8bca8bb7af.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Наука, Россия, Владимир Путин
Путин назвал науку основой для решения многих задач
Путин: наука и ее походы являются основой для решения масштабных задач
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Наука и ее новаторские походы - это основа для решения многих задач, которые стоят сегодня перед Россией, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сегодня, на ответственном, рубежном этапе именно наука, ее новаторские подходы являются основной для решения многих масштабных задач, которые стоят перед нашей страной", - отметил Путин на церемонии вручения госпремий в Кремле.