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Путин поздравил сограждан с Днем России - РИА Новости, 12.06.2024
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12:38 12.06.2024 (обновлено: 14:42 12.06.2024)
https://ria.ru/20240612/putin-1952348935.html
Путин поздравил сограждан с Днем России
Путин поздравил сограждан с Днем России - РИА Новости, 12.06.2024
Путин поздравил сограждан с Днем России
Президент Владимир Путин поздравил сограждан с Днем России. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T12:38
2024-06-12T14:42
общество
россия
владимир путин
день россии
москва
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил сограждан с Днем России.&quot;Дорогие друзья, коллеги, поздравляю вас с Днем России!&quot; — сказал он на церемонии вручения госнаград в Кремле.Глава государства отметил, что в России этот праздник отмечается с уважением к стране, ее многовековой истории, заветам предков, их достижениям и победам.Президент добавил, что отмечать День России необходимо и исторически верно, так как он символизирует неразрывность тысячелетнего пути страны. Путин напомнил, что российская государственность переживала немало сложных и трагических периодов, но народ всегда побеждал все трудности, приумножая "величие отечества".При этом в нынешнее непростое для России время ее жителей снова объединяют патриотизм и ответственность за судьбу страны."Эти чувства близки и дороги каждому из нас, они служат надежной опорой участникам специальной военной операции", — подчеркнул президент.Он указал, что вся Россия поддерживает участников боевых действий.Сегодня в Кремле проходит церемония вручения госпремий в области науки и технологий, литературы и искусства, а также за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности за 2023 год и золотых медалей Героям Труда.
https://ria.ru/20240612/rossiya-1951937045.html
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Путин в Кремле поздравил всех граждан с Днем России
Путин в Кремле поздравил всех граждан с Днем России.
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общество, россия, владимир путин, день россии, москва
Общество, Россия, Владимир Путин, День России, Москва
Путин поздравил сограждан с Днем России

Путин: россиян объединяют патриотизм и ответственность за родину

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил сограждан с Днем России.
«

"Дорогие друзья, коллеги, поздравляю вас с Днем России!" — сказал он на церемонии вручения госнаград в Кремле.

Глава государства отметил, что в России этот праздник отмечается с уважением к стране, ее многовековой истории, заветам предков, их достижениям и победам.
Президент добавил, что отмечать День России необходимо и исторически верно, так как он символизирует неразрывность тысячелетнего пути страны.
Женщина с флагом фотографируется у входа на ВДНХ во время празднования Дня России в Москве - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
День России
01:48
Путин напомнил, что российская государственность переживала немало сложных и трагических периодов, но народ всегда побеждал все трудности, приумножая "величие отечества".
При этом в нынешнее непростое для России время ее жителей снова объединяют патриотизм и ответственность за судьбу страны.
«
"Эти чувства близки и дороги каждому из нас, они служат надежной опорой участникам специальной военной операции", — подчеркнул президент.
Он указал, что вся Россия поддерживает участников боевых действий.
Сегодня в Кремле проходит церемония вручения госпремий в области науки и технологий, литературы и искусства, а также за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности за 2023 год и золотых медалей Героям Труда.
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