https://ria.ru/20240612/putin-1952348935.html

Путин поздравил сограждан с Днем России

Путин поздравил сограждан с Днем России - РИА Новости, 12.06.2024

Путин поздравил сограждан с Днем России

Президент Владимир Путин поздравил сограждан с Днем России. РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T12:38

2024-06-12T12:38

2024-06-12T14:42

общество

россия

владимир путин

день россии

москва

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил сограждан с Днем России."Дорогие друзья, коллеги, поздравляю вас с Днем России!" — сказал он на церемонии вручения госнаград в Кремле.Глава государства отметил, что в России этот праздник отмечается с уважением к стране, ее многовековой истории, заветам предков, их достижениям и победам.Президент добавил, что отмечать День России необходимо и исторически верно, так как он символизирует неразрывность тысячелетнего пути страны. Путин напомнил, что российская государственность переживала немало сложных и трагических периодов, но народ всегда побеждал все трудности, приумножая "величие отечества".При этом в нынешнее непростое для России время ее жителей снова объединяют патриотизм и ответственность за судьбу страны."Эти чувства близки и дороги каждому из нас, они служат надежной опорой участникам специальной военной операции", — подчеркнул президент.Он указал, что вся Россия поддерживает участников боевых действий.Сегодня в Кремле проходит церемония вручения госпремий в области науки и технологий, литературы и искусства, а также за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности за 2023 год и золотых медалей Героям Труда.

https://ria.ru/20240612/rossiya-1951937045.html

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Путин в Кремле поздравил всех граждан с Днем России Путин в Кремле поздравил всех граждан с Днем России. 2024-06-12T12:38 true PT1M39S

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Дарья Буймова

общество, россия, владимир путин, день россии, москва