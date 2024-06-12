https://ria.ru/20240612/putin-1952336672.html

Путин разрешил гражданам самостоятельно продавать заложенное имущество

Путин разрешил гражданам самостоятельно продавать заложенное имущество - РИА Новости, 12.06.2024

Путин разрешил гражданам самостоятельно продавать заложенное имущество

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий гражданам-залогодателям самостоятельно продавать имущество, заложенное в банке по ипотеке... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T10:58

2024-06-12T10:58

2024-06-12T10:58

экономика

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869218852_0:4:3029:1708_1920x0_80_0_0_206b25b38485dd3a670d4977a39a0ead.jpg

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий гражданам-залогодателям самостоятельно продавать имущество, заложенное в банке по ипотеке. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон дает право гражданину, взявшему ипотечный кредит в не связанных с предпринимательством целях, самостоятельно реализовывать заложенное имущество. Причем право на такую продажу предоставляется независимо от размера взятого кредита. Для этого необходимо подать соответствующее заявление. Банк-залогодержатель в течение 10 рабочих дней после получения заявления должен согласовать процедуру самостоятельной реализации и определить минимальную цену продажи имущества. Ниже этой цены продавать имущество запрещается. Вырученная сумма будет зачисляться на банковский счет, определенный залогодержателем для осуществления расчетов в связи с такой продажей. Разница между размером задолженности по кредиту и ценой продажи возвращается продавцу за вычетом расходов, понесенных банком. На самостоятельную продажу заложенного имущества предоставляется четыре месяца (включая госрегистрацию перехода права собственности и полное погашение обязательств по кредиту). При этом допускается продление этого срока, но соглашение об этом должно содержать условие о новой минимальной цене продажи имущества. Закон запрещает физлицам продавать заложенное имущество, если до подачи заявления о самостоятельной реализации был подан иск об обращении на него взыскания, или оно является предметом предшествующей и последующей ипотек. Также самостоятельная продажа запрещается, если: имущество заложено нескольким залогодержателям; в отношении залогодателя возбуждена судебная или внесудебная процедура банкротства, либо против залогодержателя возбуждено дело о банкротстве; залогодатель повторно подал заявление на самостоятельную реализацию имущества, которое ранее не смог продать в срок или, подав заявление, потом отказался от продажи. Закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования. Предполагается, что он позволит защитить и сохранить дополнительные средства, полученные от сделки сверх покрытия оставшейся суммы долга. А если заложенное имущество не будет продано в установленный срок, взыскание будет осуществляться в общем порядке, установленном законодательством об ипотеке.

https://realty.ria.ru/20240528/ipoteka-1948905789.html

https://realty.ria.ru/20240528/yarovaya-1948959019.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, владимир путин