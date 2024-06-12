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Путин разрешил гражданам самостоятельно продавать заложенное имущество - РИА Новости, 12.06.2024
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10:58 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/putin-1952336672.html
Путин разрешил гражданам самостоятельно продавать заложенное имущество
Путин разрешил гражданам самостоятельно продавать заложенное имущество - РИА Новости, 12.06.2024
Путин разрешил гражданам самостоятельно продавать заложенное имущество
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий гражданам-залогодателям самостоятельно продавать имущество, заложенное в банке по ипотеке... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T10:58
2024-06-12T10:58
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий гражданам-залогодателям самостоятельно продавать имущество, заложенное в банке по ипотеке. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон дает право гражданину, взявшему ипотечный кредит в не связанных с предпринимательством целях, самостоятельно реализовывать заложенное имущество. Причем право на такую продажу предоставляется независимо от размера взятого кредита. Для этого необходимо подать соответствующее заявление. Банк-залогодержатель в течение 10 рабочих дней после получения заявления должен согласовать процедуру самостоятельной реализации и определить минимальную цену продажи имущества. Ниже этой цены продавать имущество запрещается. Вырученная сумма будет зачисляться на банковский счет, определенный залогодержателем для осуществления расчетов в связи с такой продажей. Разница между размером задолженности по кредиту и ценой продажи возвращается продавцу за вычетом расходов, понесенных банком. На самостоятельную продажу заложенного имущества предоставляется четыре месяца (включая госрегистрацию перехода права собственности и полное погашение обязательств по кредиту). При этом допускается продление этого срока, но соглашение об этом должно содержать условие о новой минимальной цене продажи имущества. Закон запрещает физлицам продавать заложенное имущество, если до подачи заявления о самостоятельной реализации был подан иск об обращении на него взыскания, или оно является предметом предшествующей и последующей ипотек. Также самостоятельная продажа запрещается, если: имущество заложено нескольким залогодержателям; в отношении залогодателя возбуждена судебная или внесудебная процедура банкротства, либо против залогодержателя возбуждено дело о банкротстве; залогодатель повторно подал заявление на самостоятельную реализацию имущества, которое ранее не смог продать в срок или, подав заявление, потом отказался от продажи. Закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования. Предполагается, что он позволит защитить и сохранить дополнительные средства, полученные от сделки сверх покрытия оставшейся суммы долга. А если заложенное имущество не будет продано в установленный срок, взыскание будет осуществляться в общем порядке, установленном законодательством об ипотеке.
https://realty.ria.ru/20240528/ipoteka-1948905789.html
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин разрешил гражданам самостоятельно продавать заложенное имущество

Путин подписал закон о продаже имущества, заложенного в банке по ипотеке

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий гражданам-залогодателям самостоятельно продавать имущество, заложенное в банке по ипотеке. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон дает право гражданину, взявшему ипотечный кредит в не связанных с предпринимательством целях, самостоятельно реализовывать заложенное имущество. Причем право на такую продажу предоставляется независимо от размера взятого кредита.
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Госдума разрешила гражданам продавать имущество, заложенное по ипотеке
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Для этого необходимо подать соответствующее заявление. Банк-залогодержатель в течение 10 рабочих дней после получения заявления должен согласовать процедуру самостоятельной реализации и определить минимальную цену продажи имущества. Ниже этой цены продавать имущество запрещается.
Вырученная сумма будет зачисляться на банковский счет, определенный залогодержателем для осуществления расчетов в связи с такой продажей. Разница между размером задолженности по кредиту и ценой продажи возвращается продавцу за вычетом расходов, понесенных банком.
На самостоятельную продажу заложенного имущества предоставляется четыре месяца (включая госрегистрацию перехода права собственности и полное погашение обязательств по кредиту). При этом допускается продление этого срока, но соглашение об этом должно содержать условие о новой минимальной цене продажи имущества.
Закон запрещает физлицам продавать заложенное имущество, если до подачи заявления о самостоятельной реализации был подан иск об обращении на него взыскания, или оно является предметом предшествующей и последующей ипотек. Также самостоятельная продажа запрещается, если: имущество заложено нескольким залогодержателям; в отношении залогодателя возбуждена судебная или внесудебная процедура банкротства, либо против залогодержателя возбуждено дело о банкротстве; залогодатель повторно подал заявление на самостоятельную реализацию имущества, которое ранее не смог продать в срок или, подав заявление, потом отказался от продажи.
Закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования. Предполагается, что он позволит защитить и сохранить дополнительные средства, полученные от сделки сверх покрытия оставшейся суммы долга. А если заложенное имущество не будет продано в установленный срок, взыскание будет осуществляться в общем порядке, установленном законодательством об ипотеке.
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