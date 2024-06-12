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Путин подписал закон о клиринге - РИА Новости, 12.06.2024
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10:54 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/putin-1952336344.html
Путин подписал закон о клиринге
Путин подписал закон о клиринге - РИА Новости, 12.06.2024
Путин подписал закон о клиринге
Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на минимизацию потерь участников клиринга при банкротстве. Соответствующий документ размещен на... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T10:54
2024-06-12T10:54
экономика
россия
владимир путин
анатолий аксаков
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на минимизацию потерь участников клиринга при банкротстве. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Раньше в случае банкротства участника клиринга (а если это кредитная организация, то и в случае отзыва у нее лицензии), обязательства такого участника прекращались на дату, определенную в соответствии с правилами клиринга; или следующую за датой принятия судебного решения о банкротстве и об открытии конкурсного производства; либо следующую за датой отзыва банковской лицензии - в зависимости от того, какая из этих дат наступила раньше. Закон увеличивает с одного до трех дней срок для прекращения обязательств участника клиринга в случае принятия судебного решения о его банкротстве и об открытии конкурсного производства. Это позволит бирже продать имущество по более выгодной цене, пояснял председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он обращал внимание, что бывают ситуации, когда в один день продается имущество и при этом действуют большие скидки, в результате чего страдают и кредиторы, и участники клиринга. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
https://ria.ru/20210429/kliring-1730439151.html
https://ria.ru/20240611/bankrotstvo-1600141843.html
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экономика, россия, владимир путин, анатолий аксаков, госдума рф
Экономика, Россия, Владимир Путин, Анатолий Аксаков, Госдума РФ
Путин подписал закон о клиринге

Путин подписал закон для минимизации потерь участников клиринга при банкротстве

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на минимизацию потерь участников клиринга при банкротстве. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Раньше в случае банкротства участника клиринга (а если это кредитная организация, то и в случае отзыва у нее лицензии), обязательства такого участника прекращались на дату, определенную в соответствии с правилами клиринга; или следующую за датой принятия судебного решения о банкротстве и об открытии конкурсного производства; либо следующую за датой отзыва банковской лицензии - в зависимости от того, какая из этих дат наступила раньше.
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Закон увеличивает с одного до трех дней срок для прекращения обязательств участника клиринга в случае принятия судебного решения о его банкротстве и об открытии конкурсного производства.
Это позволит бирже продать имущество по более выгодной цене, пояснял председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он обращал внимание, что бывают ситуации, когда в один день продается имущество и при этом действуют большие скидки, в результате чего страдают и кредиторы, и участники клиринга.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
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ЭкономикаРоссияВладимир ПутинАнатолий АксаковГосдума РФ
 
 
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