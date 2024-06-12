https://ria.ru/20240612/putin-1952336344.html

Путин подписал закон о клиринге

Путин подписал закон о клиринге - РИА Новости, 12.06.2024

Путин подписал закон о клиринге

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на минимизацию потерь участников клиринга при банкротстве. Соответствующий документ размещен на... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T10:54

2024-06-12T10:54

2024-06-12T10:54

экономика

россия

владимир путин

анатолий аксаков

госдума рф

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на минимизацию потерь участников клиринга при банкротстве. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Раньше в случае банкротства участника клиринга (а если это кредитная организация, то и в случае отзыва у нее лицензии), обязательства такого участника прекращались на дату, определенную в соответствии с правилами клиринга; или следующую за датой принятия судебного решения о банкротстве и об открытии конкурсного производства; либо следующую за датой отзыва банковской лицензии - в зависимости от того, какая из этих дат наступила раньше. Закон увеличивает с одного до трех дней срок для прекращения обязательств участника клиринга в случае принятия судебного решения о его банкротстве и об открытии конкурсного производства. Это позволит бирже продать имущество по более выгодной цене, пояснял председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он обращал внимание, что бывают ситуации, когда в один день продается имущество и при этом действуют большие скидки, в результате чего страдают и кредиторы, и участники клиринга. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

https://ria.ru/20210429/kliring-1730439151.html

https://ria.ru/20240611/bankrotstvo-1600141843.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, владимир путин, анатолий аксаков, госдума рф