Путин подписал закон о клиринге
Путин подписал закон для минимизации потерь участников клиринга при банкротстве
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на минимизацию потерь участников клиринга при банкротстве. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Раньше в случае банкротства участника клиринга (а если это кредитная организация, то и в случае отзыва у нее лицензии), обязательства такого участника прекращались на дату, определенную в соответствии с правилами клиринга; или следующую за датой принятия судебного решения о банкротстве и об открытии конкурсного производства; либо следующую за датой отзыва банковской лицензии - в зависимости от того, какая из этих дат наступила раньше.
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Закон увеличивает с одного до трех дней срок для прекращения обязательств участника клиринга в случае принятия судебного решения о его банкротстве и об открытии конкурсного производства.
Это позволит бирже продать имущество по более выгодной цене, пояснял председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он обращал внимание, что бывают ситуации, когда в один день продается имущество и при этом действуют большие скидки, в результате чего страдают и кредиторы, и участники клиринга.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.