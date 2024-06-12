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Путин упразднил управление по обеспечению деятельности Госсовета - РИА Новости, 12.06.2024
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10:15 12.06.2024 (обновлено: 10:42 12.06.2024)
https://ria.ru/20240612/putin-1952331767.html
Путин упразднил управление по обеспечению деятельности Госсовета
Путин упразднил управление по обеспечению деятельности Госсовета - РИА Новости, 12.06.2024
Путин упразднил управление по обеспечению деятельности Госсовета
Президент РФ Владимир Путин упразднил управление по обеспечению деятельности Госсовета, соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T10:15
2024-06-12T10:42
политика
владимир путин
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин упразднил управление по обеспечению деятельности Госсовета, соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов."Упразднить Управление президента Российской Федерации по обеспечению деятельности государственного совета Российской Федерации", - говорится в документе.
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политика, владимир путин, москва, россия
Политика, Владимир Путин, Москва, Россия

Путин упразднил управление по обеспечению деятельности Госсовета

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин упразднил управление по обеспечению деятельности Госсовета, соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
"Упразднить Управление президента Российской Федерации по обеспечению деятельности государственного совета Российской Федерации", - говорится в документе.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
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