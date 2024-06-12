https://ria.ru/20240612/putin-1952331767.html
Путин упразднил управление по обеспечению деятельности Госсовета
Путин упразднил управление по обеспечению деятельности Госсовета - РИА Новости, 12.06.2024
Путин упразднил управление по обеспечению деятельности Госсовета
Президент РФ Владимир Путин упразднил управление по обеспечению деятельности Госсовета, соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T10:15
2024-06-12T10:15
2024-06-12T10:42
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин упразднил управление по обеспечению деятельности Госсовета, соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов."Упразднить Управление президента Российской Федерации по обеспечению деятельности государственного совета Российской Федерации", - говорится в документе.
https://ria.ru/20240612/putin-1952331910.html
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РИА Новости
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