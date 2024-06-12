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Новые санкции США не повлияют на работу ПСБ, заявили в банке
Новые санкции США не повлияют на работу ПСБ, заявили в банке - РИА Новости, 12.06.2024
Новые санкции США не повлияют на работу ПСБ, заявили в банке
Новые ограничения, которые были введены США, не влияют на работу ПСБ и не скажутся на обслуживании клиентов, их счета надёжно защищены, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T22:49
2024-06-12T22:49
2024-06-12T22:50
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Новые ограничения, которые были введены США, не влияют на работу ПСБ и не скажутся на обслуживании клиентов, их счета надёжно защищены, сообщила пресс-служба банка. "Новые ограничения, введенные со стороны США, не оказывают влияния на работу ПСБ и не скажутся на обслуживании наших клиентов", - говорится в сообщении. Банк подчеркивает, что клиентам ПСБ, как и прежде, доступны все сервисы и услуги. "Валютно-обменные операции можно в привычном режиме осуществлять в приложении ПСБ или в офисах банка. Все счета клиентов ПСБ надежно защищены", - указывает пресс-служба. На работе зарубежных филиалов банка новые санкционные ограничения также не отразятся, отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20240612/ekspert-1952424477.html
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экономика, технологии, сша, санкции в отношении россии
Экономика, Технологии, США, Санкции в отношении России
Новые санкции США не повлияют на работу ПСБ, заявили в банке
ПСБ: новые санкции США не влияют на работу банка и не скажутся на клиентах