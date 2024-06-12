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В Госдуме призвали проверить аттракционы и площадки в парках

В Госдуме призвали проверить аттракционы и площадки в парках - РИА Новости, 12.06.2024

В Госдуме призвали проверить аттракционы и площадки в парках

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина обратилась к Генеральному прокурору РФ Игорю Краснова с просьбой проверить аттракционы и площадки в парках... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T17:09

2024-06-12T17:09

2024-06-12T17:13

россия

санкт-петербург

игорь краснов

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина обратилась к Генеральному прокурору РФ Игорю Краснова с просьбой проверить аттракционы и площадки в парках на соответствие требованиям безопасности, а также принять меры в случае обнаружения нарушений. "Очень обеспокоена ситуацией с безопасностью в детских парках... Прошу Генерального прокурора РФ Игоря Краснова проверить аттракционы и площадки в парках на соответствие требованиям безопасности, а также принять меры в случае обнаружения нарушений", - написала она в своем Telegram-канале. Депутат отметила, что недавно на детской площадке в Санкт-Петербурге из-за обрушения качелей пострадала 9-летняя девочка, которая получила травмы позвоночника.

https://ria.ru/20240526/attraktsion-1948474577.html

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россия, санкт-петербург, игорь краснов, госдума рф