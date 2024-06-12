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В Госдуме призвали проверить аттракционы и площадки в парках - РИА Новости, 12.06.2024
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17:09 12.06.2024 (обновлено: 17:13 12.06.2024)
https://ria.ru/20240612/proverka-1952395857.html
В Госдуме призвали проверить аттракционы и площадки в парках
В Госдуме призвали проверить аттракционы и площадки в парках - РИА Новости, 12.06.2024
В Госдуме призвали проверить аттракционы и площадки в парках
Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина обратилась к Генеральному прокурору РФ Игорю Краснова с просьбой проверить аттракционы и площадки в парках... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T17:09
2024-06-12T17:13
россия
санкт-петербург
игорь краснов
госдума рф
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина обратилась к Генеральному прокурору РФ Игорю Краснова с просьбой проверить аттракционы и площадки в парках на соответствие требованиям безопасности, а также принять меры в случае обнаружения нарушений. "Очень обеспокоена ситуацией с безопасностью в детских парках... Прошу Генерального прокурора РФ Игоря Краснова проверить аттракционы и площадки в парках на соответствие требованиям безопасности, а также принять меры в случае обнаружения нарушений", - написала она в своем Telegram-канале. Депутат отметила, что недавно на детской площадке в Санкт-Петербурге из-за обрушения качелей пострадала 9-летняя девочка, которая получила травмы позвоночника.
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россия, санкт-петербург, игорь краснов, госдума рф
Россия, Санкт-Петербург, Игорь Краснов, Госдума РФ
В Госдуме призвали проверить аттракционы и площадки в парках

В ГД просят проверить аттракционы и площадки в парках на требования безопасности

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкАттракционы в парке "Диво-остров" в Санкт-Петербурге
Аттракционы в парке Диво-остров в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Аттракционы в парке "Диво-остров" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина обратилась к Генеральному прокурору РФ Игорю Краснова с просьбой проверить аттракционы и площадки в парках на соответствие требованиям безопасности, а также принять меры в случае обнаружения нарушений.
«
"Очень обеспокоена ситуацией с безопасностью в детских парках... Прошу Генерального прокурора РФ Игоря Краснова проверить аттракционы и площадки в парках на соответствие требованиям безопасности, а также принять меры в случае обнаружения нарушений", - написала она в своем Telegram-канале.
Депутат отметила, что недавно на детской площадке в Санкт-Петербурге из-за обрушения качелей пострадала 9-летняя девочка, которая получила травмы позвоночника.
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