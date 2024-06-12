https://ria.ru/20240612/protestuyuschie-1952454038.html
Полиция теснит протестующих в Буэнос-Айресе резиновыми пулями и газом
Полиция теснит протестующих в Буэнос-Айресе резиновыми пулями и газом - РИА Новости, 12.06.2024
Полиция теснит протестующих в Буэнос-Айресе резиновыми пулями и газом
Полиция начала теснить протестующих в центре Буэнос-Айреса, в ход пошли резиновые пули и газ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T23:50
2024-06-12T23:50
2024-06-12T23:50
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БУЭНОС-АЙРЕС, 12 июн - РИА Новости. Полиция начала теснить протестующих в центре Буэнос-Айреса, в ход пошли резиновые пули и газ, передает корреспондент РИА Новости. Акция протеста в отношении политики властей проходит у конгресса Аргентины, где в настоящий момент обсуждаются реформы президента страны Хавьера Милея. Протестующие подожгли машину, стоявшую на площади, после чего полиция начала теснить их, применив спецсредства. Манифестация была созвана левыми силами и профсоюзами, чтобы выступить против изменений, которые предлагает руководство страны в различных сферах. Так, в частности, оппозиция протестует против приватизации, против возможной ликвидации фонда по поддержке учителей, против норм, которые позволят работодателю легче уволить работника. В сенате обсуждение законопроекта о реформах, который был ранее одобрен в целом в палате депутатов, займет несколько часов и, возможно, продлится до поздней ночи. Конгресс сначала проголосует в целом, а затем уже по каждой статье закона.
https://ria.ru/20240612/stolknoveniya-1952449255.html
аргентина
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, аргентина, буэнос-айрес (город)
В мире, Аргентина, Буэнос-Айрес (город)
Полиция теснит протестующих в Буэнос-Айресе резиновыми пулями и газом
Полиция теснит протестующих в Буэнос-Айресе, в ход пошли резиновые пули и газ
БУЭНОС-АЙРЕС, 12 июн - РИА Новости. Полиция начала теснить протестующих в центре Буэнос-Айреса, в ход пошли резиновые пули и газ, передает корреспондент РИА Новости.
Акция протеста в отношении политики властей проходит у конгресса Аргентины
, где в настоящий момент обсуждаются реформы президента страны Хавьера Милея.
Протестующие подожгли машину, стоявшую на площади, после чего полиция начала теснить их, применив спецсредства.
Манифестация была созвана левыми силами и профсоюзами, чтобы выступить против изменений, которые предлагает руководство страны в различных сферах. Так, в частности, оппозиция протестует против приватизации, против возможной ликвидации фонда по поддержке учителей, против норм, которые позволят работодателю легче уволить работника.
В сенате обсуждение законопроекта о реформах, который был ранее одобрен в целом в палате депутатов, займет несколько часов и, возможно, продлится до поздней ночи. Конгресс сначала проголосует в целом, а затем уже по каждой статье закона.