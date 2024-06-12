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Полиция теснит протестующих в Буэнос-Айресе резиновыми пулями и газом - РИА Новости, 12.06.2024
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23:50 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/protestuyuschie-1952454038.html
Полиция теснит протестующих в Буэнос-Айресе резиновыми пулями и газом
Полиция теснит протестующих в Буэнос-Айресе резиновыми пулями и газом - РИА Новости, 12.06.2024
Полиция теснит протестующих в Буэнос-Айресе резиновыми пулями и газом
Полиция начала теснить протестующих в центре Буэнос-Айреса, в ход пошли резиновые пули и газ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T23:50
2024-06-12T23:50
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БУЭНОС-АЙРЕС, 12 июн - РИА Новости. Полиция начала теснить протестующих в центре Буэнос-Айреса, в ход пошли резиновые пули и газ, передает корреспондент РИА Новости. Акция протеста в отношении политики властей проходит у конгресса Аргентины, где в настоящий момент обсуждаются реформы президента страны Хавьера Милея. Протестующие подожгли машину, стоявшую на площади, после чего полиция начала теснить их, применив спецсредства. Манифестация была созвана левыми силами и профсоюзами, чтобы выступить против изменений, которые предлагает руководство страны в различных сферах. Так, в частности, оппозиция протестует против приватизации, против возможной ликвидации фонда по поддержке учителей, против норм, которые позволят работодателю легче уволить работника. В сенате обсуждение законопроекта о реформах, который был ранее одобрен в целом в палате депутатов, займет несколько часов и, возможно, продлится до поздней ночи. Конгресс сначала проголосует в целом, а затем уже по каждой статье закона.
https://ria.ru/20240612/stolknoveniya-1952449255.html
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в мире, аргентина, буэнос-айрес (город)
В мире, Аргентина, Буэнос-Айрес (город)
Полиция теснит протестующих в Буэнос-Айресе резиновыми пулями и газом

Полиция теснит протестующих в Буэнос-Айресе, в ход пошли резиновые пули и газ

© AP Photo / Rodrigo AbdПолиция применяет газ против протестующих у конгресса Аргентины
Полиция применяет газ против протестующих у конгресса Аргентины - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© AP Photo / Rodrigo Abd
Полиция применяет газ против протестующих у конгресса Аргентины. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 12 июн - РИА Новости. Полиция начала теснить протестующих в центре Буэнос-Айреса, в ход пошли резиновые пули и газ, передает корреспондент РИА Новости.
Акция протеста в отношении политики властей проходит у конгресса Аргентины, где в настоящий момент обсуждаются реформы президента страны Хавьера Милея.
Протестующие подожгли машину, стоявшую на площади, после чего полиция начала теснить их, применив спецсредства.
Манифестация была созвана левыми силами и профсоюзами, чтобы выступить против изменений, которые предлагает руководство страны в различных сферах. Так, в частности, оппозиция протестует против приватизации, против возможной ликвидации фонда по поддержке учителей, против норм, которые позволят работодателю легче уволить работника.
В сенате обсуждение законопроекта о реформах, который был ранее одобрен в целом в палате депутатов, займет несколько часов и, возможно, продлится до поздней ночи. Конгресс сначала проголосует в целом, а затем уже по каждой статье закона.
Полиция возле здания конгресса Аргентины во время антиправительственного протеста - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
В Буэнос-Айресе на акции против политики властей начались столкновения
Вчера, 22:54
 
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